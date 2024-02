Váratlan dolgon hasalhat el az új üvegvisszaváltási rendszer: erre nem is gondoltak, borulhat az egész

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk során most is összegyűjtöttük a legfontosabb, legolvasottabb írásainkat. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Így zárták el a pénzcsapot a magyar családok elől: ennyit a támogatásokról, ez nagyon fájhat

2012 óta jelentősen visszaestek a szociális támogatások Magyarországon. A Pénzcentrum elemzése szerint míg 2012-ben közel 300 ezer ember részesült az aktív korúak ellátásában, addig 2022-bern már csak alig 88 ezren. A legtöbb pénzt Borsod-Abauj-Zemplén vármegyében osztották ki, közel 17 ezer ember részesült itt támogatásban 2022-ben, míg a legkevesebben Győr-Moson-Sopron vármegyében, ahol mindösszesen 742 fő kapott ellátást.

EZ IS ÉRDEKELHET Váratlan dolog derült ki a februári nyugdíjakról: erre számítsanak az idősek a hónapban A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások megközelítőleg 40 százaléka még ma is készpénzben, postai kézbesítéssel történik, közel 850 ezer érintett részére.

EZ IS ÉRDEKELHET Tragikus dolog derült ki a magyar csapvizekről: térképen a legveszélyesebb települések Legújabb adatok alapján 2022-ben az ország délkeleti részén több településen is a megengedettnél magasabb koncentrációban volt jelen szervetlen arzén az ivóvízben.

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb meglepő dolog derült ki a Temuról: nagyon vigyázz, ha a kínai webshoptól rendelsz Noha a Temu számára állítólag prioritás a felhasználók biztonságának megóvása, az olcsó kínai webáruház nevével most mégis csalók élnek vissza.

Váratlan dolgon bukhat el az új üvegvisszaváltási rendszer: erre nem is gondoltak, borulhat az egész

Januártól elindult hazánkban is az új üvegvisszaváltó rendszer, ami miatt várhatóan drágábbak lesznek a boltban kapható italok. A rendszer azonban még nem éles, az üveg- és csomagvisszaváltási rendszer teljes élesedése tavasszal várható, mivel a gyártók március végéig türelmi időt kaptak arra, hogy kizárólag visszagyűjthető anyagokat használjanak. Hogy pontosan miképp fog kinézni az új szisztéma, milyen buktatókkal kell számolni, és mi történik a visszaváltott palackokkal, arról részletesen beszélt a Pénzcentrumnak Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt Magyarország sem úszhatja meg: már most brutális áremelést hoz a vörös-tengeri válság Ezúttal nem kalózok, hanem saját céljaikért bármire képes lázadók támadnak meg hajókat a Közel-Keleten, ezzel azonban taccsra vágták szinte a teljes világgazdaságot.

EZ IS ÉRDEKELHET Jó hírt kaptak ezek a nyugdíjasok: komoly emelés a láthatáron Miniszter döntése szerint a nyugdíjba vonuló pedagógusok is megkapják legalább 10% mértékű fizetésemelést.

Hidegzuhany a Pfizerrel, Modernával oltottakra: döbbenetes, ami most kiderült a vakcinákról

Egy friss kutatás alapján az új COVID-19 vakcinák nem kínálnak plusz védelmet a már beoltott vagy fertőzésen átesett személyeknek a betegséggel szemben, sőt, enyhe védelemcsökkenést mutatnak - írta meg a NTD.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit kell ma várni egy új autóra Magyarországon: vallott a Suzuki, Kia, Toyota, Volkswagen, Skoda A vörös-tengeri helyzet sok esetben bekavarhat: több hazai importőr is arról számolt be, hogy az alternatív útvonalak miatt hosszabbodhat a várakozás egy-egy modell esetében.

EZ IS ÉRDEKELHET Drámai összeomlás a magyar kutakon: az árstop előtti szintre esett vissza az üzemanyag-forgalom 2023-ban az árstop előtti szintre állt vissza az üzemanyag-forgalom – a benzin- és a gázolajkereslet is pont olyan arányban csökkent, mint amennyivel 2022-ben megemelkedett.

20 millió a beugró ebbe a nívós klubba: megtudtuk, hol gyarapítja vagyonát a magyar elit

Többségünk alighanem már szembesült azzal a banki gyakorlattal, hogy a gazdagabb ügyfelek általában több, jobb és olcsóbb szolgáltatást kapnak a kevésbé tehetőseknél. Nagyobb beérkező jövedelem esetén jobb számlacsomagra, olcsóbb hitelre és összességében nagyobb odafigyelésre számíthatunk függetlenül attól, hogy melyik hitelintézetnek is vagyunk az ügyfelei. Mindez különösen igaz annak a viszonylag vékony ügyfélrétegnek az esetében, melynek tagjai már több tíz- vagy akár százmilliós vagyonnal rendelkeznek – az ő számukra van kitalálva az úgynevezett privát banki szolgáltatás. Az alábbiakban azt fogjuk bemutatni, hogy pontosan mit is jelent mindez, illetve azt is látni fogjuk, hogy bár nem kell milliárdosnak lenni az efféle szolgáltatás igénybevételéhez, azért magyar viszonylatban jelentős megtakarításra van hozzá szükség.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos hír jött az Ötöslottó 5,9 milliárdos sorsolásáról: ezt tudnod kell, ha a hétvégén játszani akarsz Az elmúlt években jelentősen nőtt a digitálisan lottózó játékosok száma. A bet.szerencsejatek.hu oldalon 2024 elejére már több mint egymillió regisztrációt kezdeményeztek.

EZ IS ÉRDEKELHET Bruttó-nettó kisokos: ennyit buknak fizetésükből a magyar, osztrák, német és svájci melósok Az összehasonlításunk alapján láthatjuk, hogy Európa különböző országaiban eltérő mértékű járulékokat vonnak le a bruttó fizetésből, így igen különböző mértékűek a nettó fizetések is.

Legendás csokoládé gyártását hagyja abba a Nestlé: 54 év után kerül le a boltok polcairól

A Nestlé kivezeti a Breakaway és Yorkie kekszszeleteket, helyette a Blue Riband új mogyorós ízesítésére fókuszálva hajt végre termékváltoztatásokat Nagy-Britanniában.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt rontja el rengeteg magyar a patikában 2024-ben: így féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket Sokan csak most szembesülhetnek az áremelkedéssel, amikor őket is eléri a most keringő felsőlégúti megbetegedések egyike.

EZ IS ÉRDEKELHET Alávaló jegyátverés terjed Magyarországon: bárkit lehúzhatnak, se szórakozás, se pénz Budapesten egy 4 tagú család akár 40-50 ezer forintot is elkölthet egy este alatt csak színházra, már ha van jegy.

Óriási bejelentés az OTP-től: 20 év után eladják a legendás bankot

A helyi piacon töltött 20 évet követően az OTP Csoport eladja az OTP Bank Romániát. A vevő a piacvezető román bank, a Banca Transilvania.

EZ IS ÉRDEKELHET Már többen kórházba kerültek: tovább terjed az ismeretlen, hányásal és hasmenéssel járó kór Magyarországon Veszprém megyében 139 fő, főleg tanulók betegedtek meg, és a megbetegedéseknél az élelmiszer eredet nagy valószínűséggel kizárható.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a hivatalos lomtalanítás naptár: mikor lesz lomtalanítás 2024-ben Budapesten? Február 12-én Csepelen veszi kezdetét az idei lomtalanítási szezon, az illetékesek kerületről kerületre haladva szállítják majd el a kihelyezett hulladékot.

Papp-Váry Árpád: még elkerülhető a túlturizmus Budapesten, tanuljunk más országok tapasztalataiból!

Hogy tulajdonképpen mi hasonlóság egy mindennapi termék és egy ország között, és hogy függ össze az oda érkező tőkebefektetésekkel, új munkahelyek lehetőségével, súlyozott nemzetközi szereppel, sőt adott esetben még sporteseményekkel is, arról Dr. Papp-Váry Árpád, a Magyar Marketing Szövetség (MMSz) alelnöke beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban. De az országmárkázásról szóló beszélgetés során szóba került Magyarország, azon belül is Budapest helyzete, nemzetközi megítélése, és hogy vajon kell-e tartanunk attól, hogy Párizshoz, Barcelonához, Rómához hasonlóan a jövőben minket is elárasztanak-e a turisták tömegei.

EZ IS ÉRDEKELHET Óvatosan a legújabb legális nyugdíjtrükkel: vagyonokat veszíthet, aki most rosszul taktikázik A Pénzcentrum által megkérdezett szakértők arra figyelmeztetnek, hogy hátrányai is vannak ennek a megtakarítási formának.

EZ IS ÉRDEKELHET Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten Ma este kiderül, elvitte-e valaki az 5,88 milliárd forintos várható főnyereményt.

EZ IS ÉRDEKELHET Megindult az első roham a kedvezményes nyári utakért: tényleg ez lehet 2024 slágere? Egy friss kutatás szerint az üdülni vágyók több mint fele legalább két alkalommal utazik el 2024-ben minimum egy éjszakára

A Pénzcentrum kötelező visszaváltási rendszer kutatása

A Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közösen végez kutatást, hogy felmérje és megvizsgálja, hogy milyen társadalmi hozzáállás jellemzi ezt az átállást. A kérdőív kérdései úgy lettek összeállítva, hogy a legtöbb aspektusból keletkezzen adat arra vonatkozóan, hogy milyen hatással lehet a lakosság mindennapjaira a visszaváltó rendszer, és hogy képet kapjunk arról, hogy milyen az alapvető társadalmi hozzáállás a kérdésben. A kérdőív teljesen anonim és önkéntes, mentes mindenféle gazdasági vagy politikai szándéktól. A kutatás eredményeiről a Pénzcentrumon megjelenő cikkekben folyamatosan beszámolunk majd. Előre is köszönjük, hogy válaszaival segíti kutatásunkat!