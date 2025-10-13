Itt a pofonegyszerű megoldás a fityegő kupak problémára: A Mizse vezére mutatta meg a trükköt!

Az új uniós szabályozás óta a műanyag palackok kupakja nem választható le teljesen, ami sok vásárlónak okoz bosszúságot. A Mizse ásványvíz most videóban mutatja meg, hogyan lehet kényelmesen inni a „fityegő kupakos” palackokból.

Az Európai Unió 2019-ben elfogadott egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve előírta, hogy 2024. július 3-tól minden 3 liternél kisebb űrtartalmú műanyag italpalackot úgy kell gyártani, hogy a kupak ne váljon le teljesen a palackról.

A cél a környezetterhelés csökkentése: a leszakított kupakok ugyanis különösen gyakran válnak hulladékká a természetben, nehezen gyűjthetők szelektíven, és jelentős mikroplasztik-szennyezést okoznak. Azóta rengeteg vásárlónak gondot okoz az, hogy fogyasztás esetén zavarja a "fityegő" kupak.Rengeteg közösségimédia poszt szól arról, hogy az egész mennyire idegesítő.

Most a Mizse ásványvíz közösségi oldalán az igazgató megmutatta, hogyan is érdemes inni az ilyen műanyag palackokból.