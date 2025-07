Higanyt találtak egy bolti hústermékben: nehogy megedd, ha ilyet vettél!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során Spanyolországból származó fagyasztott, szeletelt kékcápa termékben határérték feletti mennyiségben higanyt mutatott ki a szlovák hatóság. A termékből hazánkba is érkezett több magyar vállalkozás részére.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, annak érdekében, hogy a vállalkozások mielőbb megtegyék a szükséges intézkedéseket, gondoskodjanak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi. Az érintett termékek adatai az alábbiak: Termék megnevezése: Kékcápa-steak csontos, bőrrel, vákuumcsomagolt, fagyasztott

Kiszerelés: 130-300 g/db, 2db/csomag

Tételszám: L117810

MMI: 17/08/2026

Származási ország: Spanyolország

Kereskedő: Projekt-Market S.R.O. (Szlovákia)

Termékvisszahívás oka: határérték feletti mennyiségben higanyt tartalmaz A tengeri halak higanytartalma a tengervíz szennyezettsége miatt magasabb lehet. Fontos megjegyezni, hogy az üzletekben forgalmazott halak higanytartalma általában a határértékek alatt van, és a termékek higanytartalmát rendszeresen ellenőrzik. A higany, különösen a metilhigany, negatívan hathat az idegrendszerre és az agyműködésre, terhes nők és kisgyermekek érzékenyebbek lehetnek a higany toxikus hatásaira. Kérik, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből bárki vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

