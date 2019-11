Kitört a nagy streaming-háború: a Netflix vagy az HBO lesz a győztes Magyarországon?

Amíg a magyar nézőkért a Netflix és az HBO GO versengenek a havidíjakban, magyar nyelvű tartalmaikban, és színvonalas sorozataikkal, filmjeikkel, addig egyre több szereplő tűnik fel a streaming világpiacon. Mutatjuk, hogy állnak jelenleg a dolgok itthon, és mit érez a magyar néző a nemzetközi helyzet fokozódásából.

Még október elején a Netflix végre komolyan elkezdte hódítását a magyar piacon - ahol bár 2016 óta jelen van, nem volt számottevő ez a jelenlét: a nézők innentől az új, lokalizált, magyar menürendszerű felületen böngészhetnek a magyar felirattal ellátott és szinkronos tartalmak között. A Netflixnek eddig is voltak itthon előfizetői, azonban ezzel a terjeszkedéssel valószínűleg bevonzza majd azokat is a streaming szolgáltató, akik eddig az angol nyelvű tartalmaktól és kezelőfelülettől idegenkedtek.

A Netflixnek többféle szolgáltatása is elérhető: az Alap csomagot 2490 forintért igényelhetjük, ebben az esetben egyidőben egy eszközön lehet futtatni az SD minőségű műsort. A Standard csomag hasonlóan az (1890 forintos) HBO GO havi előfizetéshez HD minőséget kínál egy időben két eszközzel, 3190 forintért. Van még Prémium csomagjuk is, melynek havidíja 3999 forint, ez esetben Ultra HD minőségben,

akár 4 eszközön is használhatjuk egyszerre a szolgáltatást.

Mérföldkő a magyar streaming számára a Netflix lokalizált platformja. Az itthon 2016 óta elérhető szolgáltatás felhasználói eddig javarészt angol nyelvű tartalmakat érhettek el, és a menürendszer is angolul volt. Ez hatalmas gátja volt annak, hogy a Netflix igazán berobbanjon a magyar piacra, hiszen hiába nőtt folyamatosan az elérhető tartalom - 2016-ban még 1200 film és sorozat volt elérhető, 2017 nyarára nagyjából 2800, idén ősszel pedig már 5062! - a magyar felhasználókat nagyrészt hidegen hagyta a kínálatbővülés, sokkal jobban várták volna kedvenc sorozataik és filmjeik szinkronos változatát, vagy legalább magyar feliratot a legújabb néznivalókhoz.

Azonban mindent megváltoztathat a magyar streaming csataterén, hogy a világ legnépszerűbb szolgáltatója miután egy frissítést követően elérhetővé tette magyarországi lokalizált platformját, azt is bejelentette, hogy

egyre több feliratos sorozat és film érkezik majd, illetve dolgoznak a szinkronokon is.

Persze nincsen rózsa tövis nélkül: miután a frissítést követően a felhasználók magyarra állították a felületet, a kínálatból eltűntek a magyar nyelven vagy felirattal nem elérhető tartalmak, amelyek addig láthatóak voltak. Így azoknak, akik már a lokalizáció előtt előfizetők voltak, tehát eddig nem csak a szűkös magyar kínálatból válogattak, visszalépésnek tűnhet a változtatás. A korábban elérhető tartalmakhoz a magyar platformról keresés útján sem lehet hozzáférni. A megoldás az, hogy az ilyen tartalmakat akkor tudják elérni, ha visszaállítják a nyelvet angolra (vagy ahogy eddig használták), és újra láthatóak lesznek az "eltűnt" filmek, sorozatok.

Streamingek harca - közeleg a tél

Mindeközben az HBO GO megemelte az előfizetés árát: a korábban 1490 forintos havidíjért igényelhető szolgáltatás november 21-től egységesen a régi és új felhasználóknak is 1890 forintba fog kerülni. Ezért a havidíjért HD minőségben érhetik el a tartalmakat a felhasználók egyszerre akár két eszközön - telefonon, TV-n, tableten, stb. (regisztrálni többet is lehet, viszont egyszerre nézni csak kettőn).

A hivatalos levél, amelyet előfizetőinek a HBO GO kiküldött, arról is tájékoztat, miért emelték az árat. Eszerint az előfizetési díj azért módosul, hogy ezáltal minél több olyan minőségi saját gyártású sorozattal bővülhessen a kínálat, mint a Csernobil vagy a Watchmen.

Az európai tartalmak mennyiségét is szeretnénk növelni, hogy még több olyan magasan jegyzett sorozatot mutathassunk be, mint A falka, Az árnyak, vagy az Időbevándorlók

- írták. Az HBO GO még így is versenyképesebb, az árát tekintve, a magyar piacon. A szeptember 30-i adatok alapján 301 sorozat érhető el a streamingen (a KIDS tartalmakat nem számítva). Az összes elérhető mozifilm száma pedig 819 volt, és sok extra tartalom - dokumentum-, koncertfilmek, egyéb tartalmak (308 db). Arról pontos adatot nem kaptunk, hogy mennyi ezek közül a szinkronos és mennyi a feliratos, csak becslést, amely szerint

az esetek 98 százalékában van szinkron a filmekhez, sorozatokhoz.

