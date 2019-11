Itt a dm, Rossmann nagy dobása: teljesen átalakulhat a vásárlás a drogériákban

A drogériákban immár újratölthető automatákon keresztül tudnak vásárolni sampont, tusfürdőt és egyéb drogériai kellékeket a vásárlók Csehországban. A dm és a Rossman azt ígéri, hogy a megoldást elterjesztik a többi régiós országban is. Ez a műanyag hulladék termelését is jelentősen csökkentené. A technológiát több környékbeli országban üzemel már, így hamarosan bevezethetik Magyarországon is.

Tavasszal kezdte meg a cseh egységekben az újratöltő rendszerek tesztelését a dm, novembertől pedig már a Rossman is bevezeti a feltöltő automatákat. A vásárlók így már öblítőt, sampont és tusfürdőt is ezzel a módszerrel tudnak majd vásárolni - számol be a cseh Novinky.

A vásárló kiválaszt egy üres palackot a hozzá tartozó termékhez az automatából, beolvassa a vonalkódját a töltőállomásnál, és a gép megtölti a termékkel a palackot. A gép ezen kívül kinyomtat egy cetlit a termék szavatossági idejével. Az ügyfél ezután rácsavarja a palack tetejét, és már mehet is fizetni. A megoldás csökkenti a műanyagfelhasználást, hiszen ezek a palackok később újratölthetőek - mondta el a lapnak Olga Stanley, a Rossman szóvivője.

A flakont mindenképp ki kell fizetni egyszer: az üres flakon 19,90 cseh koronába kerül, ez nagyjából mai árfolyamon kb. 260 forint. Ezt a flakont később bármikor újra tudja tölteni a boltban. A vállalat célja a műanyaghulladékok mérséklése, és egy kutatás szerint ha minden cseh átállna erre a technológiára, akkor évente 5000 tonna műanyagszeméttel keletkezne kevesebb. Az üres flakonokba egyelőre 8 terméket lehet beletölteni, a rendszer 5 cseh városban működik majd. Prágában tavasszal már a dm is elindította a hasonló újratölthető technológiát a lap szerint. Jiri Peroutka, a dm szóvivője a lapnak elmondta, hogy az érdeklődés nagy volt a boltokban a megoldás iránt.

A nagy érdkelődésre való tekintettel a vállalatok nagy potenciált látnak a megoldásban. A dm az ország összes városában be szeretné vezetni a technológiát. A lap szerint Romániában, Ausztriában és Szlovákiában már üzemel hasonló technológia. Megkérdeztük a Rossmant és a dm-et, hogy Magyarországon mikor tervezik a bevezetést, ha tervezik-e egyáltalán. Amint megérkezik a válaszuk, frissítjük a cikket.