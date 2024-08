Figyelem! Veszélyes tisztítószerek kaphatóak a magyar boltokban: az életedbe kerülhet, ha kevered

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az interneten terjedő trend, hogy különböző tisztítószereket kevernek össze a tökéletes eredmény érdekében. Azonban ez nemcsak felesleges, hanem veszélyes is lehet. A keverékek mérgező gázokat is felszabadíthatnak, ami különösen aggasztó. De nem lehet elmenni amellett a tény mellett sem, hogy teljesen felesleges és nem költséghatékony. Egy liter Domestos ára már megközelítőleg 1 200 Ft körül mozog, a boltok saját márkás tisztítószerei 450-600 Ft között kaphatók, ezekkel szemben az ecet például 300- 450 forint között már kapható. A környezetre gyakorolt hatás sem elhanyagolható, hiszen a túlzott vegyszerhasználat jelentős szennyezést okoz. Ezért nemcsak költséghatékonyabb, hanem biztonságosabb is kevesebb, de megfelelő tisztítószert használni.

A tisztítószerek mindennapi életünk elengedhetetlen részei, hiszen azok segítenek otthonunk tisztán tartásában és a baktériumok, vírusok és egyéb kórokozók, szennyeződések elpusztításában. Azonban az interneten terjedő "trend" nem mutat jó és megfelelő példát a takarítani vágyóknak. Rengeteg videóban találkozni a jelenséggel, hogy WC-be, kádba különböző fajtájú és állagú tisztítószereket halmoznak fel, majd a végén mutatják a makulátlan eredményt. Azonban felmerül a kérdés, hogy valóban szükség van ennyi különböző kémiai vegyszer használatára, vagy elég lenne csupán egy is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Dr. Pető Botond gyógyszerész a közösségi média felületén osztott meg egy hasonló videót, melyben elmondja azt is, hogy teljesen felesleges ennyi szert használni. Sőt kimondottan kiemeli, hogy káros és nem célravezető. Konkrétan úgy fogalmaz a rövid videóban, hogy a számolatlan tisztítószer szimultán használata veszélyes és szigorúan tilos. - hangsúlyozza. Majd részletesen kifejti, hogy ennek az oka elsősorban az, hogy bizonyos keverékek mérgező gázokat is felszabadíthatnak, amelyek egészségkárosítóak lehetnek, főleg ha abból indulunk ki, hogy a fürdőszobák nem a lakótér legnagyobb helyiségei, így a gázok aggasztóan tömény mennyiségben maradnak meg egy helyen. Erre jó példa a klóralapú fertőtlenítőszerek és a savas tisztítószerek (például ecet vagy citromsav) keverése mérgező klórgázt eredményezhet, ami légzőszervi problémákat okozhat. Sokan úgy gondolják, hogy ha több tisztítószert használnak, azzal hatékonyabban távolítják el a szennyeződéseket. Azonban érdemes észben tartani, hogy különböző tisztítószerek keverése esetén a kémiai reakciók miatt egyes hatóanyagok kiolthatják egymás hatását. Például a lúgos és savas tisztítószerek keverése semlegesítheti a tisztítószerek hatékonyságát, így végül nemcsak, hogy nem lesz tisztább a felület, de feleslegesen használtunk el drága szereket is. Felesleges pénzkidobás? A különböző tisztítószerek felesleges használata nemcsak veszélyes, hanem költséges is. A sokféle tisztítószer beszerzése és alkalmazása gyorsan megnöveli a háztartási költségeket, miközben egyetlen hatékony szer, ha megfelelően használjuk, elegendő lehet a tisztaság fenntartásához. Az egyszerűség elve alapján érdemes egy olyan tisztítószert választani, amely multifunkcionális, és több felületen is hatékony. Például egy univerzális tisztítószer, amely egyaránt alkalmas a konyhai és fürdőszobai felületek tisztítására, jelentősen csökkentheti a tisztítószerek számát és ezáltal a kiadásokat is, de sokan használnak ecetet takarítás céljából, ami szintén egy jóval költséghatékonyabb megoldás. A következő ábrán látható a KSH által közölt fogyasztói árak változása 2020 januárjától egészen 2024 júliusáig a folyékony tisztítószerek esetén. Itt is jól látható, hogy jelentős dráguláson mentek át ezek a szerek, míg 2022 márciusában csupán 724 forintra írták az átlagos árat, ez 2023 januárjára 1 000 forint fölé ment. Tehát mindösszesen 9 hónap alatt közel 300 forinttal lettek átlagosan drágábbak ezek a termékek. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 420 267 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 135 855 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, a Raiffeisen Banknál 6,69%; a MagNet Banknál 6,76%, a K&H Banknál 6,86%, az Erste Banknál pedig 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Éves mértékben is megnéztük az adatokat, itt is jól kivehető, hogy a jelentős drágulás 2022-ről 2023-ra történt meg. Összesítve pedig elmondható, hogy több mint 53%-os dráguláson mentek keresztül a vizsgált 4 évben ezek a szerek. Így valóban nem olcsó mulatság ezek vásárlásra. A fellelhető akciós újságokban és weboldalakon annak is utánajártunk, hogy konkrét márkák mennyibe kerülnek, valamint külön feltüntettük azt is, hogy egyes boltok saját márkás termékei mennyibe kerülnek. Ezek alapján megállapítható, hogy a legolcsóbbak minden esetben a boltok saját márkás tisztítószerei, ezután a Flóraszept, majd a Domestos, végül pedig a Sanitol. Ez csak néhány nagyobb márka, természetesen ennél jóval többel találkozhatunk a boltokban. Valamint azt is fontos kiemelni, hogy ezek az árak tájékoztató jellegűek, és idővel változhatnak, valamint kedvezmények elképzelhetőek. Tehát elmondható, hogy már a boltban egy olcsóbb választás nagyobb anyagi tehertől szabadíthatja meg a háztartásokat, de ha valaki feltétlen ragaszkodik a jól ismert márkákhoz (pl.: Domestos) akkor az észszerű, mértékletes használat is jóval meg tudja hosszabbítani egy adott tubus meglétét. Ha pedig valaki nyitottabb az alternatívabbnak tekinthető tisztítószerekre, az ecet is kiváló és egyértelműen a legjobban megérő választás. Ugyanis a legtöbb boltban 300 és 450 forint körül mozog egy literje. Környezetvédelmi szempontok A túlzott tisztítószer-használat nemcsak a pénztárcánkra, hanem a környezetre is súlyos terhet ró. A tisztítószerek gyártása, csomagolása, valamint azok lebomlása során jelentős mennyiségű vegyi anyag kerül a környezetbe. Ezek a vegyszerek a csatornarendszeren keresztül eljutnak a természetes vizekbe, ahol szennyezhetik a vízkészletet és károsíthatják az élővilágot. A kevesebb tisztítószer használata és a környezetbarát alternatívák előnyben részesítése (például ecet, szódabikarbóna) hozzájárulhat a környezeti terhelés csökkentéséhez. Emellett, ha kevesebb tisztítószert használunk, csökkentjük a vegyszermaradványok mennyiségét is otthonunkban, ami egészségünk szempontjából is előnyös.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK