Fontos változás a sárga csekkenél: hamarosan véget érhet egy korszak Magyarországon?

Van olyan szolgáltató, ahol közel harmadával nőtt a csekkről digitális fizetési módra váltók aránya a pandémia alatt. Aki ragaszkodik a sárga csekkes megoldáshoz, az is sokszor már telefonon fizeti be. A Posta azonban még nem temeti a csekkeket.

Az utóbbi időben számos cikkünkben foglalkoztunk vele, hogy ahogyan az élet más területein, úgy a pénzügyekben is egyre nagyobb teret nyer a digitalizáció. Egyre többen vásárolunk és bankolunk online, sokan már kizárólag okostelefonról.

Ennek kapcsán tettük fel a kérdést: vajon hogyan hatott mindez a hazai rendszerben már lassan őskövületnek számító sárga csekkes rendszerre?

Akár egyharmados visszaesés

"A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a járvány első hullámában jelentősen megnőtt a postai QR-kóddal befizetett csekkek száma, míg a postai csekkbefizetések számossága csökkent" - válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Posta Társasági Kommunikációs Osztálya. Mint írták, a veszélyhelyzet júniusi megszűnése után valamennyivel többen tértek vissza ezzel a módszerrel számlákat rendezni, de ez is érezhető csökkenés az általuk tervezett számhoz képest.

Az NKM Energia sajtóosztálya felidézte, hogy ügyfélkörük közel egyharmada már eddig is digitális számlát használt, ám októberig újabb 30%-kal nőtt azon ügyfeleik száma, akik ezt a megoldást választották. Mint írják: az utóbbi években zajló digitális felületekre terelés eredményeképpen mára már szinte minden második számlabefizetésük digitális csatornán történik.

- Az elmúlt években folyamatosan nő azok száma, akik a kényelmes, rugalmas digitális fizetési módokra váltanak, az idén a pandémia miatt még inkább ez volt a tapasztaltatunk. Arra számítunk, hogy ez a trend a jövőben is folytatódik - válaszolta lapunk kérdésére Patócs Renáta, az E.ON Hungária kiemelt vállalati kommunikációs szakértője. Hasonló tendenciáról számolt be Dénes Attila, a Vodafone Magyarország Senior PR Managere is, aki azt közölte: örömmel tapasztalják, hogy egyre több ügyfelük használja a különböző digitális csatornákat ügyintézésre és a számlák befizetésére.

A Magyar Telekom Vállalati kommunikációs igazgatóságától azt a választ kaptuk: többféle módon, alkalmazással, saját weboldalukon, csoportos beszedéssel, továbbá a Díjnet felületén is lehetővé teszik a csekkek elhagyását. Ez utóbbi platformon egyébként novemberben az átlagosnak a duplájára, kilencezerre ugrott a regisztrációk száma. Mindenesetre a Telekomnál mindezek ezekkel együtt is elmondásuk szerint csak enyhén szorítják vissza a csekktöltögetést. Azt azért hozzáteszik, hogy azok, akik a járvány tavaszi hulláma során váltották a csekkes befizetésről más fizetési módra, a korlátozások lazulásával nem tértek vissza a csekkhez.

Digitalizáció félig

A mobilszolgáltatók legtöbbször az alkalmazáson keresztüli befizetést ajánlják ügyfeleiknek, mert mint írják, ott néhány kattintással minden elintézhető. Emellett hozzáteszik: külön weboldalt hoztak létre, amely segít azoknak, akiknek nehézséget jelentene a digitális ügyintézés. Az E.ON-nál azt írták: előfizetőik a postai csekkbefizetés helyett leginkább az e-számlát választják, de az is megfigyelhető, hogy többen fizetnek átutalással, vagy bankkártyával.

Az NKM kérdésünkre azt felelte: a csoportos beszedés a legnépszerűbb az ügyfeleik között a digitális fizetési megoldások közül, de sokan vannak, akik átutalással és online bankkártyás fizetéssel rendezik a szolgáltatások díját a cég mobilapplikációjából és online ügyfélszolgálatán keresztül egyaránt.

A Postától azt is megtudtuk: jelentősen nőtt azoknak a száma, akik ugyan papír alapú csekket kapnak, de azt utána okostelefonjukkal beolvasva, QR-kódos megoldással egyenlítik ki.

"Az iCsekk alkalmazásban kezdeményezett csekkbefizetési tranzakciók száma a tavaszi időszakban közel duplájára emelkedett. Veszélyhelyzet után ezen befizetések számánál kismértékű visszaesés tapasztalható, de a forgalom még így is duplája. A tapasztalatok alapján az jól látható, hogy aki használta az alkalmazást az továbbra is él az iCsekk által biztosított előnyökkel" - fogalmazott lapunknak a cég kommunikációs osztálya.

Segítik az idősebb korosztályt

A szolgáltatóknál rákérdeztünk arra is, mennyire jelent nehézséget az idősebb generáció számára a digitális ügyintézésre való átállás. Az E.ON-nál azt mondták: úgy alakították ki online felületüket, hogy az minél egyszerűbb, áttekinthetőbb és könnyen használható felülettel találkozhassanak az ügyfelek. Kifejtik, hogy a tapasztalataik azt mutatják: a digitális megoldások iránt nyitott idősebb korosztály is szívesen használja, hiszen egyszerű, kényelmes, biztonságos megoldást jelent az ügyintézésére.

Az NKM arról számolt be: az elsők között vezették be a másodlagos azonosítót annak érdekében, hogy az átutalási megbízások még egyszerűbben indíthatóak legyenek. A Magyar Telekom pedig felidézte, hogy az idősebb generáció edukációjára külön programot hoztak létre. Itt tavaly november óta - még jóval a járvány előtt - tizenhárom iskolában fiatalok az érettségihez kötelező közösségi szolgálat keretében segítették a szépkorúakat a technológiák megtanulásában, azóta pedig az online térben folytatódik ez a projekt.

Még nem temetik a csekkeket

A legtöbb szolgáltató kedvezményekkel is igyekszik a digitális fizetés felé terelni az ügyfeleit, ez a saját érdekes is. A költségeken túlmenően például azért is, mert míg egy csekkes fizetésnek a mai napig jelentős az átfutási ideje, addig egy online befizetés szinte azonnal megérkezik.

Ezzel egyébként sokkal könnyebb elkerülni, hogy valaki kicsússzon a határidőkből és esetleg emiatt kikapcsolják valamilyen szolgáltatását.

Korai lehet ugyanakkor még temetni a régi rendszert. A Telekomnál bár csökken az aránya, még a mai napig a csekk a legnépszerűbb befizetési módszer. A Magyar Posta pedig Pénzcentrum érdeklődésére azt írta: a csekkek meglátásuk szerint még hosszú ideig életünk részei maradhatnak. Mint kifejtik, évente mintegy 200 millió csekket fizet be a magyar lakosság a postákon, ami számottevő mennyiség akkor is, ha a befizetések trendje kis mértékben csökkenő.

