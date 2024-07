Új csodafegyvert villantott a Soproni, Borsodi, Dreher: ez döntheti el a sörháborút 2024 nyarán?

Idén nyáron olyan elviselhetetlen hőség köszöntött be, hogy legyen szó akár szurkolásról, akár nyaralásról egy hideg sör rengeteg ember számára lehet vonzó választás. Nem is véletlen, hogy idén nyáron ennyire megugrott a sörfogyasztás a magyarok körében. Mostani cikkünkből kiderül: mennyien és milyen söröket fogyasztanak, mennyivel nőtt a sporteseményekhez kötődő sörfogyasztás, és hogyan boldogulnak a kisebb gyártók az ingadozó piaci környezetben. A Pénzcentrumnak nyilatkozó sörgyártók szerint egyre többen keresik az alacsony kalóriatartalmú termékeket, és az ízesített italok, sörkoktélok is nagyot mennek - nem véletlen, hogy minden nagy szereplő előrukkol ilyen termékekkel.

A nyár beköszöntével nemcsak a hőmérő higanyszála emelkedik, hanem a sörfogyasztás is szárnyalni kezd. Az idei év különösen izgalmasnak ígérkezett a gyártók számára, hiszen a sportkedvelők két monumentális eseményt is követhetnek élőben, vagy épp a tévéképernyő előtt: az Európa-bajnokságot és az olimpiát. Azt már tudjuk hogy ezek közül az előbbi jelentősen növelte a sör iránti keresletet, hiszen nincs is jobb módja annak, hogy egy izgalmas mérkőzést végigszurkoljunk, mint az, hogy kezünkbe vegyünk egy hideg sört.

Ám az még kérdéses, mennyire autentikus kelléke a szurkolásnak ez az alkoholos ital más sportágak esetén. Ahogy az is kérdés, egyáltalán alkoholosnak kell-e lennie egy sörnek ahhoz, hogy jól fogyjon? Mostani cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ, illetve arra, hogy általában milyen sörfogyasztási trendek jellemzik az idei nyári időszakot. Ezért most újra megvizsgáltuk a sörpiacot, hogy feltárjuk az aktuális trendeket és fogyasztói szokásokat. Ráadásul ezalkalommal nemcsak a nagy gyártók véleményére voltunk kíváncsiak, de megkérdeztük azokat a kraft söröket forgalmazó gyártókat is, akiknek a sörei egyébként Budapest-szerte egyre népszerűbbek a különböző vendéglátóhelyeken.

A Magyar Sörgyártók Szövetsége a Pénzcentrum kérdésére közlte: a magyarok sörfogyasztása 2023-ban csökkent, ez azonban nem meglepő, hiszen európai trendről beszélünk: 2023-ban körülbelül 10 százalékos visszaesést tapasztalt az iparág a 2022-ben mért szinthez képest.

Az idei évben ugyan sikerülhet ennek a lemaradásnak egy részét ledolgozni, de hosszú távon – illeszkedve a globális trendekhez – az alkoholfogyasztás visszaesésével párhuzamosan a sörfogyasztás is trendszerűen csökken

- fogalmaztak. A szövetség szerint az idei év teljesítményét ezért a 2023-as év helyett inkább 2019-hez képest érdemes viszonyítani, mert az inflációs időkben erodálódott, így az ezt követő évben törvényszerű volt a növekedés. A staitisztikáikból kiderült, hogy a koronavírus előtti adatokhoz képest már komolyabb elmaradás látható.

Mennyiség helyett minőség

Az elmúlt pár évben gyűjtött adatokból kirajzolódni látszik egy trend: látványos a minőségi sörök felé történő elmozdulás. A szuperprémium és prémium szegmensek aránya idén már a teljes sörforgalom harmadát teszi ki, szemben a 4-5 évvel ezelőtti 25 százalékkal.

Továbbá jól láthatóan növekszik az igény az alacsonyabb alkoholtartalmú termékek iránt, amelyekben a könnyed jelleg, az enyhébb maláta és a florális, modern komlók jegyei dominálnak. A sörtípusok közül a világos lager sör a legkedveltebb, legyen az bajor, bécsi vagy pilzeni típus.

