Itt a pofonegyszerű megoldás a fityegő kupak problémára: A Mizse vezére mutatta meg a trükköt!

Az új uniós szabályozás óta a műanyag palackok kupakja nem választható le teljesen, ami sok vásárlónak okoz bosszúságot. A Mizse ásványvíz most videóban mutatja meg, hogyan lehet kényelmesen inni a „fityegő kupakos” palackokból.
Az Európai Unió 2019-ben elfogadott egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve előírta, hogy 2024. július 3-tól minden 3 liternél kisebb űrtartalmú műanyag italpalackot úgy kell gyártani, hogy a kupak ne váljon le teljesen a palackról.
A cél a környezetterhelés csökkentése: a leszakított kupakok ugyanis különösen gyakran válnak hulladékká a természetben, nehezen gyűjthetők szelektíven, és jelentős mikroplasztik-szennyezést okoznak. Azóta rengeteg vásárlónak gondot okoz az, hogy fogyasztás esetén zavarja a "fityegő" kupak.Rengeteg közösségimédia poszt szól arról, hogy az egész mennyire idegesítő.
Most a Mizse ásványvíz közösségi oldalán az igazgató megmutatta, hogyan is érdemes inni az ilyen műanyag palackokból.
Az Agrárminisztérium rendelettervezete pontosabban meghatározná a „friss tojásos”, „teljes kiőrlésű” és „ízesített” tészták fogalmát.
November 20-tól várja a látogatókat a Magdeburg karácsonyi vásár 2025-ben is. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a magdeburgi adventi vásár dátumairól, a város egyéb látnivalóiról.
Új diszkontlánc tarol Budapesten! A diszkontok brutálisan alacsony árakkal és új modellel szállnak szembe a Lidl, Aldi és Penny triójával.
A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.