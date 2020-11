Jön a nagy munkanélküliségi hullám? Aggasztó trendek látszanak

Bár jelenleg még moderáltak a munkanélküliségi számok, a munkaerőhiány luxusa megszűnt. Ez pedig előrevetíthet egy komoly kockázatot a munkanélküliség és a jövedelmek terén - a moratórium és az adósságfék azonban mérsékel.

12 milliárdos adózás utáni nyereséggel fejezte be az év első kilenc hónapját az Erste Bank, bár idei bevételük csökkent a kamatvisszaesések és a moratórium miatt, emellett a cég működési költségei is nőttek - mondta el a bank mai sajtótájékoztatóján Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese. Bár a járvány alatt lassult a hitelek kihelyezése, de a hitelállomány így is 13%-kal nőtt. Ez utóbbi egyik jelentős oka a babaváró hitel népszerűsége, amely sokszor más termékek felvételét is maga után hozza. A személyi kölcsönöket a járvány visszavetette, ahogyan a mikro hiteleket is, bár ez utóbbi növelésére a bank kampányt indított, amely elmondásuk szerint még nem látszik az adatokban.



A megtakarítások terén nincs jelentős visszaesés, sőt, nőttek is 22 százalékkal az ügyfélbetétek. Az adatok egybecsengenek az OTP öngondoskodási indexéről tegnap ismertetettekkel.

E szerint az emberek sokszor nem tudnak többet félretenni, de szeretnének.

Bizonytalan helyzetekben ugyanis a társadalom jelentős része fordul a megtakarítások növelése felé. Ezt mutatja, hogy az Erste megkérdezett ügyfelei között a korábbinál jóval többen akadnak, akik ha 200 ezerrel többet keresnének, mint most, akkor azt teljes egészében félretennék.

Egyelőre moderált a munkanélküliség, ugyanakkor a korábbi gazdasági növekedést jelző munkaerőhiány megszünése jelzés arra, hogy a munkanélküliség és a bérjövedelmek csökkenése komolyabb kockázat lehet a jövőben. Ugyanakkor az, hogy jelenleg nincsenek devizahitelek, hanem a kamatok fixek, illetve jobbak a jövedelemarányos törlesztések, mérsékli ezt. Emellett a moratórium és a jegybank adósságfék intézkedése is tompíthatja az ilyen sérüléseket.

