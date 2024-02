Ezt rontja el rengeteg magyar a patikában 2024-ben: így féláron is kiválthatnák a gyógyszereiket

Amíg egyes gyógyszerek ára szinte változatlan volt az elmúlt években, addig más szerek nagyon megdrágultak. Közöttük például a megfázás ellen gyakran bevetett vitaminok, orrsprayk, torokfertőtlenítők, vagy láz- és fájdalomcsillapítók. Sokan csak most szembesülhetnek az áremelkedéssel, amikor őket is eléri a most keringő felsőlégúti megbetegedések egyike, hiszen eddig nem figyelték, mennyit nőttek az árak. A friss adatok azt mutatják, hogy már most rengeteg a beteg, számuk pedig várhatóan csak nőni fog március elejéig. Mutatjuk, hogyan lehet olcsóbban megúszni idén a megfázást.

Egyre nő a felsőlégúti megbetegedések száma, az NNGYK legfrissebb jelentése szerint már 271 ezren fordultak orvoshoz a múlt héten, és a betegek száma várhatóan március elejéig tovább fog emelkedni. Vagyis a következő hetekben sokan eshetnek ágynak, szorulhatnak gyógyszeres kezelésre. A betegséget nehéz olcsón megúszni: nem elég, hogy sokan emiatt kiesnek a munkából, így betegszabadság vagy táppénz alatt a szokásos fizetésük egy részétől is elbúcsúzhatnak, hanem még a patikában is ott hagynak egy vagyont láz- és fájdalomcsillapítóra, köptetőre, köhögéscsillapítóra, orrsprayre, vitaminra, stb. Nem kell azonban feltétlenül így lennie: több módon is spórolhatunk a gyógyszerkiadáson a 2024-es járványszezonban. Mutatjuk a legjobb trükköket.

A gyógyszerészeti intézet termékhiány listáján ismét feltűnt egy forróital-por (NEO CITRAN belsőleges por felnőtteknek, 10db), melyből a megnövekedett igény miatt fogyott ki a készlet. Amikor kezdenek kifogyni a forróital-porok, az egyértelmű jele annak, hogy a lakosság megostromolta a patikákat a megfázás elleni szerekért. Egy enyhébb influenza miatt is súlyos ezreket hagyhatunk ott a patikában, pláne ha a családból többen is lebetegszenek, vagy súlyosabb fertőzést kapunk el.

A élelmesek már előre feltöltötték a házi patikát megfázás elleni szerekkel, így nem kell azonnal gyógyszertárba rohanniuk, ha lebetegszenek. Rengetegen viszont később sem fordulnak a háziorvoshoz, lábon hordják ki a betegséget. Sokan éppen azért kerülik a rendelőket, mert nem akarnak betegek között várakozva felszedni más fertőzéseket. Ez egyrészt érthető, az egészségünk és a gyógyszerkiadásokon való spórolás szempontjából viszont nagy hiba kerülni a rendelőket.

A vény nélkül kapható szerek ugyanis gyakran kevesebb hatóanyagot tartalmaznak és drágábbak, így egységáron a többszörést fizetheti ki egy beteg, ha nem megy orvoshoz.

Sokszor még a márkanév is megegyezik a két külön termék esetében (mint pl. a Cataflam és a Cataflam Dolo). Az is előfordul, hogy az ismerősen hangzó márkanév alatt futó termék hatóanyaga ugyanaz, mint egy kevésbé ismert terméké, amely jóval olcsóbb is. Írtunk például korábban a Panagorinről, mely ugyanolyan hatóanyagot tartalmaz, de az Algopyrin töredékébe kerül. A generikumokat általában is olcsóbban megkaphatjuk a patikában, és azokat a gyógyszerészek is ajánlani szokták.

A gyógyszertárak azt is érzékelték, hogy az elmúlt évben a támogatott készítményeknél nem volt dobozszámváltozás, míg a vény nélkül kapható gyógyszer vásárlások a nagyobb kiszerelés felé tolódtak el, vagyis a betegek keresik a gazdaságosabb lehetőségeket. A nagyobb kiszerelés azonban nem feltétlenül jelenti, hogy olcsóbb lesz a beteg számára a gyógyszer! Aki így akar spórolni, annak nem csak azt kell megnéznie, hogy az adott kiszerelésű gyógyszer vagy vitamin, étrend-kiegészítő hány darabos, hanem azt is, hogy mekkora hatóanyag tartalmú!

