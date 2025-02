Már az árstopra készülnek a magyar boltok? Indulhat a roham a tojásra, húsra

A nemzetgazdasági miniszter hétfőn tett bejelentése az árstopok esetleges visszavezetéséről igen komoly hullámokat vert a közéletben, és a kereskedelmi szektor is felemelte a szavát. Akcióvadászatunkon ezen a héten azt néztük meg, hol kerülnek kevesebbe azok a termékek, amelyekre 2021-ben a kormány árstopot vetett ki?

Alaposan felkavarta a kiskereskedelmi állóvízet Nagy Márton, a nemzetgazdasági tárca vezetője, amikor hétfő reggeli bejegyzésében ismét, ezúttal sokkal komolyabban felvetette az árstopok visszavezetésének lehetőségét. A miniszter azzal indokolta a felvetést, hogy az élelmiszerek és az üzemanyagok ára is komoly növekedésen ment túl az elmúlt időszakban, és a kormány ettől meg akarja védeni a családokat.

Szokásos csütörtöki akcióajánlatunkban megnéztük, hogy a legutóbb árstopos alapélelmiszercsoportok most éppen mennyibe kerülnek a boltokban. Ezek a termékek amúgy is gyakran akciósak a boltláncoknál, de lehetséges, hogy egy ideig utoljára tudják az általuk megszabott áron eladni a vásárlóknak.

Mire vonatkozhat az árstop?

A magyar kormány még 2021 őszén vezette be az élelmiszerárstopot, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy egyes, közelebbről meghatározott termékek ára nem lehetett magasabb annál, mint egy szintén általuk megszabott határnapon volt. Az árszabályozás az alábbi termékekre terjedt ki:

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

tyúktojás

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével

Az árstop majdnem két teljes éven át, 2023 nyaráig tartott. Nagy Márton még a bejelentés után tisztázta, hogy ha bevezetik újra az árstopokat, az az üzemanyagra nem, csak az élelmiszerekre vonatkozna - auzt viszont nem árulta el, melyekre.

A kereskedelmi szektor egyik képviselője a Pénzcentrumnak azt mondta: nem tartják jó ötletnek, hogy ismét árstopot vezessenek be, hiszen ez belezavar a szabad piac működésébe, és a boltok profitrátája amúgy sem olyan magas, mint azt a kormány állítani igyekszik.

Tojásháború a boltok között

Most pedig lássuk, hogy a legnépszerűbb, korábban árstop hatálya alá tartozó termékcsoportokból melyek akciósak ezen a héten - lehet, hogy utoljára, ugyanis az árstop hivatalosan nem akciónak számít, ha majd valóban bevezetik.

A Lidl kínálalatában rögtön a tyúktojásnál igen változatos kínálatot találhatunk, ami - a jelenlegi helyzet szerint - január 28-ig lesz akciós. A legolcsóbb a Friss tojás-néven árult tíz darabos kiszerelés, amiért 689 Ft-ot kérnek, de kicsit drágábban találhatunk Jóházi-tojást is (949 Ft). A mélyalmos tojás 919 forintba kerül, amiért szintén tíz darabot kapunk, de van 30 darabos kiszerelés is, ami 2 399 forintért kapható.

Más, korábban árstopos termékből ennél a boltláncnál csak a friss sertéscombot találjuk a kínálatban, ami kilónként 1 549 forintért kapható - más termékcsoport az akciós ajánlatban most nem szerepel.

A Spar belehúzott a korábbi árstopos termékek akciózásába

Harminc darabos tojást a Pennyben is kapunk, itt 2 159 Ft-ért kapható, vagyis némileg olcsóbb a Lidl-ben kaphatónál. A boltnál ugyanakkor ez a heti akcióban az egyetlen, korábban árstopos termék. A Apar-nál a tíz darabos, extra sárga tojás 1 029 forintért kapható, a csirkemellfilé pedig 3 499 forint - kivéve, ha van Supershop-kártyánk, ekkor ugyanis egy komoly spórolás után 2 399 forintért hazavihető.

Árstopos volt, mint a fenti listában is írjuk, a 2,8 százalékos UHT-tej is. Ezt a Sparban most egy igen komoly akció után 499 forintért lehet megvenni - Mizo márkájúról van szó. Ezen kívül búzafinomlisztből a Gyermelyi akciós éppen a Sparnál, egy kiló belőle 339 forint - de ha van SuperShopunk, akkor ez is olcsóbb, és 279 forintért vihetjük el.

A Tesco és az Auchan még nem izgul?

Az Auchan saját márkás UHT-tejét 369 forintért kínálja, az Abaúj szintén 2,8 százalékos teje pedig csak kicsivel olcsóbb 349 forintos árával. Emellett lehet kapni tíz kilós zsákkal burgonyát, 2 698 forintba kerül.

Rögtön az akciós kiadványa legelső oldalán, vagyis főhelyen kínálja a friss magyar sertéscombot a Tesco - itt kilóját 1 549 forintért vásárolhatjuk meg, több mint 10 százalékos árvágás után. A lendület azonban itt meg is áll, semmilyen másik termék nincs a héten az akciós újságjukban, amire korábban kormányzati árstop vonatkozott. A Tesco azonban cikkünk megjelenése előtt dobta le az atomot: a bejelentésük szerint rengeteg saját márkás terméket leáraznak - bár azt állítják, hogy függetlenül az árstopok lehetséges visszatérésétől.