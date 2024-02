Itt a hivatalos lomtalanítás naptár: mikor lesz lomtalanítás 2024-ben Budapesten?

Február 12-én Csepelen veszi kezdetét az idei lomtalanítási szezon, a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közlése szerint az illetékesek kerületről kerületre haladva szállítják majd el a kihelyezett hulladékot.

Hétvégén kezdődik az idei lomtalanítás a fővárosban: a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójának munkatársai kerületről kerületre haladva szállítják el a hulladékot - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., hozzátéve: az idei lomtalanítás első helyszíne február 12-én Csepelen (XXI. kerület) lesz, majd Belváros-Lipótváros (V. kerület), Budavár (I. kerület) és a XVI. kerület következnek.

A társaság azt kérte, hogy a lomtalanításra vonatkozó előírásokat mindenki tartsa be, és csak olyan holmit helyezzen ki, ami nem gyűjthető szelektíven és nem károsítja a környezetet, tehát kizárólag nagydarabos hulladék (például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki.

A 2024-es lakossági lomtalanítási naptárat itt találod!

Tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek, így például a háztartási hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék, elektromos és elektronikai hulladék, és építési-bontási törmelék, sitt kihelyezése a házak elé. Emellett a föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék, illetve a veszélyes hulladék sem kerülhet a közterületekre.

A Budapesti Közművek arra kéri a fővárosiakat, hogy a lomot kizárólag a kikészítés napján, 18 óra után helyezzék ki a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre tegyék ki, tehát ne a parkoló autók mögé, a zöldterületekre pakoljanak, mert úgy a társaság járművei nem tudják megközelíteni a lomkupacokat.

Ezen felül közölték azt is, hogy január 1-jétől Budakalász, Dömös, Kisoroszi, Nagytarcsa és Visegrád településeken is a Budapesti Közművek FKF hulladékgazdálkodási divíziója végzi a hulladékok begyűjtését.

Ennek részeként évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban házhoz menő rendszerben lomtalanítási szolgáltatást is nyújtanak minden háztartás részére.