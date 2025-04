Húsvétra kinyit a Károlyi grófnő titokzatos kilátója: a panoráma szó szerint lélegzetelállító

Húsvétkor újra kinyit az ország egyik legszebb kilátója, a bujáki Sasbérci-kilátó. Április 18-ától, azaz nagypéntektől kezdve egészen húsvéthétfőig minden nap látogatható lesz 9 és 17 óra között. A húsvéti hétvégét követően a látogatók szombatonként és vasárnaponként ugyanebben az időintervallumban gyönyörködhetnek a páratlan panorámában - írták a Facebookon.

A bujáki Sasbérci-kilátó hivatalos Facebook-oldalán jött szembe a hír, miszerint húsvétkor újra kinyit az ország egyik legszebb kilátója, a bujáki Sasbérci-kilátó. Április 18-ától, azaz nagypéntektől kezdve egészen húsvéthétfőig minden nap látogatható lesz 9 és 17 óra között. A húsvéti hétvégét követően a látogatók szombatonként és vasárnaponként ugyanebben az időintervallumban gyönyörködhetnek a páratlan panorámában - írták.

A Sasbérci-kilátó nem csupán természeti szépsége, hanem történelmi háttere miatt is különleges helyszín. A Cserhát legmagasabb pontján, 466 méteres tengerszint feletti magasságban álló toronyból tiszta időben a Börzsönytől a Mátrán át akár a Tátra vonulatai is láthatóak. Könnyed sétával elérhető, így kisgyermekes családok számára is ideális kirándulási célpont.

Egy darabka történelem a fák fölött

A kilátót az 1910-es évek végén emeltette Pappenheim Szigfrid gróf, bajor mintára, felesége, gróf Károlyi Erzsébet kérésére. A tervezést Franz Zell müncheni építész végezte, a kivitelezést Gajdóczi Lajos irányította. Az eltolt szintes, különleges formájú építmény kettős funkcióval bírt: a földszinten a gróf erdésze és családja lakott, míg az emeleten elsősorban vadászvendégek szálltak meg.

Az 1930-as évektől az épület állapota fokozatosan romlani kezdett, mígnem az 1950-es évek után teljesen elhagyatottá vált. A megmentésére végül 2001-ben került sor, amikor helyreállítási munkálatok kezdődtek, és egy évvel később a kilátó ismét látogathatóvá vált. A 2017-es felújítás során a kilátó új, időtálló vörösfenyő faanyagot kapott, és a belső terek is megújultak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Megközelíthető Buják, Szanda vagy Bokor felől aszfaltozott erdészeti úton, amelyre a nyitvatartási idő alatt gépjárművel is rá lehet hajtani. Az utat egy sorompó zárja le körülbelül 300 méterrel a kilátó előtt – innen kellemes sétával érhető el a cél. A természet kedvelőinek külön élményt jelenthet a Bujákról induló, zöld tölgyfalevél szimbólummal jelzett tanösvény, amely 7 kilométeres útvonalon vezet végig a környék nevezetességein, mint például a Kálvária-hegy és a történelmi Bujáki vár.