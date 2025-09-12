Vizsgálat indul a palacvisszaváltások ügyében: valami nagyon nem stimmel

Az Autóipari Szövetség (VDA) elnöke szerint a fogyasztók még nem állnak készen az elektromos mobilitásra való áttérésre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos témavizsgálatot indított a hagyományos és az elektronikus kereskedelemben tapasztalható fogyasztóvédelmi gyakorlatok fenntarthatósági szempontú ellenőrzésére: a kormányhivatalok által folytatott vizsgálat elsődleges célja egyrészt a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöld állítások valósak, pontosak és igazolhatóak-e.
A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy a visszaváltási díj összege megfelelően és jól láthatóan kerül-e feltüntetésre, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e. A vizsgálat másik fókuszterülete a zöld állítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak.
A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket ("Fenntartható", "Környezetbarát", "Újrahasznosítható"), valamint a védjegyeket és logókat - például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke - fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is. A vizsgálat kiterjed a hagyományos kereskedelmi egységekre és az online kereskedelmi felületekre egyaránt. A NKFH kiemelten fontosnak tartja, hogy a fogyasztók pontos és valós tájékoztatást kapjanak a fenntarthatósági szempontokról, és olyan rendszerek működjenek, amelyek valóban hozzájárulnak a környezet védelméhez.
Az árrésstop mérsékelte ugyan az érintett termékek árát, de a magyar élelmiszerárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy felzárkóztak a nyugat-európai szinthez.
A nyugdíjasok számára kiadott 30 000 forintos élelmiszer-utalvány kapcsán Tesco is komoly akciót hirdetett. Korábban a Lidl és az Aldi is kedvezményeket hirdetett a jogosultaknak.
Újabb rekordokat ért el az italcsomagolás visszaváltási rendszer, hárommilliárd palack, doboz és üveg került vissza a körforgásba.
Amennyiben a termékből bárki vásárolt, és az még a birtokában van, semmiképp se fogyassza el.
Különösen a gyermekek és fiatalok fejlődő szervezetére káros a dolog.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki a TRS márkájú indiai curryporban.
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.