Itt a lista: ezek az élelmiszerek bizonyítottan legyőzték az inflációt, nagy sorbanállás van értük

Biró Attila

Bár az átlagos éves drágulás mostanra folyamatosan csökken Magyarországon, azért még így is bőven találni csúcsdráguló termékeket. Éves viszonyításban például nagyon drága lett idén őszre a kristálycukor, de jócskán megdrágult a mosópor és a buszjegy is. Havi viszonylatban is vannak erős történések, idén októberről novemberre nagyot ugrott például a paradicsom, az uborka és a zöldpaprika átlagos fogyasztói ára is. Ezzel szemben már látni azt is, bőven akadnak olyan termékek, amik jóval olcsóbbak, mint egy évvel korábban: ilyen például a trappista sajt, a vaj, a rétesliszt, de a tojás is.

7,9 százalékkal nőttek átlagosan a fogyasztói árak 2023. november hónapban az előző év azonos hónapjához képest – közölte a mai napon a KSH. A tendencia pedig továbbra is az, hogy leginkább az élelmiszerek ára van a magasban. Ahogy azonban azt már megszoktuk, az átlagos éves drágulás mértéke mindig csak a jéghegy csúcsa. Bőven akadnak ugyanis olyan termékek, amiknek az áruk sokkal jobban drágul annál, mint amekkora az átlagos emelkedés mértéke. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha éves alapon nézzük, akkor idén novemberben egyértelműen a kristálycukor nyerte a csúsdráguló címet. Az adatok alapján ugyanis az áremelkedés mértéke a termék esetében 65,5 százalékos. Azaz míg 2022 novemberében egy kiló kristálycukorért 258 forintot, addig most 427 forintot kell kifizetni. Ugyancsak dobogós egy év távlatában a mosópor és a teljesárú buszmenetjegy is, előbbi 39, utóbbi 35 százalékos árdrágulással. Ugyancsak jóval mélyebben a zsebekbe kell nyúlni idén ősszel a fűszerpaprikáért és a macskaeledelért is, mindkét termék több mint 30 százalékkal drágult. Nem sokkal maradt el ettől a mértéktől a gázolaj és az étkezési só sem. De a Nők Lapjáért is 28 százalékkal, míg a vöröshagyma kilójáért 27 százalékkal kell most többet fizetni. Utolsóként a top10-be a sárgarépa fért fel, ennek kilós átlagára 26,3 százalékkal emelkedett. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a csúcsdrágulások mellett igazából csúcszuhanások is voltak. A trappista sajt kilós átlagára 4 250 forintról 2 960 forintra zuhant. Ez 30 százalékos csökkenés, amihez legközelebb az átlagár 2022 májusában volt. De ugyancsak nagyot zúgott az átlagára a réteslisztnek, a 10 darabos tojásnak, valamint a legalább 80%-os vajnak is. E termékek átlagára 23-27 százalékkal volt kisebb most novemberben, mint tavaly. Mi történt egy hónap alatt? Miközben látjuk, hogy éves összevetésben még mindig jócskán nőnek az ára, a KSH azt közölte, 2023 októberéhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak az országban. Ehhez képest azért ha az ember elmegy bevásárolni, nem egészen ezt fogja tapasztalni bizonyos áruk esetében. Például a paradicsom kilója, nemhogy semmivel, de átlagosan 42 (!) százalékkal nőtt, de ugyanígy 20 százalék fölötti áremelkedést produkált az uborka is. De kerekítve a zöldpaprika kilós árváltozása is 20 százalékos. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A havi csúcsdrágulókhoz képest még mindig 10 százalék felette drágulással került top5-be a narancs és a csomagolt háztartási keksz. De 9 százalék feletti átlagos áremelkedést produkált a Nők Lapja és a dobozos narancslé (100%) is. A top10-be mindezeken kívül bekerült még a frottírtörülköző, az ágynemű-garnitúra és a mosópor is. Ehhez képest, az érme másik oldalán azért akadtak figyelemre méltó árcsökkenők is. Így például egy hónap leforgása alatt a sárgarépa kilója 10 százalékkal olcsóbb lett (emlékezzünk, éves alapon ha nézzük, van is helye az árcsökkenésnek). De 8 százalékkal zuhant a citrom, 7-7 százalékkal pedig a vaj és a fejes káposzta ára is. 5 százalékos ármérséklődést mérhettünk a csirkemellfilén is, miközben a vöröshagyma és a pulykamellfilé 4-4 százalékkal lett olcsóbb.

Címlapkép: Getty Images

