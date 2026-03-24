Durva árkülönbség: fillérekért adják a magyar szalámit Belgiumban
Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron. A felvétel szerint a termék mindössze 3,99 euróba kerül, ez átszámítva alig több mint 1500 forintot jelent.
A videón az is jól látszik, hogy bár a csomagolás eltér a hazai boltokban megszokottól, a termék gyártója nem más, mint a Pick Szeged Zrt., vagyis valódi magyar szalámiról van szó, így a külföldi vásárlók lényegében ugyanazt a terméket vehetik meg, mint a magyarok, csak jóval olcsóbban.
A kontraszt különösen szembetűnő, ha a hazai árakat nézzük. Jelenleg a magyarországi Aldikban egy hasonló, 400 grammos Pick szalámi ára 4099 forint körül alakul, de más boltokban is 3500-5000 forint között mozog a termék ára. Ez azt jelenti, hogy Belgiumban ugyanaz a termék akár több mint 2500 forinttal olcsóbb lehet.
Az ilyen különbségek nem egyediek: korábban is több példa volt arra, hogy magyar gyártású élelmiszerek külföldön kedvezőbb áron kerülnek a boltok polcaira, mint idehaza. Ennek hátterében több tényező állhat, például az eltérő áfakulcsok, a piaci verseny, a beszerzési stratégiák vagy éppen az adott ország vásárlóereje.
A kommentelők egyébként rávilágítottak arra is, hogy a termék májusi lejáratú, így nem érdemes hónapokra betárazni belőle, sokan pedig azt vitatják, hogy bár a Pick Szeged gyártja, "nem az eredeti Pick téliszalámi receptúrája."
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten (x)
Endometriózis Világnapi konferencia Budapesten: Akár 8–10 év is eltelhet a diagnózisig – Budapesten keresik a megoldásokat az endometriózis kihívásaira.