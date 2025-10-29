Újabb hullámban jönnek a robotkasszák a magyar boltláncnál: itt emelik meg a számukat

A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben. A vállalat fejlesztései között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazása, az önkiszolgáló kasszák bővítése és az egészségügyi termékek, különösen a gyógyszerek kínálatának erősítése - írta meg a HVG.

Kiemelkedő pénzügyi évet zárt a több mint 260 magyarországi üzlettel rendelkező német Drogerie Markt (dm). A vállalat bruttó árbevétele 19,2 milliárd eurót (7458 milliárd forintot) ért el a szeptember végén zárult üzleti évben, ami 8 százalékot meghaladó növekedést jelent az előző évhez képest.

A német piacon 8,5 százalékkal, 13,3 milliárd euróra emelkedett a bevétel, míg a további 13 országban, ahol a cég jelen van, még jelentősebb, 12,1 százalékos növekedéssel 5,9 milliárd eurós forgalmat realizáltak.

A drogérialánc sikerének egyik kulcsa az úgynevezett omnichannel értékesítési stratégia, amelynek lényege, hogy a vállalat egyszerre több csatornán kínálja termékeit a fogyasztóknak. Christoph Werner vezérigazgató szerint ennek köszönhető, hogy naponta mintegy 3,7 millió háztartás tagjai keresik fel a dm üzleteit, ebből 2,2 millió Németországban. A vállalat digitális alkalmazását már 12,5 millióan használják.

A NielsenIQ adatai alapján a dm 27,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a német drogériák piacán. A növekvő online értékesítés kiszolgálására 2026 februárjában adják át második elosztóközpontjukat a németországi Sandersdorf-Brehna városrészében.

A következő pénzügyi évben 250 millió eurót (több mint 97 milliárd forintot) fordítanak a 2154 németországi és 4189 külföldi üzlet felújítására. A tervek között szerepel a dm-boltok megjelenésének frissítése, az önkiszolgáló fizetési lehetőségek bővítése és az online rendelések átvételi pontjainak növelése a jelenlegi kétezerről.

A vállalat a termékfejlesztésben, kínálatbővítésben és az ügyfélszolgálatban is teszteli a dmGPT névre keresztelt mesterségesintelligencia-alkalmazást. Emellett stratégiai céljuk az egészségügyi termékek arányának növelése, a vásárlók egészségtudatosságának erősítése és a betegségmegelőzésre való felkészültség támogatása.

A dm bővíti a recept nélkül kapható gyógyszerek és az egészséget szolgáló kozmetikumok kínálatát, valamint a saját márkás termékek értékesítésétől is jelentős növekedést vár. Újdonságként Csehországban postai úton is forgalmaznának különböző gyógyszerkészítményeket.

A magyar leányvállalat eredményei még nem jelentek meg, de a Trade Magazin boltláncos toplistája szerint 2024-ben a dm hazai forgalma meghaladta a 244 milliárd forintot, ami 17 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Ezzel megelőzte a hasonló méretű, 260 üzletes hálózatot működtető Rossmannt, amely 14 százalékkal 197 milliárd forintra növelte bruttó forgalmát 2024-ben.

A magyar drogériapiacon további jelentős szereplő a hazai tulajdonú Napcsillag Kft., amely több mint 60 Eco Family-boltot üzemeltet. A cég bruttó forgalma tavaly megközelítette a 136 milliárd forintot, ami 8 százalék feletti növekedést jelent. A negyedik nagy piaci szereplő, a több mint 30 üzlettel rendelkező Müller árbevétele 116,6 milliárd forint volt tavaly, 13 százalékos bővüléssel.

A KSH adatai szerint a magyar illatszerboltok forgalma közel 584 milliárd forintot tett ki a múlt évben, ami 13 százalékos növekedést jelent. A mennyiségi eladások tekintetében is jelentős, közel 10 százalékos volt a bővülés.