Ezt követik az IPA sörök, de a forgalomban gyakorlatilag a világ 107 elismert sörtípusából mindegyik előfordul. Ezek a karakterek jellemzik az alkoholmentes ízesítetlen söröket is, az ízesítettek között pedig a magyar ízlésnek megfelelő gyümölcsök és gyümölcskombinációk vezetik a piacot. Ezek a termékek, legyen szó akár gyümölcs ízű, akár nem ízesített variánsról, folyamatos népszerűségnek örvendnek a fogyasztók körében.

Hódít az alacsony kalóriás

2023-ban 274 ezer hektoliter volt az alkoholmentes, ízesített sörök értékesítése Magyarországon, a csökkentett alkoholtartalmú és alkoholmentes sörök eladásának összaránya a forgalom 7%-át tette ki a Magyar Sörgyártók Szövetségének 2023-as jelentése szerint. Kiderült, a vásárlók egyre szívesebben próbálnak ki új ízeket, és vannak, akik tudatosan keresik az alacsony kalóriatartalmú változatokat.

A Dreher legújabb zászlóshajója is egy ilyen sör: mint megkeresésünkre közölték, a növekvő fogyasztói igényt kiszolgálva a Dreher 4.0-val azoknak kívánnak kedvezni, akik nem rajonganak a nagyon keserű és eltelítő sörökért, de a jellegzetes komlós ízt szeretnék mégis visszakapni. Azokat viszont, akik igen, a gyártó egy másik újdonságával, a háromfajta komlóval készült Dreher Blonde Ale-el olthatják a szomjukat - ez egy világszinten is népszerű, új sörtípust mutat be a hazai nagyközönségnek.

Tudatos fogyasztók

Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója elmondta, a prémium kategóriában is egyre több sör fogy náluk, és mint kiderült: több más gyártó is hasonló trendekről tud beszámolni. Úgy tűnik, a piacon tapasztalt mennyiségi visszaesés mellett megfigyelhető egy minőségi javulás, a fogyasztók akár több pénzt sem sajnálnak áldozni a prémium termékekre. Mint kérdésünkre kifejtették: ami a könnyedebb söröket illeti, a februárban bevezetett Coors hatalmasat hódít, de említésre méltó a már tavasszal bevezetett, mangó-maracuja ízű, alkoholmentes, alacsony kalóriatartalmú Borsodi Friss és a teljesen új Miller Lime is, amelyet a cég kifejezetten a nyárra optimalizált: a hozzáadott valódi lime-lének köszönhetően a sör egy citrusos ízt is kapott.

A vállalat szerint a fogyasztói promóciók és nyereményjátékok is nagy szerepet játszhatnak abban, mennyire fogy jól egy sör. Ez rövid távon az értékesítéshez, hosszabb távon pedig a márkaépítéshez is hozzájárul. Az ötkarikás játékokra is ebben a szellemben készülnek - közölték.

Külön említésre méltó megfigyelés a cég részéről, hogy nemcsak a könnyedebb sörök, de az alacsonyabb kalóriatartalmú sörök is egyre keresettebbek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Úgy tűnik, a sörpiac komoly változásokon megy keresztül jelenleg, amire a gyártóknak reagálnia kell. A jövőben egyre fontosabb tényező lehet, hogy magyarok a sörözés élményéről nem, ám annak káros hatásairól, például annak hízlaló jellegéről már egyre inkább lemondanának. Ez egy újabb jel arra vonatkozólag, hogy a piacnak egyre több tudatos vásárlóval kell számolnia.

A prémium sör kategóriában az egyik legnagyobb újítást és egyébként az egyik legnagyobb relatív bevételnövekedést is a budapesti székhelyű Monyo Brewing Kft. tapasztalta. Kelemen Balázs, pénzügyi vezető szerint a 2024-ben létrehozott termékcsaládot kifejezetten a magas minőségű, kísérletező, kompromisszummentes söröknek szentelték. Ezek a termékek a kraft sör ágazaton belül is magasabb árkategóriába esnek, de azt tapasztalják, a fogyasztók szomjaztak az ilyen jellegű sörökre. Minden új terméket kihoznak hordós és dobozos kiszerelésben is, így az is felmérhető, hogy melyik termék melyik értékesítési csatornában működik jobban.

