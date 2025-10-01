2025. október 1. szerda Malvin
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bevásárlókocsi élelmiszerrel a szupermarketben
Vásárlás

Figyelem! Fémmel szennyezett élelmiszer miatt adtak ki riasztást: ha ilyet vettél, meg ne edd

Pénzcentrum
2025. október 1. 16:32

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Kínában előállított rákfarok-termékben idegen anyagot – fém darabokat – azonosítottak. Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.

Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel, amely a Hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében haladéktalanul intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás gondoskodik arról, hogy a vásárlóktól visszakerült termékeket kivonják a forgalomból, és azok megsemmisítéséről vagy elszállításáról az NKFH folyamatosan nyomon követi az eljárást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érintett termék adatai:

  • Termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
  • Márka: Blue
  • Tételszám: TZO 24061
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. június 30.
  • Kiszerelés: 1 kg
  • A termékvisszahívás oka: idegen anyaggal (fém darabokkal) való szennyezettség.

A Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a fenti azonosító adatokkal ellátott rákfarokból, az semmiképp ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol azt megvásárolta.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #élelmiszer #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #rák #szennyezés #kína #veszélyes #fém #nkfh #élelmiszer-biztonság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban

Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:29
17:25
17:15
17:03
16:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2
1 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
3
4 hete
Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években
4
2 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
5
2 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártyás fizetés a WebKincstárban
Forintban kibocsátott állampapírokat azonnal vásárolhatunk bankkártyával. P€MÁK (Prémium Euró Magyar Államkötvény) esetén bankkártyás fizetéssel úgy vásárolható euró kötvény, hogy az ügyfél lehúzza a bankkártyát, írásos megbízást ad a vásárlásra, majd a Kincstár a számlán történő euró jóváírás napján teljesíti a vételi megbízást a Speciális Szerződési Feltételeknek megfelelően.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 17:29
Egyre több magyarra csap le a baj a saját autójában: váratlanul jön, komoly baleset lehet a vége
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 16:05
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
Agrárszektor  |  2025. október 1. 16:33
Lecsapott a vihar Magyarországra: jégeső verte el ezt a térséget