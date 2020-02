Hivatalos: a nyugdíjasok kimaradnak első körben az azonnali átutalásból

Magyarországon várhatóan az átutalások 50 százaléka már azonnali utalással fog történni, amint elindul március másodikán az azonnali fizetési rendszer - mondta el Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója a jegybank február 25-i sajtótájékoztatóján. Ahol az is kiderült, hogy március másodikától biztosan nem lesz az azonnali fizetési rendszer részese a nyugdíjkifizetés, illetve a csoportos átutalással történő bérkifizetés sem.

Mint ismeretes, a tavalyi halasztás után 2020. március másodikán tényleg elindul Magyarországon az azonnali átutalás rendszere. Ennek pedig az lesz az eredménye, hogy

márciustól az átutalások mindössze néhány másodperc alatt lebonyolódnak és egyszerűen, néhány gombnyomással, akár mobileszközről is elindíthatók lesznek.

Fontos tudni, hogy az eddigi tesztek szerint minden hazai bank részt tud venni az azonnali utalási rendszerben, ami nem csak 0-24 órában fog üzemelni, hanem hétvégén is. Érdemes azt is megjegyezni, az MNB-nek kendőzetlen célja az új rendszer bevesztésével, hogy az komolyan vehető versenytársa legyen a készpénzhasználatnak. Áttétesen pedig előmozdítsa a fogyasztóbarát számlák megjelenését, melyekben nem kerülne pénzbe az utalás (korlátlan mennyiségű).

Azt kell mondanom, hogy az azonnali fizetés bevezetése a hazai pénzügyi szektor történetének legnagyobb közös fejlesztésének eredménye

- mondta el Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója, a jegybank február 25-ig sajtótájékoztatóján. A szakember beszámolt arról is, hogy

Európában és a világon is mi vagyunk az elsők, ahol kötelező alapon lesz azonnali fizetési rendszer.

Az új rendszert egyébként bárkinél működni fog, akinek van magyar számlája, forintot utal, 10 millió forint alatt. Az is nagy változás lesz, hogy a gyorsaság mellett az utalás lebonyolítása is egyszerűbb lesz, hiszen lehet majd e-mail cím vagy telefonszám megadásával is utalni, illetve fizetési kérelmet is lehet küldeni majd a legtöbb banknál. Ugyanakkor március másodikától, azaz az azonnali fizetés első szakaszában

nem lesz a rendszer része a nyugdíjkifizetés, illetve a bérkifizetések sem.

A kincstári tranzakciók (küldési oldalról), illetve a csoportos utalás tehát még nem képzi részét az azonnali fizetésnek, de Bartha Lajos szerint a későbbiekben az MNB vizsgálni fogja azt, hogy ezeket is bevonják az azonnali fizetési rendszerbe. Azt azonban a kincstár küldési oldalról való kimarádásáról Varga Lóránt, az MNB főosztályvezetője elmondta, hogy

az átutalásos nyugdíjkifizetések rendszere stabil, és az éjszakai elszámolásos rendszer jól működik, ezek tehát nem időkritikus szolgáltatások.

A szakember hozzátette azt is, hogy a nyugdíjasoknak gyakorlatilag semmilyen előnnyel nem járna, ellenben a kincstár küldési oldalról való involválódása az azonnai fizetési rendszerbe, a rendszer szempontjából nagy kockázatot jelentene.

Címlapkép: Getty Images