Érdekes figyelni, hogy mire ugranak jobban a fogyasztók, mire kevésbé, de a fogadtatás egyértelműen pozitív

- fogalmazott a pénzügyi vezető. A gyártó kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a csapolt sör forgalomra is. Ebben a tekintetben a május-június hónapjaik lekörözték a 2023-as hordós eladásokat. Ennek az oka, hogy új vendéglátóhelyekre sikerült bekerülniük, és szélesítették a termékportfóliót is. Bár van kereslet a szuperprémium sörökre a kocsmákban, hordós értékesítésben még mindig a megfizethető árú Monyo Lager és a Flying Rabbit viszik a prímet. A gyártó másik fontos pillére itt is a gyümölcsös sör kategória, alkoholmentes sört viszont nem gyártanak, helyette kraft üdítőkkel kísérleteznek.

Koktél útvonalon indultak el a Heinekennél is, a Gösser-termékcsalád két legújabb tagjának bevezetésével. Mint megkeresésünkre elárulták: a boltokban már árusítják a Gösser Spritz Strawberry és Gösser Spritz Botanic sörkoktélokat, amelyeknek alkohol és szénsavtartalma a söralapból ered, viszont ízüket és megjelenésüket is a koktélok világa inspirálta. Perényi Katalin, a vállalat marketing igazgatója a Pénzcentrumnak elmondta, ők úgy látják, hogy a koktélok, long-drinkek szegmense folyamatosan növekszik, nem véletlen, hiszen ezek könnyen fogyasztható ízesített italok, amelyeket elsősorban a fiatalabb generáció választ szívesen.

Mi lesz, ha lecseng az Eb-láz?

A gyengébb, nyári sörökkel kapcsolatban a Szent András Sörfőzde is hasonló tapasztalatokról számolt be, mint a többi vetélytárs. A cég szerint a könnyebb, alacsonyabb alkoholtartalmú világos sörök minden évben jobban fogynak a nyári időszakban, ugyanez mondható el a gyümölcsös sörökről is.

Ám azt sem szabad kifelejteni, hogy az ízesített termékeknél jellemzően rövid a termékéletgörbe, tehát azok sokszor nagy sikerrel indulnak de ritkán érik meg a hosszú távot. Az alkoholmentes sörök piaca dinamikusan nő, bár alacsony bázisértékről

– összegezte Bukovinszky Béla, ügyvezető. Elmondása szerint az új termékekkel kapcsolatban vegyesek a tapasztalataik, júniusban ingadozó volt a kereslet.

Ebben talán közrejátszhat az Európa-bajnokság is, hiszen amikor a magyar válogatott játszik, érezhetően felmegy a kereslet és a fogyasztás is, míg amikor más csapatok játszanak, ez mindkét esetben alacsonyabb. Ezzel szemben az Olimpia valószínűleg még a teljes EB-átlagot sem tudja hozni. Az olimpián bármennyire is számos magyar éremesély várható, nem olyan esemény ami jellemzően felerősíti a forgalmat. Minden inkább az időjáráson múlik

– zárta Bukovinszky Béla.

A Pénzcentrum korábbi cikkeiben már foglalkoztunk azzal, hogyan teljesítettek a legnagyobb hazai gyártók a tavaly. Ebből kiderült, hogy több nagy gyártó is képes volt növelni a nettó árbevételét a 2023-as naptári évben. Sőt, még annak is utánanéztünk, mely sörök fogynak a legjobban akkor, ha csak a boltok polcaira pillantunk. A Pénzcentrum szavazásán pedig azt vizsgáltuk, mik a legnépszerűbb sörgyártók az olvasóink körében. Ráadásul trónfosztás is történt, hiszen beszámoltunk róla, hogy a hazai piacon időközben a Dreher söreit kapkodják el legnagyobb arányban a magyarok.