Kész, vége! Legendás multi hagyja el az országot: búcsúzhatunk a konyhák sztárjától

A Tupperware teljesen kivonul Európából, így Magyarországról is, a globális csőd következményeként leállítva a gyártást és az értékesítést. Bár a cégvezetés nem zárja ki a visszatérést, erre a legjobb esetben is csak évekkel később kerülhet sor.

A teljes európai piacnak, így Magyarországnak is hátat fordít a műanyag élelmiszer-tárolókat gyártó amerikai márka, a Tupperware, mindezt a cég kelet-közép-európai részlegének vezetője, Vojtěch Zmrzlík jelentette be - írja a hvg.hu. A vállalat termékeinek hivatalos szlovákiai forgalmazója is megerősítette, hogy a Tupperware globális csődje miatt hiába alakultak jól az európai számok, a kontinensen a gyártást és az árusítást is leállítja a cég, már csak a raktárban maradt termékeket értékesítik.

A vállalat tavaly ősszel jelentett csődöt. A márkát akkor a hitelezők által létrehozott Party Products LLC vásárolta meg. Az új tulajdonos kezdetben azt ígérte, hogy a működés zavartalanul folytatódhat, ám nem sokkal később jelentős változásokat jelentettek be. Vezérigazgatónak Laurie Ann Goldmant nevezték ki, aki kulcsszerepet játszott a Spanx sikerében, majd vezetőként az Avon élén szerzett tapasztalatokat, amelyek a műanyagdobozokat gyártó cég számára is értékesek lehetnek. Az új menedzsment jelezte, hogy a jövőben a digitális értékesítésre helyezik a hangsúlyt.

A cégvezetés szerint az európai kivonulás nem végleges, de a visszatérés éveket vehet igénybe. A Tupperware az elmúlt hónapokban bezárta utolsó európai gyárait is, elbocsátva Belgiumban 314, Portugáliában pedig 200 dolgozót. Korábban Franciaországban és Görögországban is gyártották a termékeiket, de ezeket az üzemeket már évekkel ezelőtt leállították.

Hogyan muzsikál Magyarországon a visszaváltási rendszer?

Az új visszaváltási rendszer bevezetése Magyarországon 2024 egyik legjelentősebb fenntarthatósági lépése volt, amely gyakorlatilag minden vásárlót érint. Az üveg-, műanyag- és fémdobozos italtermékekre kiterjesztett 50 forintos visszaváltási díj célja, hogy ösztönözze a lakosságot az italos csomagolások visszavitelére és az újrahasznosítás előmozdítására. Az automatizált visszaváltás bevezetésétől kezdve azonban megoszlanak a vélemények: sokak számára gördülékenyen működik, míg mások szerint még bőven van hová fejlődni, sőt sokan vannak azok is, akik egyenesen gyűlölik a rendszert.

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös kutatása éppen ezekre a kérdésekre kereste a választ: hogyan látják a rendszer működését a hétköznapi emberek? Mik a legnagyobb kihívások, és mely területeken tapasztalható előrelépés? A kérdőíves kutatás célja, hogy őszinte képet kapjunk a magyar lakosság tapasztalatairól és véleményeiről – függetlenül attól, hogy valaki aktívan használja az új rendszert, esetleg másra bízza a visszaváltási teendőket, vagy éppen elutasítja azt. Éppen ezért fontos, hogy a válaszadó ne akarjon megfeleni senkinek, csak őszintén mondja el a véleményét. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrum oldalain fogunk beszámolni. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat.