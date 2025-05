30 éve együtt – az INTERSPAR múltja, jelene és jövője (x)

PR Link a vágólapra másolva

1995-ben nyílt meg Győrben az első INTERSPAR hipermarket, és ezzel új korszak kezdődött a hazai vásárlási kultúrában. A SPAR Magyarország akkor nem csupán egy új üzlettípust hozott be az országba, hanem egy modern, kényelmes és családbarát vásárlási élményt is, amely azóta is milliók mindennapjainak része.

Minőség, megbízhatóság és hazai elkötelezettség Az INTERSPAR ma már több mint egy hipermarket – egy olyan hely, ahol a vásárlók biztos pontot találnak a változó világban. A SPAR Magyarország 36 hipermarket egysége országszerte 142 ezer négyzetméternyi eladótéren várja a vevőket, több mint 30 000 árucikkel és több mint 2 500 munkatárs elhivatott munkájával. A siker egyik kulcsa a hazai beszállítók iránti elkötelezettség: az INTERSPAR 91% feletti arányban dolgozik hazai beszerzési forrásokkal, így a vásárlás értéket is teremt. A fejlődés folyamatos – innováció a mindennapokban A vállalat a kezdetek óta nagy hangsúlyt fektet a megújulásra. Legyen szó új kényelmi szolgáltatásokról, elektromosautó-töltőkről, önkiszolgáló kasszákról vagy éppen egészségtudatos termékekről – a fejlődés állandó. Az INTERSPAR célja, hogy ne csak kiszolgálja, hanem inspirálja is a vásárlókat, és mindig nyújtson valami újat. Ünnepi kampány minden vásárlónak Idén az INTERSPAR 30 éves lett – és ezt méltó módon ünnepli. Májusban országos születésnapi kampány indult, ahol minden vásárló ünnepi hangulatban részesülhet. A játék lényege egyszerű: ha valaki 2025. május 2. és 31. között legalább 7000 forintért vásárol bármely INTERSPAR áruházban, ajándék sorsjegyet kap – és minden sorsjegy nyer! Napi 1 millió forint értékű nyereménykártya, kuponok, LED TV-k, robotgépek és sok más izgalmas meglepetés vár a szerencsésekre. Torta, ajándék, élmény – ünnep minden tekintetben Egy születésnap torta nélkül elképzelhetetlen. A Street Kitchen egy különleges, az alkalomra készült születésnapi tortát alkotott meg, amelynek receptjét a vásárlók is megkapják – így az ünnepi ízek akár otthon is újraalkothatók. Három évtized tapasztalatával a jövő felé Az INTERSPAR 30 éve bizonyítja, hogy a vásárlók iránti figyelem, a folyamatos megújulás és a stabil értékek együtt biztosítják a hosszú távú sikert. (x)

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK