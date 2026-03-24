2026. március 24. kedd
Aldi Sud Tábla a parkoló bejáratánál az Aldi szupermarketnél, Wellington, Telford. Az Aldi két olyan szupermarketlánc közös neve, amelyek ugyanazon német család tagjai tulajdonában vannak, és Németország és a világ különböző részei
Durva árkülönbség: fillérekért adják a magyar szalámit Belgiumban

2026. március 24. 19:16

Meglepő videó kezdett terjedni a TikTokon: egy felhasználó arról számolt be, hogy a belga Aldik egyikében magyar szalámit árulnak akciósan, ráadásul kifejezetten alacsony áron. A felvétel szerint a termék mindössze 3,99 euróba kerül, ez átszámítva alig több mint 1500 forintot jelent.

A videón az is jól látszik, hogy bár a csomagolás eltér a hazai boltokban megszokottól, a termék gyártója nem más, mint a Pick Szeged Zrt., vagyis valódi magyar szalámiról van szó, így a külföldi vásárlók lényegében ugyanazt a terméket vehetik meg, mint a magyarok, csak jóval olcsóbban.

A kontraszt különösen szembetűnő, ha a hazai árakat nézzük. Jelenleg a magyarországi Aldikban egy hasonló, 400 grammos Pick szalámi ára 4099 forint körül alakul, de más boltokban is 3500-5000 forint között mozog a termék ára. Ez azt jelenti, hogy Belgiumban ugyanaz a termék akár több mint 2500 forinttal olcsóbb lehet.

Az ilyen különbségek nem egyediek: korábban is több példa volt arra, hogy magyar gyártású élelmiszerek külföldön kedvezőbb áron kerülnek a boltok polcaira, mint idehaza. Ennek hátterében több tényező állhat, például az eltérő áfakulcsok, a piaci verseny, a beszerzési stratégiák vagy éppen az adott ország vásárlóereje.

A kommentelők egyébként rávilágítottak arra is, hogy a termék májusi lejáratú, így nem érdemes hónapokra betárazni belőle, sokan pedig azt vitatják, hogy bár a Pick Szeged gyártja, "nem az eredeti Pick téliszalámi receptúrája."

2026. március 24. kedd
Ajánlati ársáv
A legmagasabb és a legalacsonyabb árra tett ajánlatok közötti sáv a tőzsdei határidős (futures) piacon.

