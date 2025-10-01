Csütörtöktől már ezer forint alatti összegekért már alaposan bevásárolhatunk a hűvös hónapok madármenüjéből a Lidlben.
Figyelem! Fémmel szennyezett élelmiszer miatt adtak ki riasztást: ha ilyet vettél, meg ne edd
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatása szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Kínában előállított rákfarok-termékben idegen anyagot – fém darabokat – azonosítottak. Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
Az NKFH azonnal felvette a kapcsolatot a magyarországi forgalmazóval, a Fishmarket Kereskedőház Kft.-vel, amely a Hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségének védelme érdekében haladéktalanul intézkedett a kifogásolt tétel visszahívásáról. A vállalkozás gondoskodik arról, hogy a vásárlóktól visszakerült termékeket kivonják a forgalomból, és azok megsemmisítéséről vagy elszállításáról az NKFH folyamatosan nyomon követi az eljárást.
Az érintett termék adatai:
- Termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- Minőségmegőrzési idő: 2026. június 30.
- Kiszerelés: 1 kg
- A termékvisszahívás oka: idegen anyaggal (fém darabokkal) való szennyezettség.
A Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy aki vásárolt a fenti azonosító adatokkal ellátott rákfarokból, az semmiképp ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol azt megvásárolta.
Az árréskorlát a zöldségek és gyümölcsök közül többek között a lédig paradicsomra, hagymára, uborkára, szárazbabra, sárgarépára és különböző paprikafajtákra vonatkozik.
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
Újabb fordulat következett be a nemzetközi tejpiacon: az utóbbi napokban csökkent a vaj ára.
Egyre több nyugdíjas panaszkodott arra, hogy élelmiszer-utalványaikat nem tudják felhasználni az önkiszolgáló kasszáknál.
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz! Október 9-12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok, amely akár 50% kedvezménnyel és több mint 425...
A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.