Forduljunk orvoshoz!

Természetesen életszerűtlen lenne minden kis orrfolyással a háziorvoshoz rohanni, de szerencsére már 2024-et írunk, a poszt-covid időszakban rendelkezésünkre állnak a különféle telemedicinás lehetőségek is, ha csak egy vényre van szükségünk. Ne azért költsünk el jóval több pénzt a patikában ugyanarra a gyógyszerre, mert nem voltunk hajlandók elmenni orvoshoz, vagy felemelni a telefont. Természetesen ez nem úgy működik ma sem, hogy "diktál a beteg, írja a doktor". Hogy szükség van az adott gyógyszerre azt a háziorvos dönti el a tünetek, egészségi állapot ismeretében.

Az alábbi táblázatban látható, hogy ugyanazért a hatóanyag mennyiségért egy vényköteles szer esetében gyakran a felét, de előfordul, hogy a tizedét kell kifizetniük a betegeknek. A vényre kapható Cataflam egy tablettájában 50mg hatóanyag van, míg a vény nélkül kapható Cataflam Dolóban 25mg. Az áruk viszont közel azonos - bár ezt befolyásolhatják a patikák időszakos akciói -, így nagyjából a felét kell kifizetni ugyanazért a mennyiségű hatóanyagért. Nem éri meg tehát kettesével szedni a Cataflam Dolót, inkább írassuk fel. Ez pedig csak egy példa, számos más gyógyszer esetében is találunk alacsonyabb hatóanyagú, vény nélkül kapható kiszerelés, melyek ugyanazon a márkanéven futnak, csak "Dolo", "Mini", "Mite" vagy "Control" utótaggal:

Azt is kevesen tudják, hogy nemcsak gyógyszereket írhat fel a háziorvos receptre. Amennyiben indokoltnak tartja, és ez megfázás esetén a felépüléshez éppen indokolt is, például D-vitamint is írhat fel a betegnek. Normatív támogatással a D-vitamint is akár féláron megvehetik így a betegek. Sőt, a cukorbetegek számára az is nagy könnyebbséget jelenthet, hogy nagyobb kiszerelésű cukorpótlót is felírhat az orvos vényre.

Ezek azonban csak példák. Mindenkinek érdemes átgondolnia a gyógyszerfogyasztási szokásait, akár akut fertőzésekről, akár krónikus betegségeiről van szó. Érdemes kikérni a háziorvos, vagy gyógyszerész tanácsát, hogyan lehet a gyógyszerköltségeket racionalizálni, milyen szerekre jár tb-támogatás, stb.

Tényleg olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

Az egyik legősibb spórolási technika, hogy a termékekből a nagyobb kiszerelést választjuk, hiszen általában igaz, hogy az egységára alacsonyabb. Igaz lehet-e azonban ez a gyógyszerek, étrend-kiegészítők esetében? Azt kell mondanunk, hogy nem minden esetben. Olyan nagy különbség lehet patika és patika között árazásban, hogy lehetséges, hogy az egyik helyen a nagyobb kiszerelés egységára olyan drága, hogy vetekszik egy másik helyen az olcsóbb kis kiszerelésű termékkel. Gyűjtöttünk néhány szemléltető példát.

Vegyük például a Neo Citran italport, ami elég népszerű a járványszezonban, a 10 tasakos kiszerelés jelenleg éppen hiánycikk. Látható egyrészt, milyen széles skálán mozognak az árak: több mint ezer forintos különbség is lehet. Ezért nagyon fontos, hogy vásárlás előtt szánjunk rá egy kis időt és tájékozódjunk, mennyi az átlagára a termékeknek, amelyért bemegyünk a patikába. Ha ahhoz képest túl sokba kerülne, amit például az különféle ár-összehasonlító oldalakon látunk, akkor érdemes lehet máshol megvenni, ha tudjuk.

