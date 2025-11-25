2025. november 25. kedd Katalin
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Smiling teenager enjoying online shopping at home, using her credit card while seated at a desk with a laptop. Cozy living room ambiance enhances her cheerful experience
Vásárlás

Elképesztő, mihez folyamodik rengeteg bolt: tényleg már csak így lehet bevonzani a Z-generációt?

Pénzcentrum
2025. november 25. 10:32

A kiskereskedelemben új jelenség, a "tiktokosítás" jelent meg, amely a Z generáció és a baby boomerek vásárlási szokásainak markáns különbségeit írja le. Míg a fiatalok az online vásárlást részesítik előnyben, az idősebb generációk továbbra is a hagyományos üzleteket preferálják - írta meg a HVG.

A nagyáruházak nehezen tudják megszólítani a Z generációt, azonban több eszközzel is rendelkeznek az idősebb, főként boomer generáció megtartására. Marshal Cohen, a Circana piackutató cég tanácsadója szerint a hagyományos üzletek nagyvonalúbb visszavásárlási politikával és speciális szolgáltatásokkal emelkedhetnek ki. A személyes vásárlás során például az üzletek felármentesen beszerezhetnek készlethiányos termékeket, ami jelentős vonzerőt jelenthet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai Macy's és Bloomingdale's üzleteiben a Consumer Edge adatai alapján a vásárlók többsége 45 év feletti. A fiatalabb korosztályok az online médián nőttek fel, és ezt a kötődést a nagyáruházak nehezen tudják megtörni. A szakértők ezt a jelenséget nevezik a kiskereskedelem "tiktokosításának".

A "tiktokosítás" azt jelenti, hogy a TikTok-tartalmak jelentősen befolyásolják a vásárlói döntéseket. A gyártók és kereskedők rövid, pörgős, vizuális impulzusokra épülő kommunikációval célozzák meg a vásárlókat. A márkák a TikTok-videók tempójához igazítják termékbemutatóikat, hirdetéseiket, és az üzletekben is egyre több gyors, figyelemfelkeltő vizuális tartalmat alkalmaznak az impulzusvásárlások ösztönzésére.

Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket. Ilyen például a "bracketing" jelensége, amikor a vásárlók ugyanazt a terméket több színben és méretben rendelik meg, majd később döntik el, melyiket tartják meg. Hasonló probléma, amikor a vásárlók csak néhány alkalomra rendelnek ruhákat, majd visszaküldik azokat, gyakorlatilag ingyenesen kölcsönözve a termékeket.

Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket
EZ IS ÉRDEKELHET
Új hóbort hódít Magyarorországon: egyre többen költenek rá szemmel látható összegeket
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.

Emiatt az online áruházak szigorítják a visszaküldési feltételeket, elsősorban a díjmentesség megszüntetésével. Ezt felismerve a fizikai üzletek nagyvonalú cserelehetőségeket kínálnak a márkahűség erősítésére.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Bloomingdale's bár 90-ről 30 napra csökkentette a visszaviteli határidőt, új szolgáltatásokat vezetett be, például személyes tanácsadókat, akik segítenek a megfelelő ruhák kiválasztásában. Nancy Quinn tanácsadó szerint ügyfelei főként 45-70 év közötti, tehetősebb vásárlók, akik előre egyeztetett időpontban érkeznek az üzletbe.

A luxusáruházakban stylistok is a vásárlók rendelkezésére állnak. A Macy's adatai szerint a Bloomingdale's üzletei jobban teljesítettek tavaly, amit a luxuscikkekre való fókuszálásnak tulajdonítanak. Úgy tűnik, a ruházati kereskedelemben továbbra is érvényes, hogy a jómódúak kereslete rugalmatlan, nem vásárolnak kevesebbet az áremelkedések miatt, de ők is értékelik a közvetlen, jó kapcsolatot az üzletek munkatársaival.
Címlapkép: Getty Images
#generáció #vásárlás #luxus #áruház #kiskereskedelem #online vásárlás #marketing #trend #áruházak #vásárlási szokások #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:01
09:52
09:45
09:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
2025. november 24.
Lelépnél az országból? Így lehetsz izlandi állampolgár: hiába a milliós álombérek, erről tudni kell
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Döntöttek: ez lesz a Duna Plaza sorsa – ilyen sem történt még Budapesten
2
2 hete
Kész, ennyi volt! Lehúzza a rolót a legendás magyar áruházlánc: elkezdődött a végkiárusítás, brutális kedvezményekkel
3
4 hete
Zsákbamacska-dobozokat árul a Lidl: rengeteg vásárló járhat jól ezekkel
4
3 hete
Háztartási gép csere program 2025: itt az igazság a százezres eszközöket kínáló pályázatról
5
1 hete
Lehull a lepel a legendás parndorfi outletről: tényleg megéri ott nagybevásárolni, vagy ámítás az egész?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 10:01
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 06:59
8+1 mesebeli vidéki szánkópálya: mutatjuk, hol lehet szánkózni Magyarországon 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. november 25. 09:07
Kiderült, miért tűnt el több száz millió köbméter víz Magyarországon