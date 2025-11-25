Elképesztő, mihez folyamodik rengeteg bolt: tényleg már csak így lehet bevonzani a Z-generációt?

A kiskereskedelemben új jelenség, a "tiktokosítás" jelent meg, amely a Z generáció és a baby boomerek vásárlási szokásainak markáns különbségeit írja le. Míg a fiatalok az online vásárlást részesítik előnyben, az idősebb generációk továbbra is a hagyományos üzleteket preferálják - írta meg a HVG.

A nagyáruházak nehezen tudják megszólítani a Z generációt, azonban több eszközzel is rendelkeznek az idősebb, főként boomer generáció megtartására. Marshal Cohen, a Circana piackutató cég tanácsadója szerint a hagyományos üzletek nagyvonalúbb visszavásárlási politikával és speciális szolgáltatásokkal emelkedhetnek ki. A személyes vásárlás során például az üzletek felármentesen beszerezhetnek készlethiányos termékeket, ami jelentős vonzerőt jelenthet.

Az amerikai Macy's és Bloomingdale's üzleteiben a Consumer Edge adatai alapján a vásárlók többsége 45 év feletti. A fiatalabb korosztályok az online médián nőttek fel, és ezt a kötődést a nagyáruházak nehezen tudják megtörni. A szakértők ezt a jelenséget nevezik a kiskereskedelem "tiktokosításának".

A "tiktokosítás" azt jelenti, hogy a TikTok-tartalmak jelentősen befolyásolják a vásárlói döntéseket. A gyártók és kereskedők rövid, pörgős, vizuális impulzusokra épülő kommunikációval célozzák meg a vásárlókat. A márkák a TikTok-videók tempójához igazítják termékbemutatóikat, hirdetéseiket, és az üzletekben is egyre több gyors, figyelemfelkeltő vizuális tartalmat alkalmaznak az impulzusvásárlások ösztönzésére.

Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket. Ilyen például a "bracketing" jelensége, amikor a vásárlók ugyanazt a terméket több színben és méretben rendelik meg, majd később döntik el, melyiket tartják meg. Hasonló probléma, amikor a vásárlók csak néhány alkalomra rendelnek ruhákat, majd visszaküldik azokat, gyakorlatilag ingyenesen kölcsönözve a termékeket.

Emiatt az online áruházak szigorítják a visszaküldési feltételeket, elsősorban a díjmentesség megszüntetésével. Ezt felismerve a fizikai üzletek nagyvonalú cserelehetőségeket kínálnak a márkahűség erősítésére.

A Bloomingdale's bár 90-ről 30 napra csökkentette a visszaviteli határidőt, új szolgáltatásokat vezetett be, például személyes tanácsadókat, akik segítenek a megfelelő ruhák kiválasztásában. Nancy Quinn tanácsadó szerint ügyfelei főként 45-70 év közötti, tehetősebb vásárlók, akik előre egyeztetett időpontban érkeznek az üzletbe.

A luxusáruházakban stylistok is a vásárlók rendelkezésére állnak. A Macy's adatai szerint a Bloomingdale's üzletei jobban teljesítettek tavaly, amit a luxuscikkekre való fókuszálásnak tulajdonítanak. Úgy tűnik, a ruházati kereskedelemben továbbra is érvényes, hogy a jómódúak kereslete rugalmatlan, nem vásárolnak kevesebbet az áremelkedések miatt, de ők is értékelik a közvetlen, jó kapcsolatot az üzletek munkatársaival.