Vagy ott vannak például a Strepsils szopogatótabletták. Az általunk gyűjtött árakból nem igazán az rajzolódik ki, hogy a nagyobb kiszerelés biztosan olcsóbb. Inkább az, hogy akkor tudjuk a kisebb vagy nagyobb kiszerelést is olcsóbban megvenni, ha nem csak berongyolunk az első gyógyszertárba és megvesszük kapkodva, hanem tájékozódunk az árakról, és onnan szerezzük be, ahonnan olcsóbb. Ennél a terméknél is

több mint 1000 forintos különbségek is adódhatnak!



Ugyanez igaz a vitaminokra, Magne B6-ra. A kenőcsök és az Algopyrin esetében viszont a nagyobb kiszerelés egyértelműen olcsóbbnak tűnik. Ez pedig azt igazolja, hogy nem minden termék esetében lehet kimondani, hogy a nagyobb kiszerelés olcsóbb, de van olyan, amire ez tényleg jellemző.

Így spórolhatsz 20%-ot a gyógyszereken

Keveseknek lehet újdonság, hogy egészségpénztári megtakarítással akár 20%-ot is megspórolhat az ember a gyógyszerkiadásain. Ez már viszonylag köztudott, azonban van számos olyan tényező még a képletben, amiről érdemes tudni, hátha valakit éppen ez győz meg, hogy ő is sok pénzt megspórolhat ezzel a módszerrel.

Először is az egészségpénztári megtakarítás úgy működik, hogy elhelyezünk egy összeget a számlánkon - ez egyes esetekben azonnal fel is használható -, és ez után az összeg után az állam visszatérít az adónkból 20%-ot (de éves szinten legfeljebb 150 ezer forintot). Ezt az összeget az egészségpénztári számlára teszi, amit ugyanúgy elkölthetünk gyógyszerre vagy más egészségügyi, esetleg önsegélyező kiadásra. Arról, mi mindenre lehet még a gyógyszerkiadásokon túl költeni az egészségpénztári megtakarításból, ebben a cikkben írtunk részletesen.

De vissza a gyógyszerekhez. Akinek van visszaigényelhető adója, mindenképpen érdemes egészségpénztári megtakarításból fizetnie ilyen kiadásait. Nemcsak gyógyszerek, sok étrend-kiegészítő, gyógyhatású készítmény, vagy akár higiéniai termékek, pelenka is vásárolható ilyen módon. Ráadásul a felhasználás is kényelmes: a szerződéshez tartozik egy kártya, ezzel tudunk fizetni patikában, drogériákban.

Mi a helyzet akkor, ha nincs visszaigényelhető adója valakinek? Több olyan eset is lehetséges, amikor nincs miből visszaigényelni az adót, mint a 25 év alattiak adómentessége; a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (NÉTAK); az első házasok kedvezménye (EHK); a családi kedvezmény (CSK) és a családi járulékkedvezmény (CSJK); vagy a személyi kedvezmény (SZK). Vagy például ott vannak a nyugdíjasok, akik nem adóznak, miközben jellemzően nekik a legnagyobbak az egészségügyi kiadásaik.

Érdemes az egészségpénztári megtakarításra ezért inkább családi megtakarításként gondolni: mivel a közeli hozzátartozók költései is számítanak, aki nem adózik, közeli hozzátartozóként még mindig részesedhet az egészségpénztári előnyökből! A legtöbb pénztárnál társkártyát is lehet igényelni. Befizetni is bárki befizethet a számlára, nem csak a szerződő, így hozzátartozókon keresztül maximálisan ki lehet használni az szja-visszatérítés lehetőségét.

Van, amin nem szabad spórolni!

Az elmúlt évek tartósan magas inflációja azt eredményezte, hogy a magyar lakosság jelentős része minden téren spórolásra kényszerült. Feltehetően az egészségügyi kiadásokból sokan igyekeztek lefaragni, azonban bizonyos gyógyszereken egyszerűen nem szabad spórolni! Hogyha túl nagy kiadást jelent a gyógyszerezésünk költsége, akkor forduljunk először a szakorvoshoz, háziorvoshoz, hátha van olcsóbb terápiás megoldás. Ha nincs ilyen lehetőség, akkor kérhetünk támogatást önkormányzatoktól szociális alapon, vagy alapítványoktól: