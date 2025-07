Slágerterméket hívnak vissza a magyar boltokból: ha ilyet vettél, meg ne edd!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján vállalati önellenőrzés során nem jelölt szója allergén jelenlétét mutatták ki Vietnámból származó leves fűszerekben. A termékből hazánkba is érkezett több magyar vállalkozás részére. A nem jelölt allergén arra érzékeny fogyasztók számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK