Tudatos döntések és kiszámíthatóság (x)

A dm döntési folyamataiban kiemelten fontos szerepe van a fenntarthatóságnak. Ez persze nem csak a zöld termékkínálatban mutatkozik meg, hanem abban is, hogy drogériaként példát szeretnének mutatni a környezetüknek. A folyamatosan változó körülmények között egyre jobban felértékelődik a megbízhatóság és a fenntartható életmód.

Célul tűzték ki, hogy vásárlóknak fenntartható megoldásokat adjanak a hétköznapok döntéseihez, amelyeket zöld alternatívákat kínáló szortimenttel és szolgáltatásokkal is segítik. Szinte minden saját márkás termékkategóriában kínálnak fenntartható alternatívát is. Az európai gyártásnak köszönhetően rövid szállítási útvonalak (90 százalékban Közép-Európa) jellemzők, a fejlesztéseknél kiemelt szerepe van a fenntarthatóságnak. A csomagolások terén az erőforrások megóvására koncentrálnak: a kartonoknál, papír alapanyagoknál nagy mértékben újrahasznosított anyagokat használnak vagy felelős erdőgazdálkodásból származó friss rostokat alkalmaznak, melyek FSC tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Az, hogy milyen szépségápolási szereket használunk, nemcsak a szervezetünkre van hatással, hanem a bőrünkről lekerülve a környezetünkre is. A legszerencsésebb, ha egy termék a bőrünkhöz, szervezetünkhöz is gyengéd, és az előállítása is minél kevésbé terheli a környezetet: a natúrkozmetikumok fejlesztésénél nem alkalmaznak állatkísérleteket, illetve a termékek megfelelnek a Natrue minősítési rendszer szigorú követelményeinek is. Természetes növényi alapanyagok jellemzik a termékeket, azaz nem tartalmaznak ásványi olaj alapú összetevőt vagy szintetikus illatanyagot, színezékeket, tartósítószereket sem.

A fogyasztás jellege nyilvánvalóan kulcskérdés a felelősségvállalás terén, ezért Mindig megéri árképzési stratégiával is a fenntarthatóságot képviseli a dm. A piacon szinte egyedülálló módon nem az akciókra építenek, hanem arra, hogy négy hónapon át nem emelkednek az árak, így a vásárlóknak nem kell akciókat figyelniük, és feleslegesen árut felhalmozniuk, azaz valóban akkor vásárolhatnak, amikor arra szükségük van.

A Mindig megéri jelöléssel allátott termékek árai legalább négy hónapig nem emelkednek, így a kedvező árú termékekből nem szükséges több darabot felhalmozni. Ezzel megspórolhatod a tervezésre szánt időt, a számolgatást és a szekrényeidben sem foglalják feleslegesen a helyet. Vásárolj akkor, amikor valóban szükséged van rá!

A dm filozófiájához nem illenek a gigantikus akciók, így például a Black Friday árengedményekre építő logikája sem, hiszen a Mindig megéri stratégia jegyében már polci ár akciókkal sem találkoznak vásárlók. A dm ezen döntésekkel szeretné felhívni a figyelmet a környezetre káros túlfogyasztásra, helyette a mértékletes vásárlásra és ezzel összhangban a társadalmi felelősségvállalásra helyezi a hangsúlyt.

Az akciós logikával szemben a tartós és kiszámítható árak állnak, a kizárólagos profitszerzés ellenpontjaként a társadalmi felelősségvállalást, a karácsonyi vásárlási kedv kihasználásával szemben pedig a karácsony valódi értékeivel való azonosulást emelték ki. Első alkalommal, 2019-ben színezték át a Black Friday napot, melynek keretein belül arra hívták fel a figyelmet, hogy van más út is, és hogy segíteni néha egészen egyszerűen is lehet. A vásárlók nyitottak voltak a kezdeményezésre, hiszen plusz ráfordítás nélkül csatlakozhatnak egy-egy jó ügyhöz: az aznapi forgalom 5%-át adják át adományként egy szervezetnek. A támogatott kezdeményezéseket az alapján választja ki a drogéria, hogy azok összhangban álljanak a dm támogatási stratégiájával és az aktuális társadalmi kihívásokra is reagálni tudjanak, eddig négy Giving Friday napot tudhatnak maguk mögött. Legutóbb, 2022-ben már több, mint 26 millió Forintot adományoztak az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) és a Zöld Kör egyesületnek.

A dm hisz abban, hogy a jótékonysági kezdeményezésekben való részvétel arra ösztönözheti a vásárlókat, hogy további aktivitásokba kapcsolódjanak be, hogy figyelmesebbek legyenek mások iránt, hogy vásárlásuk egyben hozzáadott érték is legyen.

Tartós árgarancia a dm-ben!

(x)