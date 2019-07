Brutál drágulás a magyar boltokban: ez kerül 127 százalékkal többe

Több termék is brutálisan megdrágult egyetlen év alatt Magyarországon: a 94 vizsgált termék ára összességében mintegy 4 százalékkal magasabb idén júniusban, mint 2018 hatodik hónapjában. A hagyma ára több mint duplájára emelkedett, de nagyot drágult még a krumpli és a káposzta is. A liszt ára felhúzta a kenyérét is - a pékek a teljes növekedést a vevőkre hárították.

Szinte minden megdrágult azon 94 termék és szolgáltatás közül, amelyek árainak alakulását a KSH nyomon követi. A Pénzcentrum gyűjtéséből kiderült, hogy a vizsgált termékek közül mindösszesen 17-nek csökkent az ára egyetlen év alatt, ám csak kettőnél tapasztalható 10 százalék feletti áresés. Nevezetesen a citrom lett sokkal olcsóbb (13,11 százalékot csökkent az ára), az alma ára pedig 402-ről 289 forintra csökkent (28,11 százalékkal).

A statisztikákat látva más örömünk nemigen lehet, legfeljebb az, ha valami nem drágult (legalábbis nem nagyon). A KSH-s listán 51 olyan termék van, amelynek ára 5 százalékon belül nőtt, vagy csökkent tavaly június óta. 38-nál pedig 5 százalékon felüli drágulás tapasztalható tavalyhoz képest.

A teljes KSH-termékkosár ára tavaly júniusban 644100 forint volt, idén a 94 termék és szolgáltatás összeadott értéke 670433 forintra emelkedett. Ez mintegy 4 százalékos drágulást jelent egyetlen év alatt.

Itt a fájdalmas top 10

A három legnagyobb áremelkedésen átesett termékben közös, hogy mind zöldség: a fejes káposzta 41,9 százalékkal kerül többe, mint tavaly ilyenkor (253-ról 359 forintra drágult egy kiló). A késői burgonyából egy kiló tavaly júnisban átlagosan 197 forintba került, idén már 334-be, ami 69,54 százalékos drágulást jelent.

Az első helyen toronymagasan a vöröshagyma végzett: tavaly ilyenkor egy kiló 197 forint volt átlagosan, idén júniusban viszont már 431 forintos átlagáron kínálták. Ez 126,8 százalékos áremelkedés egyetlen év alatt!

Majdnem 17 százalékkal emelkedett a Nők Lapja ára is, amivel a negyedik helyre fért be, ezt követi a félbarna kenyér, ami 14,17 százalékkal drágább most, mint 2018. júniusában.

A tíz legnagyobbat drágult termék fele zöldség, emellett a liszt (+12,23%) - és ebből következően a kenyér (+14,17%) - is felkerült a lista elejére. Látható, hogy a pékek egy az egyben ráverték a lisztdrágulást a vevőkre, sőt, még egy kicsit rá is tettek - vélhetően a megnőtt szállítási költségek miatt.

A már említett újság mellett még a PB-gázpalack sem élelmiszer a top 10-ben. A húsok közül a sertéscomb fért be az elsők közé, amelynek az ára egy év alatt 13,33 százalékkal emelkedett.

Mégis mi történt a hagymával?

Sokak számára szinte érthetetlen, hogyan tudott a vöröshagyma kilónkénti ára több mint duplájára emelkedni egyetlen év alatt. Az Agrárszektor elemzéséből viszont kiderül, hogy a drágulásban nagy szerepet játszik a tavalyi szegényes magyar hagymatermés. A portál emlékeztet: már januárban elfogyott a boltok polcairól a magyar hagyma, így azóta importból él az ország. Mivel a múlt évben Európa-szerte alacsony volt a vöröshagyma hozama (főképpen az aszály miatt), tavasszal több mint kétszeres árat kértek érte a piacokon az egy évvel korábbihoz képest.

A kereskedők szerint az idei, bőségesebb hagymahozam sem hozhat komolyabb árcsökkenést, mivel a termesztési költségek jelentősen megemelkedtek - és döntően ez határozza meg, hogy mennyiért lehet hagymát kapni a piacon.

Az Agrárszektor úgy véli, most is az északnyugat-európai termés fogja meghatározni a piacot, ahol a tavayinál 10-14 százalékkal több hagymára van most kilátás. Ugyanis a KSH adatai alapján a magyar hagyma csupán a fogyasztásunk 75 százalékát fedezi: legkésőbb nyárra amúgy is el szokott fogyni a magyar hagyma, de idén már extrém korán meg kellett kezdeni az importot.