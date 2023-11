Íme az Aldi és a Lidl nagy trükkje: ezért tarolnak a diszkontok Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elszálló infláció, különösen az élelmiszerinfláció, illetve a válság nyomán kialakult egzisztenciális válság miatt egyre inkább keresik a legolcsóbb bevásárlási lehetőségeket a családok. Így van ez külföldön és idehaza is. A vásárlási szokások változásáról árulkodik az is, hogy világszerte megfigyelhető a diszkont, élükön a német láncok viharos sebességű terjeszkedése. A diszkontok uralma Magyarországon is egyértelmű, a két nagy lánc, azaz Aldi és a Lidl (nyomukban pedig a Penny is) egyre inkább uralják az FMCG szektort. De mi a fegyvere ezeknek a dizkontoknak, mivel kötelezik el magukhoz a fogyasztókat?

Címlapkép: Getty Images

