Ilyen akció csak egyszer van minden évben: tömegek rohanhatják le szombaton az Aldit, Lidlt, Tescót

Március 8-án ünnepeljük idén is, ahogy minden évben a Nemzetközi Nőnapot, amelyre a nagy boltláncok is készülnek külön akcióval. Néhány kivételtől eltekintve most is azokra a jellemző ajándékokra lőtték a kedvezményeket, amelyeket férfiak vásárolnak nőknek és nem pedig például azokra a termékekre, amelyeket a nők szeretnek megvásárolni. A Pénzcentrum átfésülte az akciós újságokat, amelyek alapján jó eséllyel szombaton a legtöbb nő idén is jácintot, orchideát, tulipáncsokrot, Ferrero Rochert, konyakmeggyet kap majd nőnapra.

Az akciós újságok alapján ezen a héten a legtöbb boltláncnál nőnapi kedvező árú lehet majd találkozni. Összevetve az 5 évvel ezelőtti nőnapi akciós újságok ajánlataival a jelenlegieket azt láthatjuk - amellett, hogy a régen ismert akciókat felváltották a törzsvásárlói kártyás kedvezmények, vagy csak szimplán jónak, szupernek nevezett árak -, hogy egyes termékek ára több mint duplájára emelkedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az Aldiban csütörtöktől a készlet erejéig főként virágok lesznek kedvező áron az 1399 forintos macaron szív válogatáson túl. A színes rózsa- vagy tulipáncsokor 3699 forintba, a nőnapi csokor vegyes virágokkal 3699 forintba, a liliomcsokor 2199 forintba kerül. A különleges rózsacsokor ára 4999 lesz. Vannak a kíbálatban olcsóbb csokrok is, lesz tulipáncsokor 1899 forintért, nárciszcsokor 549 forintért, jácintcsokor 1499 forintért, miniszegfűcsokor 1599 forintért, rózsacsokor 1599 forintért is. Összehasonlításképpen 5 évvel ezelőtt nőnap előtt az Aldiba a rózsa- vagy tulipáncsokor 849 forint helyett 699 forint volt. Aki inkább cserepes virágot ajándékozna, annak se kell más boltba szaladnia, a nőnapi minivirág 699 forint lesz, a korallvirág dísztasakban 999, a cserepes szegfű 1199, a korallvirág 1499, a primula 699 forint. Lesz a kínálatban dendrobium nobile orchidea 4299 forintért, és klívia is 3699 forintért. A cserepes harangvirág 1599, a különféle cserepes virágzó növények pedig 1399 forintba kerülnek majd. A legolcsóbb lehetőség pedig a jácint és a krókusz, előbbi 379 forintért, utóbbi 299 forintért van most az Aldiban. A Lidl csütörtöktől jövő hét szerdáig virágokat és édességeket ad kedvező áron. Itt a hajtatott jácint ugyancsak 379 forint lesz - 5 évvel ezelőtt 279 forint volt, 35,8%-os a drágulás -, a primula díszcsomagolásban 699 forint, a nárcisz kerámiában 899 forint. A cserepes szegfű idén 999 forint, a gerbera, korallvirág és begónia 1499 forint, a harangvirág 1499 forint, a pillangó orchidea üvegben pedig 5499 forint. A kamélia 3499 forint, a nőnapi rózsa 2999 foirnt, az orchidea üvegben pedig 1299 forint. A cserepes rózsa 999 forint, a törzses azálea 1999 forint. Van a kínálatban pillangó orchidea kerámiában 4444 forintos akciós áron - 2020-ban ez még 2999 forint volt. Az édességek közül a klasszikus 16 darabos Ferrero Rocher bonbon 2199 forintba kerül - éppen mint a Sparban, csak a Tescóban Clubcarddal vehetjük meg olcsóbban, 1839 forintért. A Lidlben a Ferrero Pocket Coffee 1899 forint, a Ferrero Rocher / Raffaello táblás csokoládé 849 forint. A Ferrero Collection pedig 2199 forint. A kézműves csokoládé pedig 1299 forintba kerül. Csütörtöktől vasárnapig a szusi specialitások szívformában 2499 forintba kerülnek, a szív alakú macaron válogatás 1499 forintba, az ugyancsak szív alakú áfonyás mocsi 1999 forintba. A dobozos Raffaello 1099 forint lesz. A virágok közül a korallvirágok