Némely tartalomhoz olyan megfontolásból nem is készül szinkron, mert a nyelvnek fontos szerepe van benne (pl. A mi fiaink), vagy egy-két film, ami a Cinemax csatornán fut, és nem készült hozzá eleve csak felirat.

Rákérdeztünk az HBO GO-nál, hogy ezekből a filmekből, sorozatokból mennyi a saját gyártás és mennyi a vásárolt tartalom. A sorozatok esetén válaszuk szerint nagyjából 60:40 az aránya a saját vs. vásárolt tartalmaknak, filmeknél viszont 5:95.

A Netflix és a HBO GO nem csak a magyar nézőkért fog várhatóan összecsapni: a harc eddig is folyamatos volt, hogy egyes pl. sikerkönyvek filmes jogait ki fogja megszerezni, leforgatni, vagy melyik streaming szolgáltató kit tud megszerezni következő nagy projektjéhez. Az HBO egyik legsikeresebb sorozatának gyártásáért felelős David Benioff és Dan Weiss például most írt alá évekre a Netflix-szel, sorozatok és filmek rendezésére, forgatókönyvek írására, és produceri munkára. Egyes sajtóértesülések szerint 9 számjegyű összeget fizettek értük. Nem ők voltak az elsők, és nem is az utolsók, akik "átigazoltak". Ezen a téren is folyik tehát a küzdelem a streamingek között.

Új hatalom van születőben

Amíg a Netflix terjeszkedése elért Magyarországra is, és az HBO GO is felveszi a felveszi a kesztyűt, addig a világpiacon sorra tűnnek fel az újabb és újabb streaming szolgáltatók. A Netflixnek keményen küzdenie kell majd, hogy megőrizze elsőségét olyan trónbitorlókkal szemben, mint az Apple TV+, vagy a Disney+. Egyelőre a Netflix továbbra is gyors ütemben növekszik: július-szeptemberben a szolgáltató félmillió új előfizetőt szerzett az Egyesült Államokban - szemben az elemzők által várt 802 ezerrel -, világszerte pedig 6,25 millióval növelte előfizetői számát. Szeptember végére világszerte 163,92 millióra emelkedett a Netflix összes felhasználójának, ezen belül 158,33 millióra az előfizetőinek a száma.

Az egyre erősebb piaci verseny erős nyomás alatt tartja a Netflixet: több változást is hozott a november a streaming piacon. A Walt Disney is elindította saját streamingszolgáltatását Disney+ néven, amely mozifilmeket, showműsorokat, animációs és egyéb filmeket kínál, valamint az Apple TV+ időközben szintén elindult, igaz szűkebb kínálattal. A WarnerMedia streamingszolgáltatása októberi hírek szerint (HBO Max néven) pedig jövőre indul majd.

Véleményünk szerint ezek az új szolgáltatások valószínűleg felgyorsítják az áttérést a lineáris tévézésről a lekérhető szórakoztató tartalmak fogyasztására

- mutatott rá a Netflix vezetése, tehát elviekben üdvösnek tartják, hogy egyre több szolgáltató tereli előfizetőit a streaming felé. Viszont ez mégiscsak egy verseny, hiszen nem fognak az emberek előfizetni az összes streamingre: a választásban a díjszabás is kardinális lesz, nem csak a tartalom. A Disney+ és az Apple TV+ is a Netflix alá árazta be a szolgáltatását.

A Disney lezúzza a netet?

Kérdéses, hogy a két új szolgáltatónak van-e létjogosultsága az itthoni piacon, egyelőre. Aki iOS rendszerű eszközt használ, vagy Apple TV-t, Macet, annak kézenfekvő lehet az Apple streaming alkalmazását használnia, mely 1890 forintos havidíjért 6 eszközön futtatható egyidőben, UHD-ban. Viszont mit tud nézni rajta? Magyar szinkronos, vagy feliratos tartalmat elég keveset.

A Disney+ pedig hiába indult el az USA-ban - és próbaképpen az európai országok közül Hollandiában - a magyar felhasználók számára szinte egyáltalán nem elérhető. Pedig éppen a hetekben egy kisebb rajongótábor bizonyára előfizetett volna a Disney+-ra, ha lett volna lehetősége, hiszen november 12-én debütált a The Mandalorian, amelyre

a magyar Star Wars-rajongóknak bizonytalan ideig várniuk kéne.

Így a magyar nézőknek marad a kiskapu keresés (VPN), illetve a kalózkodás, mert a Disney+ még nem tekint számottevő piacként hazánkra. Viszont itt biztosan nem reked meg a streaming: most már minden nagy szolgáltató kezdi belátni, hogy a kábelt, műholdat el kell felejteni, az online streamingé a jövő, ebbe az irányba kell fejleszteni.

Ezeknek a változásoknak a hatására pedig nem csak a piac, hanem a fogyasztási szokások is gyökeresen átalakulnak. Valószínűleg 20-30 év múlva, ha visszatekintünk majd a film-, sorozat-, műsorfogyasztási trendekre, ez az időszak mérföldkőnek tűnhet majd a streamingek szempontjából.