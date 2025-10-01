Figyelem! Fémmel szennyezett élelmiszer miatt adtak ki riasztást: ha ilyet vettél, meg ne edd

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Kínában előállított rákfarok-termékben idegen anyagot – fém darabokat – azonosítottak. Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.

Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel, amely a Hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében haladéktalanul intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás gondoskodik arról, hogy a vásárlóktól visszakerült termékeket kivonják a forgalomból, és azok megsemmisítéséről vagy elszállításáról az NKFH folyamatosan nyomon követi az eljárást.

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

Minőségmegőrzési idő: 2026. június 30.

Kiszerelés: 1 kg

A termékvisszahívás oka: idegen anyaggal (fém darabokkal) való szennyezettség.

A Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a fenti azonosító adatokkal ellátott rákfarokból, az semmiképp ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol azt megvásárolta.