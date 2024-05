Régi-új csodafegyvert villantottak a magyar boltok: ezzel merítenék ki súlyosan a vásárlók pénztárcáját

Az egyre növekvő fogyasztói bizalom ellenére sokan még mindig vonakodhatnak sajátmárkás termékeket vásárolni, attól tartva, hogy azok nem érik el a neves márkák minőségét. Pedig a valóságban ezek a termékek gyakran versenyképesek az ismertebb márkákkal szemben, ráadásul a kiskereskedők számára is jelentős haszonnal jár egy-egy jól menedzselt sajátmárka. Amivel ráadásul a nap végén a vásárló is nagyon sokat spórolhat. Mutatjuk is, hogy mennyit, illetve azt is, miért nem kell félni kipróbálni új dolgokat.

Manapság az egyik legegyszerűbb módjam annak, hogy valaki maximalizálja kiskereskedelmi költéseit az, ha az áruházak sajátmárkás termékeit részesíti előnyben a márkázott termékekkel szemben. Ez pedig az utóbbi időben a magyarok is felismerték, hiszen a súlyos inflációsválság egyértelmű lenyomata lett mára, hogy brutálisan kilőtt a sajátmárkás termékek iránti kereslet, amire az áruházláncok is szortimentbővítéssel reagáltak.

De mik is pontosan a sajátmárkás termékek? A sajátmárkás termékek kifejezetten egy kiskereskedő számára készülnek, és viselik a lánc nevét vagy az adott kiskereskedő által kizárólag saját áruházai számára létrehozott márkanevet. Mostanra ráadásul nem csak élelmiszerekre korlátozódik ez a ténykedés, hiszen a sajátmárkás termékek minden kategóriában megtalálhatók.

Bárki vásárolhat sajátmárkás ruházatot, elektronikai cikkeket, irodaszereket, játékokat, konyhai eszközöket, szerszámokat, ágyneműket, állateledeleket és még sok más dolgot, gyakran akár 50 százalékos megtakarítással is. A vásárlókat megőrjítő termékek kapcsán mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat, többek között azt is, miért éri meg ez az egész a vállalkozásoknak is nagyon, illetve azt is, hogy akik eddig ódzkodtak ezektől a termékektől, azoknak miért érdemes tenni legalább egy próbát velük.

Miért használnak saját márkákat a kereskedők?

A kereskedők kifejezetten szeretik saját márkájukat árulni, még akkor is, ha ezt jelentős kedvezményekkel teszik. "Ugyanis a profitrátájuk még így is magasabb, annál legalábbis mindenképp, mint amekkorát általában a márkázott termékeken szereznek" – ezt Jeff Galak, a Carnegie Mellon Egyetem marketing szakjának egyetemi docense mondja.

A sajátmárkák segítségével ráadásul megspórolhatók a súlyos reklámköltések, sőt a kereskedők saját termékei nem versengenek polcterületért. A kifejezett gazdasági előnyök ellenére azért még mindig sokan választják a márkázott termékeket, Jeff Galak szerint azért, mert évek hosszú sora alatt a márkák kifejezetten ügyesen ültették el az emberek fejében, hogy nélkülük már nem is élet az élet. „Egy jól hangzó márka neve igazából a vásárlók fejében csökkenti a minőségével kapcsolatos bizonytalanságokat, és sokan hajlandók jócskán többet fizetni a bizonyosságért” – fogalmazott.

A szabályok azonosak

Sokaknak bizonyára nem meglepetés, de attól még hogy valami sajátmárka, még ugyanolyan szigorú élelmiszerügyi követelményeknek kell megfelelnie, mintha bármilyen másik termék lenne. Sőt, az egyes vállalatok saját magukra még szigorúbb elvárásokat is foganatosíthatnak azért, hogy sajátmárkáik minősége kitűnjön a tömegből. Nem véletlen, hogy a kereskedők folyamatosan tesztelik sajátmárkáig minőség, és biztonságosságát is. Arról nem is beszélve, hogy élelmiszerfejlesztésekre egész csapatot tartanak. Egy sajátmárkás kutatás az USA-ban például arra jutott, hogy a tesztelt sajátmárkák 90 százaléka legalább olyan finom volt, mint a márkázott termékeké, és csupán 10 százalék nem ütötte meg a márkázottak mércéjét.

