Akár több tízezer forintot is költenek a szülők Húsvétkor: a kreatív játékok, LEGO készletek az élen

A húsvét az év első nagy családi ünnepe, amely a hagyományok és az ajándékozás időszaka a kisgyermekes háztartásokban. A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint a legnépszerűbb ajándékok között szerepel az édesség, a játék és a könyv, és jellemzően ilyenkor élénkül fel a szabadtéri játékok iránti kereslet is. A tavaszi szünetben a családok egyharmada tervez utazást, a legkedveltebb úti célok a Balaton-part, Budapest, Eger, Szeged és Nyíregyháza.

A kisgyermekes családoknál a húsvét meghatározó része az ajándékozás, leggyakrabban édességet (81%), játékot (69%) és könyvet (42%) kapnak a gyerekek, de a kifestők, élmények és plüssök is népszerű választások – derül ki a friss kutatásából, melyben 3 100 szülő vett részt. A játékok között a kreatív és a LEGO készletek vezetnek (40-40%), ezeket a szabadtéri játékok (20%), a társasok (16%) és a sporteszközök (12%) követik.

„A húsvét minden évben fordulópont a szezonális játékkínálatban, ilyenkor indul meg igazán a kültéri játékok iránti kereslet. A tavasz beköszöntével a családok jellemzően mozgásra ösztönző termékeket, például kismotort, rollert, labdát vagy kerti játékot keresnek. A forgalomnövekedés az ünnep előtti 3-4 hétben érezteti hatását leginkább, ebben az időszakban egy átlagos kosárérték meghaladja a 10 ezer forintot” – mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető-helyettese.

A felmérés eredményei szerint húsvétkor a megkérdezett szülők fele az 5-10 ezer forintos árkategóriában választ játékot, egynegyedük 5 ezer forint alatti, míg hasonló arányban 10 ezer forint feletti ajándékot is szívesen beszereznek. A gyerekek többsége ráadásul nem egyetlen meglepetést kap: 36 százalékuk kettő, 31 százalékuk pedig három különböző ajándéknak is örülhet húsvétkor.

Húsvéti hagyományok: locsolkodás, tojásvadászat

A kutatásából az is kiderült, hogy idén tízből hat kisfiú fogja meglocsolni a családtagokat és barátokat, és ugyan továbbra is népszerűek a klasszikus locsolóversek, minden ötödik kisfiú már egy modern, humorosabb változattal is készül. A jutalom többnyire édesség (48%), pénz (24%) vagy hímes tojás (17%), és a fiús családok negyede szerint a zsebpénz ilyenkor 5000 forint fölé is kúszhat. A lányos szülők úgy látják, hogy a gyerekek többsége szívesen fogadja a locsolókat, bár minden tizedik kislány már inkább kerülné az eseményt. A hagyományos húsvéti programok közül a tojásvadászat tízből hat családnál már ugyanannyira része a húsvétnak, mint a locsolkodás, és egyre többen indulnak kirándulni is az ünneppel egybekötött tavaszi szünetben.

A kisgyermekes utazók belföldi úti célt választanak a tavaszi szünetben

Idén a kisgyermekes családok közel egyharmada kel majd útra, méghozzá tízből kilencen belföldi úti célt választanak. A jellemzően 1-4 naposra tervezett utazások legkedveltebb célpontjai között a Balaton-part, Budapest, Eger, Szeged és Nyíregyháza szerepelnek idén, az apropót pedig legtöbbször a természetjárás, egy új város felfedezése vagy a nagyszülők, rokonok meglátogatása adja. TOP10 legkeresettebb játék húsvétkor a REGIO JÁTÉK értékesítési adatai alapján:

1. Lotti Karotti Deluxe társasjáték

2. KidGo futóbicikli

3. Littlest Pet Shop termékek

4. LEGO termékek

5. Bubis boci társasjáték

6. Mini imádnivaló unikornis

7. Turbó buborékfújó

8. Zingo

9. Ugrálókötél

10. Animagic Mimi cica