Legendás üdítőital márka tér vissza a magyar boltok polcaira: imádták a vásárlók a 70-es, 80-as években

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira: a Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 augusztusában újraindította a RÓNA üdítők forgalmazását.

A RÓNA az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak. Az újra piacra kerülő termékek a klasszikus ízekben – kóla és narancs – érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben.

A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére.

A vállalat portfóliójában több más üdítő is elérhető, amelyek közül a RÓNA különleges helyet foglal el, mivel sokak számára a nyolcvanas évek mindennapjainak része volt.

Újra kapható a klasszikus RÓNA üdítő – meghatározó beruházás mögötte

A vállalat 2018. óta több, mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: A cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 mrd forintot.

A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is, amelyek mind a magyar hagyományokat újraélesztő portfólió részét képezik. A termékek jelenleg 17 országban érhetők el.

(Fotó: Fortepan / Burszán Sándor)