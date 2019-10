Elindult a karácsonyi vásárlási láz: mik lesznek az idei trendek?

Folyamatosan változnak a karácsonyi trendek és szokások, az ünnepi készülődést a fogyasztói kultúra változása is alakítja. Valós fogyasztói igény az, hogy már októberben, 2 hónappal karácsony előtt megtalálják a vevők az áruházakban az ünnepi kínálatot - derült ki a Kika keddi sajtótájékoztatóján.



A lakberendezési áruházláncban már kikerültek a polcokra az ünnepi kellékek: karácsonyfadíszek, adventi koszorúk, gyertyatartók, ajándéktárgyak.a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei évben nincs túl nagy változás a korábbi évek színtrendjeihez képest, bár a púderes, rózsaszínes, arannyal, ezüsttel kombinált díszek trendinek nevezhetők 2019-ben. Évek óta jellemző, hogy van egy-egy meghökkentő elem (például egy fánk alakú, vagy egy medvés fadísz), ami kiegészíti a készleteket. Az asztalon, a karácsonyfán is megjelenhet egy-egy szokatlan elem.



Tavaly fehér és kék volt a divat, idén viszont több a zöld és barnás árnyalat. A fehér persze továbbra is működik, ahogy a piros/aranyszínű vonal is, de a zöld, a barna, a natúr, bézses színek, vagy a narancs inkább előtérbe kerültek. A természetközeliség itt is jobban dominál.



A szakember hozzátette: karácsonykor a giccs is belefér, ezt lehet vegyíteni a meghökkentő elemekkel. Fontos az is, hogy a családokban generációkon keresztül öröklődő tárgyak tehetik személyessé az ünnepet.



Havas Dóra gasztroblogger szerint egyértelműen a családi tradíciók határozzák meg azt, hogy milyen étel kerül a karácsonyi asztalra. A töltött káposzta, a bejgli, a rántott hal minden háztartásban a menüben meghatározó része - ebben csak lassan tapasztalni változást.