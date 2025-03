Páholyból nézi végig a kormány az üzletek önkéntes árcsökkentését: nekik már nem is kell lépni

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) üdvözli, ha az élelmiszer-kiskereskedelmi láncok fokozzák a piaci versenyt és önkéntesen csökkentik egyes alapvető élelmiszerek árát. A GVH figyeli, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés a piaci szereplők között. A nemzeti versenyhatóság jelenleg is több eljárást folytat élelmiszer-kiskereskedelmi cégekkel szemben, tiltott árrögzítés, illetve megtévesztő reklámozás gyanújával.

Több átfogó gyorsított ágazati vizsgálatot is elvégzett a Gazdasági Versenyhivatal 2023 első felében, amelyek tényekre alapozva bizonyították, hogy az élelmiszerkereskedelem egyes szereplői az indokoltnál nagyobb mértékben emelték egyes alapvető élelmiszerek árait.

A GVH alapvető feladatai között szerepel a versenypártolás, amelynek keretében a nemzeti versenyhatóság a rendelkezésére álló eszközökkel a verseny érdekében igyekszik befolyásolni az állami döntéseket. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke – 2023 márciusában – az élelmiszerágazatban elvégzett gyorsított ágazati vizsgálatok tapasztalatai, illetve nemzetközi példák alapján, versenypártolási javaslat keretében kezdeményezte a Kormánynál az online Árfigyelő rendszer létrehozását is, ami hamarosan újabb termékkategóriákkal bővül.

A nemzeti versenyhatóság a magyar fogyasztók védelme érdekében – a hazai vállalkozások érdekeit is szem előtt tartva – folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban jelentkező – például a tojás vagy tejtermékek esetében – tapasztalható piaci folyamatokat. Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke január végén felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezetnek. A GVH álláspontja szerint ugyanis az érdekképviseleti szervezetek által rendszeresen kiadott áremelési közlemények sérthetik a tisztességes piaci versenyt, tiltott együttműködést idézhetnek elő, valamint fokozzák az inflációs nyomást.

A Kormány és az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) között zajló gazdaságpolitikai tárgyalások kapcsán a GVH arra hívja fel a figyelmet, hogy a fogyasztói árak, kereskedők általi önkéntes csökkentése élénkíti a piaci versenyt és növeli a fogyasztói jólétet. A GVH arra is nagy figyelmet fordít, hogy ne alakulhasson ki – a fogyasztók jólétét negatívan befolyásoló – versenykorlátozó együttműködés az érintett piaci szereplők között.

Mindemellett a GVH jelenleg is több versenyfelügyeleti eljárást folytat élelmiszer kiskereskedelmi vállalkozásokkal szemben. Ezek között van tiltott árrögzítés, illetve a fogyasztókat megtévesztő reklámozás gyanújával indított eljárás is. Továbbá a fogyasztók jelzései alapján több, kiskereskedelmi láncokat érintő panaszeljárás is folyamatban van.