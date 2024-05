Indulhat az ostrom az Aldi-ba, Lidl-be: tavaly volt utoljára ilyen brutál akció, nem árt sietni

A kempingezés lehetőséget kínál arra, hogy kikapcsolódjunk és megtapasztaljuk a természet közelségét. Azonban a jó kempingezéshez számos alapvető felszerelésre szükség van, mint például sátor, hálózsák, tárolók és ezeknek az ára egyes boltokban igen borsos tud lenni. A Lidl és az Aldi is előállt a saját kemping termékeivel, és igen kedvező árakat láthatunk mind a két bolt esetén, azonban a választék mértéke meglehetősen különböző. Mutatjuk hol és mit érdemes vásárolni, hogy anyagilag is jól járjunk, ha a természetbe vágyunk.

Ahogy a városok zsúfoltsága és a mindennapi élet stressze egyre inkább eluralkodik az emberek életén, egyre többen keresik a kikapcsolódás és az egyszerűség oázisát. A kempingezés, vagy sátorozás, nem csupán egy hobbi vagy szabadidős tevékenység, hanem egy valódi életstílus is, amely a természet szeretetére és annak megőrzésére épül.

Az egyik legnagyszerűbb dolog a kempingezésben az, hogy bárhol megtehető, legyen az hegyekben, erdőkben, tengerpartokon vagy akár sivatagokban, de ehhez célszerű beszerezni a megfelelő eszközöket, hogy minél komfortosabban tudjuk kiélvezni a szabadban töltött időt. Összességében a kempingezés egy olyan életforma, amely sokak számára kiváló lehetőséget kínál a mindennapi élet stresszének elengedésére, a természet közelségének élvezetére és az egyszerűség megtapasztalására. Ez egy lehetőség arra, hogy új dolgokat fedezzünk fel magunkról és a világról.

Mire van szükség a jó kempingezéshez?

A kempingezés során számos dologra van szükség, hogy a természetben való tartózkodás biztonságos és kényelmes legyen. Az alábbiakban felsorolunk néhány alapvető kempingfelszerelést és kelléket:

Sátor: Egy jó minőségű sátor elengedhetetlen a kempingezéshez. Fontos, hogy megfelelő méretű és időjárásálló sátrat válasszunk, amely megfelel az adott kempinghely körülményeinek.

Hálózsák és matrac: A kényelmes alváshoz és pihenéshez szükség van egy jó minőségű hálózsákra és matracra. Fontos, hogy megfelelő hőmérsékleti tartományban és kényelmi szinten válasszunk ezekből.

Kemping felszerelés: Ide tartozik például a kempingszék, asztal, sátorlámpa, hordozható gázfőző vagy grillező, edények, evőeszközök és egyéb hasznos eszközök, amelyek segítik a kempingezés kényelmét és élvezetét.

Tárolók: Tárolókra van szükségünk az élelmiszerek, ruházat és egyéb személyes tárgyak biztonságos tárolására a kempingezés alatt. Ezek lehetnek hűtőtáskák, dobozok, zsákok vagy akár hordozható szekrények.

Ruházat és lábbeli: Fontos megfelelő ruházatot és lábbelit választani a kempingezéshez, amely alkalmas az adott évszak és időjárás feltételeire. Ne felejtsük el az esőkabátot és a vízálló lábbeliket sem, ha esős idő várható.

Elsősegély csomag: Mindig vigyünk magunkkal egy elsősegély csomagot, amely tartalmazza az alapvető orvosi felszereléseket és gyógyszereket, valamint kötszereket, fertőtlenítőszereket és sebtapaszokat.

Napvédelem: Ne felejtsük el a napvédő krémet, sapkát, napszemüveget és egyéb napvédelmi eszközöket, hogy megvédjük magunkat a leégéstől és a napfény által okozott káros hatásoktól.

Higiéniai kellékek: Fontos biztosítani a megfelelő higiéniai feltételeket a kempingezés során is. Vigyünk magunkkal szappant, kéztörlőket, WC papírt, kézfertőtlenítőt és egyéb személyes tisztálkodási eszközöket.

Ezek csak néhány példa az alapvető kempingfelszerelésekre és kellékekre, de akik komolyabban űzik ezt a fajta kikapcsolódást a listában soroltaknál jóval specifikusabb eszközöket is használnak.Fontos azonban megjegyezni, hogy a konkrét szükségletek változhatnak az adott helyszín, időjárás és személyes preferenciák alapján, ezért mindig tervezzük meg előre és készüljünk fel megfelelően a kempingezésre.

Mennyibe kerül, hol vásároljunk?

A kempingezés költségei változhatnak attól függően, hogy milyen felszereléseket és szolgáltatásokat választunk, valamint hogy milyen típusú kempingezést tervezünk. Általában az alapvető kemping felszerelések beszerzése (például sátor, hálózsák, matrac, kemping lámpa stb.) és az utazás költségei (üzemanyag, tömegközlekedés, stb.) jelentik a fő kiadásokat. Azonban ki lehet fogni jó akciókat is, amely során jó minőségű termékeket vásárolhatunk kedvező áron.

A héten a Lidl és az Aldi is reagálva a jó időre készletébe helyezte a kemping termékeit, meglepően kedvező áron. A Lidl kimondottan sok a sátorozáshoz, természetjáráshoz szükséges eszközöket kínál, de az Aldinál is beszerezhetőek az alapdarabok. A Lidl akciói:

Mint látható a 19.heti újságban egy egész szekciót szenteltek a szabadban végezhető tevékenységekhez szükséges kellékek felsorsolására. A fenti képen látható két oldal csupán csak az első, még további lapozásra hosszasan folytatódnak az akciók. Kapható szendvicset frissen tartó hordozható táska is mindössze 4 999 forintért, de a kempingezésnél hasznos mini gázkészülék és hordozható zuhany is kedvezményes áron elérhetőek.

Ha csak az alapfelszerelést nézzük, akkor is a sátor 24 999 forint, bele kényelmes matrac (2 fő részére) 5 999 forint, tehát az összesen közel 31 ezer forintból kijön a komfortos alvás lehetősége a sátorban. Ezek mellé van lehetőség vásárolni 2 999 forintért pikniktakarót, de ha valaki ennél kényelmesebb ülőalkalmatosságra vágyik, akkor 3 999 forintért kempingszéket ia kaphat, mellé 11 999 forintért többszemélyes kempingasztalt. Ezekben a termékekben az különösen hasznos, hogy bár hányszor felhasználhatjuk őket, így akár hetente járhat a család közös kikapcsolódásra a természetbe. Vegyünk egy pillantást most az Aldi kínálatára is:

Az Aldi-ban is találhatunk a kempingezéshez szükséges eszközökből, bár ott a választék ténylegesen az alapkellékekre szorítkozik. Kapható sátor, ami a Lidl-valamennyivel olcsóbb áron, 17 990 forintért kapható, mellé hálózsák 11 990, de szintén kétszemélyes felfújható matrac is kapható 6 990 forintért.

Az általunk fentebb listába szedett kellékek közül a legtöbb alapjáraton kapható mind a Lidl és Aldi polcain egész évbe. Gondolhatunk itt a higiéniai termékekre, baleset esetén szükségszerű dolgokra, naptejre vagy az élelmiszerekre. Az akciók a Lidl és az Aldi esetén is a mai naptól elérhetőek egészen addig, amíg a készlet tart.