ajándék csomagolásban 1299 forintért, a kála kerámiában 3333 forintért, a A nőnap hetén a Lidlben a rózsacsokor 849 forint helyett 699-be került 2020-ban, de ugyanennyi pénzért vehettünk 9 szálas tulipáncsokrot is. Idén hétvégéig a rózsacsokor már 1299 forint (13 szál), a tulipáncsokor 1599 forint (9 szál) - vagyis 2020-ban 77,7 forint volt egy szál, most 177,7 (akciósan). Csak hétvégén a 15 szálas tulipáncsokor 2999 forint lesz (199,9/szál). Hétvégén az ünnepi rózsa- /színes virágcsokor 3999 forint, a napfény csokor 7499 forint, a tavaszi virágcsokor 2999 forint és a sokszínű rózsa és alkalmi rózsacsokor 1999 forint lesz. Ide kattintva érheted el a boltláncok aktuális akciós újságjait! JÓL JÖNNE 3,1 MILLIÓ FORINT? A PENNY-ben nem túl nagy a nőnapi kínálat, viszont van olyasmi, amit máshol nem akcióztak le: vasárnapig a nőnapi eper díszcsomagolásban 1599 forint, a Dubai pisztácia krémmel töltött praliné 2499 forint, a Törley pezsgő 1399, a Hugo bor alapú koktél 749 forint. A Lindt Squares 2999 forintba kerül. A kedvező árú virágok közt ott a korallvirág 1299 forintért, az orchidea kerámiában 4299 forintért és a kála mix 1799 forintért. A Príma akciós újságjában sem foglalnak egy egész oldalt a nőnapi akciók. A Szamos csokoládé krémbonbon 1499 forint lesz, a Rochen Cherry Queen konyakmeggy 899 forint, a Lindt Lindor csokoládé pralinék és Lindt Luxor pralinék 2999 forint, a Milka pralinék 999 forint áron kaphatók nőnapon. A SPAR egészen kedvező áron adja majd a Merci desszerteket (1699 forint), a Toffifeet (699 forint), a Szamos szívdesszertet (1999 forint), a Cherry Queen dessszertet (1299 forint), a már említett Ferrero Rocher desszert pedig, akárcsak a Lidlben 2199 forint lesz. A Lindt Lindor desszertek 2799 forintért lesznek, 200-zal olcsóbban, mint a Prímában. De ha megnézzük, milyen árak voltak 2020-ban a SPAR-ban nőnap előtt, a Lindt Lindor desszerteket 2 299 forint helyet 1 599 forintért árulták, a Cherry Queen szívdesszertet 969 forint helyett 799 forintért. A Törley Ice White és Ice Pink italok 1999 forintba, a klasszikus Baileys 6999 forintba, az Aperol 3849 forintba, és a Grand Tokaj Tokaji Furmint 1499 forintba kerül. A virágkínálatban a pillangó orchidea ára 3399 forint, a cserepes kála 2399 forint, a rózsa 1799 forint, a mini phalaenopsis 1999 forint, a cybidium 2999 forint, a nőnapi ciklámen 2299 forint, a tavaszi virágmix 1699 forint. A cserepes tulipán ára 999 forint, a vegyes virágzóké 1699 forint, a hagymás mixé pedig 1799 forint. A Tesco nőnapon a korallvirágot 999, a virágzó mixet 2999, a rózsa-tulipán csokrot 3099 forintért adja Clubcarddal. A csónakorchidea 1199, a kis cserepes hortenzia 1999, a rózsa-lisianthus csokor 2999 forint. A liliom 3699, a nőnapi csokor 3999, a lepkeorchidea 7999 forint. 2020-ban egyébként nőnapon a rózsa-inkaliliom csokor 1 699, a tulipán csokor 1 599 forintba került a hiperben. Idén nőnapon a Rafaello desszert 1699 forint, a Celebrations vegyes válogatás 1699 forint, a Merci Yoghurt & Fruit desszert 1899 forint,a Ferrero Rocher desszert 1839 forint (idén itt a legolcsóbb). A mai árakhoz képest nem rossz, de mi ez ahhoz képest, hogy 5 éve még minden Tibi, Roshen és Bonbonetti desszertre 20 százalékos akció élesedett a nőnap alkalmából! A Tescóban idén a Grand Tokaj Classic Selection Tokaji Hárslevelű 1499 forint, a Baileys Salted Caramel krémlikőr 7690 forint, a Baileys Original krémlikőr 5290 forint - a SPAR-nál is olcsóbb. A Brockmans Gin pedig 12990 forint. Minden további akcióért kattints ide!

