Egyre több magyar mond le a fodrászról: ez már nekik is sok, luxus lett a hajvágás 2025-ben

Egy friss, 46 ezer nő hajápolási szokásait vizsgáló felmérés szerint a magyar nők ma ritkábban járnak fodrászhoz, mint a koronavírus-járvány idején. Az Angerer Fodrászat elemzése alapján a legalább háromhavonta szalont felkeresők aránya 4,3 százalékkal alacsonyabb, mint a 2020–2021-es pandémiás időszakban volt.
A kutatás szerint a szolgáltatások árai 2020 óta 40–50 százalékkal emelkedtek, és ez egyre több nő döntésében látszik meg: sokan ma már csak különleges alkalmakra ülnek be a fodrászszékbe.
Sokan, akik korábban két-háromhavonta jöttek, ma már csak félévente látogatnak el a szalonba – gyakran elképesztő állapotban lévő frizurával
– mondja Török Tamás, az Angerer Fodrászat alapítója.
A szakemberek szerint a visszaesés mögött elsősorban gazdasági okok állnak. Az elmúlt évek inflációja miatt az alapanyagok, az energia, a bérleti díjak és a munkabérek drágulása egyaránt felhajtotta az árakat.
Nem a szépségápolás iránti igény tűnt el, hanem kevesebben engedhetik meg maguknak a rendszeres szalonlátogatást. A Covid idején kényszerből vágták és festették otthon a hajukat a nők, most anyagi okokból teszik ugyanezt
– mondja Vass Edina, az Angerer Fodrászat mesterfodrásza.
A szakember szerint a lenőtt frizurák, a hibás otthoni festések és a sérült hajszálak ma mindennaposak, miközben egyre több nő próbál „okos kompromisszumokat” kötni, hogy ritkábban járhasson fodrászhoz anélkül, hogy rendezetlennek tűnne.
A mesterfodrász szerint a tőfestés otthon is megoldható, de csak akkor, ha valaki a saját hajszínéhez közeli árnyalatot választ.
Az utóbbi években elterjedtek azok a festési technikák, amelyekkel ritkábban kell a fodrászhoz járni. A melír természetes hatású, a lenövés kevésbé feltűnő, a balayage pedig akár félévente is elég, hogy frissítve legyen. Bár elsőre drágább szolgáltatások, hosszabb távon olcsóbbak, hiszen kevesebb szalonlátogatást igényelnek.
A rövid haj gyorsan elveszíti a formáját, így akár havonta igazítást igényel, míg a félhosszú vagy hosszú frizura két-háromhavonta is elég lehet.
Egy jól levágott félhosszú haj sokkal hálásabb. Aki hosszú hajat visel, négy-öt hónapot is kibír, ha rendszeresen ápolja
– mondta Vass Edina.
A frufru otthoni igazítása viszont kockázatos – sokan itt rontják el leginkább a frizurájukat. Az Angerer Fodrászat ezért két hajvágás között ingyenes frufruigazítást kínál visszatérő vendégeinek.
Természetes színek, kevesebb költség
A mesterfodrász szerint a természetesség ma a legjobb befektetés.
„Minél közelebb van a hajszínünk a saját árnyalatunkhoz, annál fenntarthatóbb a hajápolás. Ez akár több tízezer forint megtakarítást is jelenthet évente.” Az extrém színek, platinaszőke árnyalatok és merész vágások nemcsak drágábbak, hanem több utóápolást is igényelnek.
„Egy tudatosan megválasztott frizura tovább tart, szebben nő le, és kevesebb karbantartást igényel – így a haj szép marad, a pénztárca pedig megkímélve lesz” – teszi hozzá Vass Edina.
