Legendás csokoládé gyártását hagyja abba a Nestlé: 54 év után kerül le a boltok polcairól

A Nestlé kivezeti a Breakaway és Yorkie kekszszeleteket, helyette a Blue Riband új mogyorós ízesítésére fókuszálva hajt végre termékváltoztatásokat Nagy-Britanniában.

A Nestlé nemrégiben jelentette be, hogy megszünteti két népszerű csokoládés kekszes snack, a Breakaway szelet és a Yorkie keksz szelet gyártását. Ezek a termékek évtizedek óta meghatározó elemei voltak mind a gyerekek, mind a felnőttek nassolnivalóinak, ezért 2024 márciusi eltűnésük egy korszak lezárását jelenti.

Az eredetileg a Rowntree Mackintosh által 1970-ben piacra dobott, majd 1988-ban a Nestlé által felvásárolt szeletek több mint öt évtizede ott voltak a boltok polcain. A sima csokoládéval bevont, 100%-ban teljes kiőrlésű zab és kókusz ízekkel gazdagított Breakaway szelet kiemelkedő helyet foglalt el az édességek kedvelőinek szívében.

A vállalat azonban úgy határozott, hogy inkább "legjobban teljesítő márkáira", mint például a Blue Ribandre koncentrál. Ennek megfelelően tervezi egy új ízváltozat - a Blue Riband mogyorós - bevezetését. Ez az újdonság az ostyarétegek közötti sima mogyorótöltelékkel bővíti ki a Blue Riband szeletek hagyományos darabját, és várhatóan februárban jelenik meg a brit szupermarketek polcain.

Azoknak, akik még egyszer meg szeretnék kóstolni a Breakaway és Yorkie édességeket, lehetőségük nyílik erre február és március folyamán, de csak amíg a készlet tart, kizárólag a Sainsbury's üzleteiben.

A Nestlé UK & Ireland szóvivője kifejezte megértését azok felé, akik csalódottak a döntés miatt. Hangsúlyozta, hogy a Breakaway gyártásának befejezése az elmúlt években tapasztalt csökkenő eladások miatt vált szükségessé. A szóvivő biztosította továbbá azt is, hogy bár a Yorkie Biscuit eltűnése is sajnálatos esemény, a Nestlé izgalmas új termékek piacra dobását tervezi 2024-ben.

A Nestlé rövid időn belül egyébként nem először lép ilyen merészet. Korábban jelentős felhördülést váltott ki a rajongókból például a Caramac szeletek gyártásának a beszüntetése is. Mindezek ellenére az látszik, hogy a vállalat új innovációkon dolgozik, és inkább így bővítené termékpalettáját.

Jó hír viszont a külföldi édességkedvelőknek, hogy a Nestlé megerősítette, hogy sikeres próbaüzem után ebben a hónapban országosan visszaérkezik a Tesco üzleteibe a KitKat Chunky White with Lotus Biscoff. Emellett visszatért a már korábban is népszerű Milky Bar Crispy Rolls is a Home Bargains üzleteibe miután 2022-ben hivatalosan megszűnt.

Mindezek fényében megállapítható: bár néhány kedvelt termék távozik piacról, a vállalat továbbra is frissíti édesség-kínálatát mind visszatérő klasszikusokkal mind pedig innovatív újdonságokkal - írja a metro.co.uk.