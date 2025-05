Legendás magyar termék tért vissza a Lidl polcaira: indulhat a roham, tömegek kereshetik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több népszerű üdítőnél is jóval olcsóbban szerezhetjük most be a Traubisodát a Lidl-ben. Az italt gyártó cég ráadásul a retro íz mellett egy különlegességet is piacra dobott ebből az üdítőből.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK