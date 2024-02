Ennyit kell ma várni egy új autóra Magyarországon: vallott a Suzuki, Kia, Toyota, Volkswagen, Skoda

Normalizálódni látszódnak a szállítási határidők a hazai autópiacon: a Pénzcentrumnak nyilatkozó importőrök rendre arról számoltak be, hogy immár a járvány előtti intervallumokkal tudnak dolgozni. Ugyanakkor a vörös-tengeri helyzet sok esetben bekavarhat: a Suzuki, a Toyota, a Hyundai, a Kia és az MG is arról számolt be, hogy a szállítási anomáliák miatt akadnak nehézségek - például az alternatív útvonalak miatt hosszabbodhat a várakozás egy-egy modell esetében. A BYD hazai márkaképviselete szerint pedig a gyártó már saját kezébe vette a dolgot: külön teherhajójukkal intézik az európai szállítást. A Skoda válaszában tételesen levezette, hogy csökkent a "vészkorszakos", több mint 2 éves várólistájuk 2-3 hónapra. Importőri körkép.

Komoly várólisták alakultak ki az autópiacon az utóbbi években, amelyek a háború és a chiphiány miatt tovább mélyültek: például tavaly nyári interjúnkban Németh János Skoda-márkaigazgató arról számolt be, hogy a júniusi Octavia-kiszállításokban még voltak 2021-es (!) rendelések is, illetve 2022-ben megvásárolt autókat is adtak át. De a jelenség nem volt márkaspecifikus, nagyjából bárki, aki nem készletről vásárolt, készülhetett a hosszas várakozásra - és imádkozhatott, hogy ezalatt ne dráguljon nagyon sokat a kiválasztott kocsi, merthogy ilyen intervallumon az árgarancia is megszűnt.

Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet 2024 elején, mennyit kell most várnia annak, aki gyári megrendelést ad le valamilyen személyautóra, ezért körbekérdeztük a hazai importőröket. Mivel sok, itthon kedvelt márka ázsiai kötődésű, így arra is rákérdeztünk, miképpen érinti a kiszállításokat a vörös-tengeri krízis.

A "mi autónkból" van bőven?

Az esztergomi gyártású Vitara és S-Cross esetében bőséges gyári és márkakereskedői készletekkel rendelkeznek, így az igények többségét ki tudják ebből elégíteni - közölte kérdésünkre a Suzuki. Bizonyos népszerűbb felszereltségű modellek esetében azonban előfordulhat 1,5-2 hónapos várakozási idő. Import modellekből – Swift, Ignis – is rendelkeznek készletekkel, azonban, ha valaki egyedibb felszereltséggel szeretné ezeket a modelleket megrendelni, szintén 1,5-2 hónapot várnia kell.

Folyamatosan nyomon követjük a Vörös-tenger térségében zajló eseményeket, a jelenlegi helyzet egyelőre nem okozott gondot az import autók beérkezésében. A Japánból érkező szállítmányok Afrika megkerülésével jutnak Európába, ami hozzávetőlegesen két héttel megnöveli a menetidőt

- válaszolta a cég a szállítmányozásra vonatkozó kérdésünkre.

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a friss toplista: ezek a legolcsóbb új autók Magyarországon 2024 februárjában Valamelyest átalakult a legolcsóbb Magyarországon kapható új autók toplistája, de a dobogón változás nem történt.

A Toyota a Pénzcentrum megkeresésére azt írta, az európai gyártáskapacitás sikeresen utolérte a vevői igényeket, és szinte minden modell elérhető már készletről. Egyedül a japán gyártású modelleknek van várakozási ideje, melyek esetében nagyjából 3-4 hónappal kell számolni.

C-HR, Corolla TS, Aygo X, Yaris Cross, Corolla Cross, Hilux, Proace család, GR86, GR Yaris készletről érhető el, a többi modell esetében az európai gyártású modellek 2-3 hónap alatt „kézbesítésre” kerülnek felszereltségtől függően, míg az Ázsiában gyártottak esetében 3-4 hónappal kell számolni

- közölték. Azt is elárulták, mint sok más, Ázsiából szállító gyártó esetében, úgy náluk is bezavarnak a Szuezi-csatorna térségi kereskedelmi hajók körüli problémák.

Ugyanakkor ez nem befolyásolja nagyban a leszállítás intervallumát. Az Európában forgalmazott autók nagyrészét, nagyjából 75%-át Európában is gyártjuk, így ezen járműveknek a szállítási határidői nem változnak. Azonban az összes Lexus gyártása Japánban zajlik, így ott lehet számítani pár hetes különbségekre, de ezek az intervallumok is jelentősen csökkentek a válságot követő csúszásokhoz képest, így gyakorlatilag nem mérvadó

- fogalmaztak.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt Magyarország sem úszhatja meg: már most brutális áremelést hoz a vörös-tengeri válság Ezúttal nem kalózok, hanem saját céljaikért bármire képes lázadók támadnak meg hajókat a Közel-Keleten, ezzel azonban taccsra vágták szinte a teljes világgazdaságot.

A Mercedes-Benz Hungária megkeresésünkre elmondta, általánosságban véve elmondható, hogy az elmúlt években az aktuális világpiaci tényezők hatására a szállítási határidők tolódtak.

Ennek a mértéke nagyban függ a világpiaci tényezőtől és annak az autóipar egészére tett hatásától – közismert, hogy a világjárvány okozta beszerzési- és logisztikai nehézségek korábban nem tapasztalt szállítási határidőket eredményeztek. Jelenleg a speditőri kapacitás hiánya miatt valamelyest hosszabbak a kiszállítási határidők, de ezek mértéke nem közelíti meg a világjárvány idején jellemző időtartamokat

- ismertették. Náluk európai gyártású modellek esetén jellemzően 3-4 hónap a szállítási határidő; Európán kívüli gyártás esetén hozzávetőlegesen 6 hónap. De ez függ a speditőri rendelkezésre állástól, és hosszabbodhat a speditőri kapacitás hiánya miatt. A vörös-tengeri helyzet kapcsán szűkszavúan azt közölték: "jelenleg nem ismert olyan tényező, amely tartósan, minden modellt érintően nagy mértékben befolyásolja a szállítási határidőket."

A Porsche Hungária arról beszélt, a hozzájuk tartozó Volkswagen esetében az utóbbi időkben rövidebbek lettek a szállítási határidők, azonban ez sok tényezőnek köszönhető.

Elég sok kifutó modellünk volt az évvégén ezeknek a gyártása fix időpontban ér véget, így egészen belátható lett a szállítási határidő. Továbbá 2023. végén és idén év elején 5 új modellt vezetünk be, melyek jelenleg szintén gyorsan érkeznek az országba, köszönhetően annak hogy egy friss rendelési állománnyal rendelkezünk ezek esetében, és nem torlódott fel egy nagyobb volumen az elmúlt évek alkatrész-ellátási problémái miatt. Hátráltató tényezők természetesen még mindig vannak bizonyos modellek esetén, melyet a tavaly augusztusban történt szlovéniai árvíz során kiesett beszállítói problémák okoznak

- részletezték. A Volkswagennél a népszerűbb modellekre jelenleg 3-4-5 hónapos szállítási határidő vonatkozik. A vörös-tengeri helyzet kapcsán a márkaképviselet arról beszélt: az események nyilvánvalóan befolyásolják a gazdasági helyzetet.

A világban a jelenleg használt, hosszúra nyúlt, több szereplős ellátási láncoknak ez az egyik hátránya: rendkívül sérülékeny tud lenni már akkor is, ha csak a lánc egyik eleme sérül valamilyen módon, vagy lesz érintett az adott eseményben

- részletezték hozzátéve, hogy importőrként nem tudják pontosan, hogy a gyár mely beszállítói mely üzemekből szállítanak alkatrészeket, ezért ezen a szinten nehéz megjósolni előre, hogy a világban jelenlevő konfliktusok közül melyik mennyire fogja érinteni a hazai viszokat.

A Volkswagen haszongépjárműveknél is jelentősen javultak, gyakorlatilag normalizálódtak a szállítási határidők. "Persze, az egyedi tényezők nálunk is számítanak, például a vörös-tengeri kerülő jelentett néhány hetes-hónapos csúszást bizonyos modelleknél, felszereltségeknél" - tették hozzá. Arról számoltak be, hogy szinte minden modellből van készleten. A gyári rendelések esetében 4-8 hónap az átlagos szállítási idő, de van, ami hamarabb is megérkezik.

A Seat és a Cupra arról számolt be, hogy jelenleg 6-16 hét között mozog a szállítási határidő az autóik esetében.

Jelenleg komolyabb gyártási nehézség/hiány nincs, ami nehezíti a gyártást. Az elektromos autónk és a PHEV modellek esetében is rendeződött a helyzet

- tették hozzá. A vörös-tengeri helyzet nem befolyásolja a márkák szállítási határidőit, mivel jelenleg minden modellt Európában gyártanak.

A Skodánál is a szállítási határidők általános rövidüléséről számoltak be, de "időszakos restrikciók mindig vannak", jelenleg ezek a kifutó Octavia modellt érintik az mHEV hajtáslánccal, illetve a 16-os abroncsokkal, valamint a 80 kWh-s akkupakkal szerelt Enyaq-t. A márkánál átlagosan 3-4 hónap a szállítási határidő, illetve részletes táblázatokat is küldtek a szállítási határidők jelenlegi és korábbi helyzetéről:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nehezít a dolgokon a vörös-tengeri helyzet

A Hyundai arról tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a gyári rendelések átfutási ideje eléggé modellfüggő, mivel jelenleg több modell faceliftet kap.

Ilyenkor a modellváltás miatt a gyártásrendelések egy átmeneti időre szünetelhetnek, ez befolyásolhatja a rendelést. Ilyen esetekben általában az adott típusból vannak készleten autók, amelyek azonnal elvihetők, a ráncfelvarrott verzióra pedig többet kell várni. Ez függ a modelltől, gyártási helytől is

- ismertették. És azon modellek esetén, ahol jelenleg nincs modellfrissítés, ott sem egyértelmű a válasz, akár egy magasabb felszereltségi szint is befolyásolhatja a beérkezés idejét. Összességében a márkánál kijelenthető, hogy 2024. áprilisát követően javarészt rendeződik az elmúlt 1-2 évben kialakult helyzet, és részben visszatérhetnek a korábbiakban - vállalt modellenként eltérő -, általánosságban 3-8 hónapos szállítási határidőhöz.

Amennyiben valaki most a csehországi gyárban készülő KONA EV modellt rendelne, annak rövid átfutási idővel lehet számolni, legrosszabb esetben is maximum 2-3 hónapon belül megérkezik az autója. A törökországi gyártású autók esetében modellfüggő, 6-10 hónappal lehet számolni. A Dél-Koreából érkező modellek esetén eleve hosszabb a szállítási idő, a megrendelt modelleket 8-10 hónapon belül szállítjuk

- sorolták. A vörös-tengeri helyzetet aggasztónak nevezték, ehhez igazodva a Hyundai új útvonalon, Afrikát megkerülve szállítja koreai gyártású autóit. Ez két hét csúszást jelent a megszokotthoz képest.

A Kia is arról számolt be, hogya szállítási határidők - a tavalyi nehézségek után – helyreálltak, azaz a zsolnai gyárból megrendeléstől számítva két-három hónap alatt átvehetőek az autók (Ceed és Sportage család). Az összes többi modell Koreából érkezik, így önmagában a távolság miatt is tovább tart.

Azonban ehhez most hozzáadódik a sebességkorlátozás bevezetése azokon a területeken, ahol magas a tengeri állatok hajókkal történő ütközésének veszélye, ill. a veszélyeztetett állatok populációja. Ennek előnye a lassabb hajósebesség, mely csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását, a legszennyezést, az üzemanyag-fogyasztást, és növeli a fedélzeti biztonságot. Hátránya, hogy kb.10 nappal hosszabb a Korea – Koper hajóút (ide érkeznek hajóink)

- ismertette a cég. És ehhez jön még hozzá a vörös-tengeri helyzet, amely miatt az autókat szállító hajók a megszokott hajózási útvonal helyett kerülővel érkeznek Európába. Hozzátették, főként alkatrészek érkeznek az érintett hajókkal, de jelenleg a Kia zsolnai gyárában van elegendő készlet, így a kialakult helyzet nem okoz fennakadást. Kiemelték ennek kapcsán még azt is, hogy az Európai Unió 2023. szeptember 18-ával új importrendszert vezetett be, amely szintén több nappal hosszabbítja meg az autók beérkezését.

Összességében azt lehet mondani, hogy a koreai gyártású modellek esetében az alapvető fél év helyett most inkább 7-8 hónappal lehet kalkuláln

- mondta a Kia.

A kínai BYD hazai képviselete kérdésünkre közölte, az autókat jellemzően raktárkészletről szállítjuk, túlnyomó többségük nem gyártásból érkezik. Részben európai, részben pedig a győri központi készletből illetve a márkakereskedők saját készletéből szolgálják ki a vevőket.

Egyes variánsok (pl. speciális színek) gyártásból érkeznek, ezek is pár hónap alatt (nem több mint fél év) megérkeznek. A BYD modellek gazdag alapfelszereltsége lehetővé teszi vásárlóink számára, hogy a kínálatunkból – a négy modellünkből 3 esetén – két elérhető felszereltségi szint közül válasszanak megfelelőt. Ezen túl csak az autó színét és a belső kárpitot kell kiválasztani, így megkönnyítve a rendelést vevőink számára

- közölték. A szállítmányozás kapcsán pedig a hazai márkaképviselet azt közölte, hogy az európai készletre érkező autókat az év elejétől a gyártó már a saját, BYD Explorer No.1 nevű hajóján szállítja Európába, a kontinensen pedig partnereikkel igyekeznek a lehető leggyorsabb szállítást biztosítani.

A szintén kínai tulajdonú MG Magyarország arról tájékoztatott, hogy rövidültek a szállítási idők az elmúlt fél évben, mostanság a hajó az ázsiai indulása után 40 nappal ki is köt Európában. Jelenleg nem éreznek olyan tényezőt ami ezt befolyásolná, viszont a vörös-tengeri helyzet hatással lehet a logisztikára, de ez eddig nem jelentkezett itthon, mostanában derül ki, hogy mennyivel nőhetnek a leszállítási idők. Most a készletes autók rendelésénél általában úgy kalkulálnak, hogy kb. 3 hónap múlva érkeznek meg.

Mivel letisztult a modellpalettánk, átlátható felszereltségi szintek közül tudnak választani a vásárlók, ill. az eddigi tapasztalataink alapján tudunk készletet tartani, ezért a vásárlóknak egyáltalán nem kell várniuk, hanem készletről tudnak vásárolni. Tehát az egyéb márkáknál bevált értelemben nincs is nálunk ügyfél oldali "gyártás rendelés", olyan palettával rendelkezünk, amiről az ügyfelek könnyen tudnak választani, így készletről történnek az értékesítések

- fogalmaztak.

Korábbi interjúnkban Rosta Gergely, az Opel magyarországi igazgatója arról számolt be, hogy jelenleg ők modelltől függően január-február-márciusi gyártási kapacitásokat fogyasztanak.

A gyártási hónaphoz képest még nagyjából 45 nap, mire az országba érkezik az autó, elkezdődhet a hazai ügyintézés és végül át tudjuk adni a vásárlónak. Ez teljesen a Covid előtti időszakban megszokott, normális szállítási határidő-

- fogalmazott az igazgató.

Címlapkép: Majama Kimimasza, MTI/MTVA