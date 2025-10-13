2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy fiatal nő egy ládát tart a kezében, és az üres műanyag palackokat a helyi szupermarket újrahasznosítójába teszi.
Vásárlás

Itt a pofonegyszerű megoldás a fityegő kupak problémára: A Mizse vezére mutatta meg a trükköt!

Pénzcentrum
2025. október 13. 20:45

Az új uniós szabályozás óta a műanyag palackok kupakja nem választható le teljesen, ami sok vásárlónak okoz bosszúságot. A Mizse ásványvíz most videóban mutatja meg, hogyan lehet kényelmesen inni a „fityegő kupakos” palackokból.

Az Európai Unió 2019-ben elfogadott egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelve előírta, hogy 2024. július 3-tól minden 3 liternél kisebb űrtartalmú műanyag italpalackot úgy kell gyártani, hogy a kupak ne váljon le teljesen a palackról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cél a környezetterhelés csökkentése: a leszakított kupakok ugyanis különösen gyakran válnak hulladékká a természetben, nehezen gyűjthetők szelektíven, és jelentős mikroplasztik-szennyezést okoznak. Azóta rengeteg vásárlónak gondot okoz az, hogy fogyasztás esetén zavarja a "fityegő" kupak.Rengeteg közösségimédia poszt szól arról, hogy az egész mennyire idegesítő.

Most a Mizse ásványvíz közösségi oldalán az igazgató megmutatta, hogyan is érdemes inni az ilyen műanyag palackokból. 

@mizse_asvanyviz

♬ eredeti hang - Mizse Ásványvíz
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #irányelv #ásványvíz #hulladék #európai unió #környezetvédelem #műanyag #szennyezés #palack #vásárlók #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:33
21:17
21:04
20:45
20:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
4 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
4
4 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
5
4 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció kötelezettje
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási kötelezettsége keletkezik- feltéve, hogy az opció jogosultja élt opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 21:33
Mikor nyit a pécsi adventi vásár? Pécs karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 19:01
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Agrárszektor  |  2025. október 13. 20:31
Kiderült az igazság rengeteg élelmiszerről: tényleg ezt esszük?