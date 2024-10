Fontos változás élesedik a magyar boltokban: minden diófélét és szárított gyümölcsöt érint az intézkedés

Bizonyos diófélék és szárított gyümölcsök esetében is kötelező lesz 2025. január 1-jétől a származási országot jelölni. A már legyártott, de az új előírásoknak nem megfelelő csomagolóanyagok ez év végéig még felhasználhatóak, az érintett termékek a lejárati idejükig forgalomban maradhatnak.

A származás megjelölése releváns és szükséges információ a vásárlók számára- írja a Nébih. A friss gyümölcsöknél és zöldségeknél már régóta szerepeltetni kell azok eredetét. Januártól az egyes diófélék és szárított gyümölcs-termékek esetében is kötelezővé tette a származási ország szerepeltetését az unió. Az előírás az Eurostat adatai alapján legnagyobb értékben forgalmazott termékeket érinti: például dió, mogyoró, mandula, gesztenye, pisztácia, szárított citrusfélék, aszalt szilva, egyes keverékek.

A származási ország teljes nevét a csomagolás egyik oldalán jól látható helyen, olvashatóan és kitörölhetetlenül szükséges feltüntetni. A termékkeverékeknél, ahol az alapanyagok több országból származnak, lehetőség van speciális jelölésekre. Az ömlesztett termékek esetében a kiskereskedelmi egységekben szintén jól láthatóan, olvashatóan, egyértelműen és szembetűnő helyen kell megjeleníteni a származási országot. A csalás és a fogyasztók félrevezetésének megelőzése érdekében, a kötelező jelölési információknak még a vásárlás előtt a fogyasztó rendelkezésére kell állniuk.

Fontos, hogy ez a távértékesítésre is vonatkozik, ahol a tapasztalatok szerint fennáll a csalás veszélye.

Az előírásokat 2025. január 1-jétől kötelező alkalmazni. A „régi” csomagolóanyagokat még 2024. december 31-ig használhatják a gyártók, valamint az ilyen csomagolású termékek egészen a lejárati idejükig forgalomban maradhatnak. A Nébih útmutatót is készített a témában, amely tartalmazza az érintett KN-kódú termékek listáját is.