Így lennének pikkpakk egészségesebbek a magyarok: valamivel nem számolnak

Bár az egészséges életmód rendkívül összetett fogalom, a magyar lakosság számára egyet jelent a helyes táplálkozással. Ez derült ki egy reprezentatív márkakutatásából, amely arra kereste a választ, hogy mik a legegészségesebbnek tartott márkák ma Magyarországon.

Az eredmények szerint az egészséges jelzőt legtöbben a Hohes C gyümölcslevekhez rendelték, amely Szent-Györgyi Albert hazájában felhetetően a magas C-vitamin tartalomnak köszönhető. A második helyen a legnépszerűbb magyar vitaminmárka, a Béres végzett, a dobogó harmadik fokára pedig ismét egy gyümölcslé, a piacvezető Sió és a Danone Activia joghurtja került fel holtversenyben, utóbbi a bélflóra működését támogatja - derült ki a VMLY&R Brandasset® Valuator közleményéből.

A top10-es listát egyértelműen a gyümölcslevek, vitaminkészítmények és a tejtermékek uralják, de helyet kapott rajta a gyógynövény alapú termékeiről ismert Herbária márka is, amely megerősíti, hogy a gyógy- és fűszernövények napjainkban reneszánszunkat élik.

Az eredményekből kirajzolódik az is, hogy a magyar emberek az egészséget elsősorban a gyomrukon keresztül érzékelik - ez azonban nem helyi sajátosság, a kutatás szerint a franciák például az ásványvizekhez, a spanyolok a joghurtokhoz, a csehek pedig müzlimárkákhoz társítják az egészséges jelzőt.

Érdekes egyébként azt is megjegyezni, hogy hazánkban egyetlen sportszermárka sem került be a legjobbak közé, pedig az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az egészséges életmód kialakításában a táplálkozás mellett kulcsfontosságú a rendszeres mozgás, mentális, szociális jólét szerepe is.