Lehet, hogy csak a címke más?

Gyakran előfordul, hogy egy sajátmárkás élelmiszer vagy éppen egy mosogatószer ugyanarról a futószalagról kerül le, mint a gyártó márkázott terméke, csak értelemszerűen más címkével. Azok a nagy gyártók, akik ugyanis egy adott termék gyártására specializálódtak, felesleges kapacitásaikat lekötve úgymond „bérbe” szívesen gyártanak egy kereskedő sajátmárkájába is. Hiszen nekik ez is pénz. Ennek ellenére igaz, hogy a legtöbb sajátmárkás terméket saját üzemek is gyártják, ám ezek nem szükségszerűen a kereskedő tulajdonában vannak, ám éppen lehetnek is.

Lehet, hogy már régen sajátmárkát veszel

Nem mindig egyértelműen beazonosítható, hogy egy adott sajátmárka a bolt márkája-e vagy esetleg egy sima márkázott termék, ami olcsó. Itthon például az Aldinak, Pennyna, Lidl-nek elég sokféle fantázianevű sajátmárkája van, de ugyanígy játszik ezzel a Tesco, az Auchan és persze a Spar is. Úgyhogy lehet a vásárló már most is sok sajátmárkát vásárol, csak ő maga sem tud róla, hogy az éppen a kereskedő márkája.

Félsz, hogy nem a legjobbat veszed?

Ha másoknak akar kedveskedni az ember, könnyen abba a hibába eshet, hogy valamiből inkább a márkázottat választja, még akkor is, ha egyébként a sajátmárka ugyanolyan jó, ha nem éppen ugyanaz a termék. A szakértők azt tanácsolják, ne érezzen senki szégyenérzetet amiatt, mert nem a drága, márkás csokit vagy babatápszer viszi haza akkor, ha amúgy minőségben ugyanolyan jót, árban viszont sokkal olcsóbb sajátmárkát talál.

A kereskedők szeretnék, hogy a vásárlók szeressék a sajátmárkákat

„A kiskereskedők számára a kihívás az, hogy olyan valódi márkákat kössenek az ügyfelekhez, amelyeket máshol nem találnak meg, csak a boltjaikban, és büszkén vásárolják is őket” – mondja a szakértő. Éppen ezért a boltok meglehetősen sok pénzt invesztálnak a sajátmárkákba, van hogy azokat külföldről hozzák be, például mirelit, de közvetlenül Olaszországból származó pizza, vagy chips Angliából. Az invázió pedig eredményes, ma már a magyar vásárlók körében is óriási népszerűségnek örvendenek a boltok sajátmárkás termékei.

Hasonlítsd össze a termékeket

A kiskereskedők könnyűvé teszik az összehasonlítást azzal, hogy a sajátmárkás terméket közvetlenül a márkások mellé helyezik. Ez egyfelől sokszor szándékos lépés. A kereskedők azért teszik, hogy tessék, itt a mi termékünk, van olyan jó, mint a drágább. A vásárló pedig könnyű szerrel össze tudja hasonlítani a címkéket, a termékek kinézetét, súlyát, és a többi.

Kockázatmentesen kipróbálhatod

Ha valaki aggódik a sajátmárkás termékek minősége iránt, akkor a szakértők azt tanácsolják nekik, hogy olyan alapvető élelmiszerekkel kezdjék az ismerkedést, mint a tej, víz, tojás, vaj, cukor vagy éppen a liszt. A termékek kipróbálásával ugyanis semmit sem lehet veszíteni, már csak azért sem, mert a legtöbb kereskedő 100 százalékos elégedettségi pénzvisszafizetési garanciát vállal ezekre a termékeire. Így ha a termék nem felel meg a vásárló elvárásának vagy egyszerűen nem ízlik neki, visszaviheti a terméket a boltba, és visszakapja annak az árát.

Nem biztos, hogy mindegyik sajátmárkás termék elnyeri az ember tetszését, de érdemes próbálkozni, hosszú távon ugyanis rengeteg pénzt lehet így megtakarítani

- tanácsolja Jeff Galak.

