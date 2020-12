Érdemes észben tartani: így lesznek nyitva a boltok, patikák az ünnepek alatt

Nem árt előre eltervezni a bevásárlást, ügyintézést, mert az ünnepek környékén idén is felborul a nyitvatartási rend a boltokban, patikákban. A Pénzcentrum most összeszedte a lényeges információkat.



Hosszú az ünnepi időszak, bizony előre el kell tervezni, ha esetleg még nem vettél meg valamit, vagy más elintéznivalód van. A Pénzcentrum ebben a cikkben összeszedte, hogy mikor, hogyan lesznek nyitva a boltok, üzletek, posták, gyógyszertárak, hivatalok az elkövetkezendő napokban. Mutatjuk!

Az Aldi üzletek a ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 14:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00 óráig

A Lidl üzletek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 07:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00 óráig

A Tesco üzleteinek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-14:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 05:00-19:00-ig, 06:00-19:00-ig, 06:00-18:00-ig, 07:00-18:00 óráig

A CBA üzletek ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtök: 06:00-14:00

december 25. péntek: ZÁRVA

december 26. szombat: ZÁRVA

A Spar, Interspar üzletek nyitvatartása:

december 24. csütörtök: 06:00-12:00, 06:00-14:00

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-19:00-ig (ez sok esetben eltérő lehet)

A Penny Market áruházak karácsonyi ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 07:00-18:00

Az Auchan áruházak ünnepi nyitvatartása:

december 24. csütörtökön: 06:00-12:00 óráig

december 25. pénteken: ZÁRVA

december 26. szombaton: ZÁRVA

december 27. vasárnap: 06:00-19:00 óráig

December 24-én 14:00 óra után, valamint december 25-én és 26-án a jogszabály szerint az alábbi üzletek tarthatnak nyitva:

a benzinkutak,

az ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak - karácsonykor, december 25-én és december 26-án kizárólag az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást. Az ügyeleti, vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról (az adott településre, vagy megyénként akár kilistázva az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni),

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

Patikák

A karácsonyi ünnepek alatt az egészségügyi szolgáltatók, így a gyógyszertárak is ügyeleti rendben látnak el szolgálatot - közölte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) hétfőn. A december 24-én is nyitva tartó gyógyszertárak nem a szokásos pihenőnapi munkarendjük szerint, hanem általában 12 óráig tartanak nyitva. December 25-én és 26-án kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják a gyógyszerellátást - írták.

December 31-én általában 14 óráig lesznek nyitva a gyógyszertárak, január 1-jén pedig kizárólag a 0-24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitva tartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják az ellátást.

Az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárakról az OGYÉI honlapján lehet tájékozódni.

