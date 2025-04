Árstopra sincs szükség, brutál árcsökkentést jelentett be a Lidl: ezt a terméket olcsósítják

Idén másodszor csökkenti az egyik legfontosabb alapélelmiszer árát a Lidl, szombattól átlagosan 7%-kal lesz olcsóbb a tojás az üzletekben. A magyar vásárlók körében népszerű M-es méretű tojások ára átlagosan 8%-kal csökken, de van olyan termék, ami 11%-kal kerül majd kevesebbe. A 30 darabos kiszereléseket az árcsökkentés eredményeként 200 forintos kedvezménnyel vehetik meg a vásárlók.

A piacvezető áruházlánc, a Lidl Magyarország továbbra is mindent megtesz azért, hogy a vásárlók olcsóbban intézhessék a bevásárlást, így ismét csökkentette a tojások árát áruházaiban. Az árcsökkentés 8 terméket érint, amelyek mindegyike magyar beszállítóktól érkezik.

Akár több száz forintot is lehet spórolni

„Fontosnak tartjuk, hogy a kiváló minőség mellett mindig a lehető legjobb árat biztosítsuk vásárlóinknak minden terméknél, így a tojások esetében is. A mostani árcsökkentés eredményeként átlagosan 7%-kal lesznek olcsóbbak a tojások, a legnagyobb pedig eléri a 11%-ot. Az M-es méretű klasszikus 10 darabos és a szintén M-es gazdaságos 30 darabos kiszerelés ára 8%-kal csökken, míg az L-es extra sárga tojás 9%-kal kerül majd kevesebbe. Összegszerűen a legnagyobb csökkenés a 30-as kiszereléseknél figyelhető meg, ezeket szombattól 200 forinttal olcsóbban lehet megvásárolni” – tájékoztatott Kovács Tibor, a vállalat élelmiszerbeszerzésért felelős ügyvezetője.

A további kedvezményeket is érdemes megnézni

A tojás árának újbóli csökkentése mellett a hetente megújuló akciókat és a Lidl Plus alkalmazásban elérhető kuponokat is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen itt további, akár személyre szóló kedvezmények várják a vásárlókat. Ezen felül a diszkontáruházlánc a nagyobb kiszerelésben kedvezőbb egységáron megvásárolható termékekkel, illetve a mennyiség után adott kedvezményekkel is segíti vásárlóit, hogy a napi bevásárlás gazdaságos legyen.