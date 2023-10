Teszten a Baileys: az eredeti vagy az Aldi, Lidl sajátmárkás ír krémlikőrje a legjobb?

Vaktesztelők rangsorolták nemrég az eredeti Baileys-t és a nagyobb diszkontok és szupermarketek kínálatából a sajátmárkás ír krémlikőröket. Noha a tesztet Angliában végezték, több sajátmárkás termék itthon is elérhető, így mérvadó lehet, melyik a legjobb ár-érték arányú termék a piacon.

Ritkán fordul elő, amikor egy élelmiszergyártó dönt úgy, hogy tesztre bocsájtja termékét, hogy kiderüljön, vajon az-e a finomabb, vagy a diszkontok sajátmárkás utánzatai. Nemrég a Baileys döntött úgy, hogy próbára teszi a terméket, és bár nyertek a teszten, sokat mondóak a százalékos eredmények, amelyek így azt is egyértelműen igazolják, melyik a legjobb ár-érték arányú krémlikőr a piacon.

A teszteredmények szerint a diszkontok sajátmárkás termékei minőségben abszolút versenyképesek az eredeti Baileys-el, olyannyira, hogy a százalékos eredmények alapján mindössze 1%-kal maradt le az aranyéremről a Lidl Deluxe terméke, amely 75%-ot kapott a kóstolóktól, míg az Aldi sajátmárkás alternatíváját a zsűri 69%-osra ítélte. Fontos megjegyezni, hogy az Egyesült Királyságban zajló ízteszten az itthon is ismert láncokon túl egyéb láncok termékei is terítékre kerültek.

A tesztelők egybehangzó véleménye szerint a Baileys joggal a legkedveltebb ír krémlikőr, amit vélhetően az édessége, krémes textúrája és színe miatt díjaznak a vásárlók. Kiemelték ugyanakkor, hogy az alternatívák között a Lidl kiemelkedik, hiszen közel ugyanolyan jó minőséget nyújt, de jóval kedvezőbb áron. A tesztelők a Lidl termék ízét, kinézetét és textúráját is dicsérték, így szerintük ez egy kiváló alternatíva, pláne, hogy kb. feleannyiba kerül, mint az eredeti. Ár-érték arányban szintén jó választásnak ítélték az Aldi krémlikőrjét is, igaz esetében azt is megjegyezték, hogy vizuálisan talán kevésbé vonzó, az íze viszont meggyőző.

A Baileys minőségteszt eredménye a következő:

Az eredeti Baileys – 76% Lidl Deluxe Irish Cream – 75% M&S Irish Cream Liqueur – 73% (M&S) Taste the Difference Irish Cream Liqueur (Sainsbury’s) Morrisons The Best Irish Cream Liqueur – 70% (Morrisons) Specially Selected Irish Cream Liqueur – 69% (Aldi)

A Baileys eredeti ír krémlikőrt amúgy Magyarországon jelenleg, 0,7 literes kiszerelésben 5500-8000 forint között lehet megvásárolni. Speciális ital-webshopokban vannak extra kedvezményes ajánlatok, de a nagyobb áruházak, például a Tesco már 7 439 forintért, a Kifli.hu pedig 7549 forintért kínálja a népszerű terméket. Árban nyilván itthon is az eredeti ír krémlikőr árazása alá lövik a diszkontok a sajátmárkás termékeiket: az Aldi termékét (O'Caroll Krémlikőr whiskeyvel 0,7 l) például most 2699 forintért lehet megvenni a ROKSH webáruházon keresztül.

A Baileys története

A Baileys ír krémlikőr egy olyan ital, amely egyedülállóan sikeres pályafutást futott be a likőrpiacon, noha megjelenésekor sokan furcsának tartották. Az ital születésének története az 1970-es években kezdődött, amikor Írország adómentességet kínált az újonnan exportra szánt termékekre. Az International Distillers & Vintners cég kreatív csapata olyan egyedi ötlettel állt elő, amely az alkoholos italok tradicionális világát felforgatta. Így született meg a Baileys ír krémlikőr, amelyet bár egyedi hagyománya nem volt, hamar világszerte ismertté és kedvelté tett.

A Baileys különlegessége az volt, hogy egy vegyész, egy marketinges és egy kreatív csapat összefogásával hozták létre. Az ital whisky és tejszín kombinációjából született, és bár az első tesztek nem voltak túl ígéretesek, az emberek mégis megszerették. Az ital egyedi megközelítése és az alacsonyabb alkoholtartalmú változatok kínálata révén hamar világszerte sikerré vált. Az eredeti alkotók azonban szerény prémiumot kaptak munkájukért, holott ha részesedést kértek volna minden eladott üveg után, már rég multimilliomosok lennének. A Baileys ír krémlikőr története így példa arra, hogy az egyediség, a kreativitás és a felforgató szemlélet gyakran vezetnek a legnagyobb sikerhez az üzleti világban.