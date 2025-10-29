2025. október 29. szerda Nárcisz
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
München, Németország - 2020. november 25: DM drogéria München Schwabing kerületében. A németországi székhelyű dm - drogerie markt az ország legnagyobb drogériahálózata a bevétel alapján, és más európai országokban is megtalálható.
Vásárlás

Újabb hullámban jönnek a robotkasszák a magyar boltláncnál: itt emelik meg a számukat

Pénzcentrum
2025. október 29. 09:25

A dm drogérialánc jelentős árbevétel-növekedést ért el az elmúlt pénzügyi évben, és számos újítást tervez a közeljövőben. A vállalat fejlesztései között szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazása, az önkiszolgáló kasszák bővítése és az egészségügyi termékek, különösen a gyógyszerek kínálatának erősítése - írta meg a HVG.

Kiemelkedő pénzügyi évet zárt a több mint 260 magyarországi üzlettel rendelkező német Drogerie Markt (dm). A vállalat bruttó árbevétele 19,2 milliárd eurót (7458 milliárd forintot) ért el a szeptember végén zárult üzleti évben, ami 8 százalékot meghaladó növekedést jelent az előző évhez képest.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A német piacon 8,5 százalékkal, 13,3 milliárd euróra emelkedett a bevétel, míg a további 13 országban, ahol a cég jelen van, még jelentősebb, 12,1 százalékos növekedéssel 5,9 milliárd eurós forgalmat realizáltak.

A drogérialánc sikerének egyik kulcsa az úgynevezett omnichannel értékesítési stratégia, amelynek lényege, hogy a vállalat egyszerre több csatornán kínálja termékeit a fogyasztóknak. Christoph Werner vezérigazgató szerint ennek köszönhető, hogy naponta mintegy 3,7 millió háztartás tagjai keresik fel a dm üzleteit, ebből 2,2 millió Németországban. A vállalat digitális alkalmazását már 12,5 millióan használják.

A NielsenIQ adatai alapján a dm 27,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a német drogériák piacán. A növekvő online értékesítés kiszolgálására 2026 februárjában adják át második elosztóközpontjukat a németországi Sandersdorf-Brehna városrészében.

A következő pénzügyi évben 250 millió eurót (több mint 97 milliárd forintot) fordítanak a 2154 németországi és 4189 külföldi üzlet felújítására. A tervek között szerepel a dm-boltok megjelenésének frissítése, az önkiszolgáló fizetési lehetőségek bővítése és az online rendelések átvételi pontjainak növelése a jelenlegi kétezerről.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalat a termékfejlesztésben, kínálatbővítésben és az ügyfélszolgálatban is teszteli a dmGPT névre keresztelt mesterségesintelligencia-alkalmazást. Emellett stratégiai céljuk az egészségügyi termékek arányának növelése, a vásárlók egészségtudatosságának erősítése és a betegségmegelőzésre való felkészültség támogatása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A dm bővíti a recept nélkül kapható gyógyszerek és az egészséget szolgáló kozmetikumok kínálatát, valamint a saját márkás termékek értékesítésétől is jelentős növekedést vár. Újdonságként Csehországban postai úton is forgalmaznának különböző gyógyszerkészítményeket.

A magyar leányvállalat eredményei még nem jelentek meg, de a Trade Magazin boltláncos toplistája szerint 2024-ben a dm hazai forgalma meghaladta a 244 milliárd forintot, ami 17 százalékos bővülést jelent az előző évhez képest. Ezzel megelőzte a hasonló méretű, 260 üzletes hálózatot működtető Rossmannt, amely 14 százalékkal 197 milliárd forintra növelte bruttó forgalmát 2024-ben.

A magyar drogériapiacon további jelentős szereplő a hazai tulajdonú Napcsillag Kft., amely több mint 60 Eco Family-boltot üzemeltet. A cég bruttó forgalma tavaly megközelítette a 136 milliárd forintot, ami 8 százalék feletti növekedést jelent. A negyedik nagy piaci szereplő, a több mint 30 üzlettel rendelkező Müller árbevétele 116,6 milliárd forint volt tavaly, 13 százalékos bővüléssel.

A KSH adatai szerint a magyar illatszerboltok forgalma közel 584 milliárd forintot tett ki a múlt évben, ami 13 százalékos növekedést jelent. A mennyiségi eladások tekintetében is jelentős, közel 10 százalékos volt a bővülés.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #gyógyszer #fejlesztés #magyarország #kozmetikum #dm #növekedés #drogéria #üzlet #rossmann #árbevétel #müller #mesterséges intelligencia #önkiszolgáló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:15
10:01
09:47
09:31
09:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 29.
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 29. szerda
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ilyen termék szökőévente egyszer van a magyar Lidl-ben: nem lehet akárhogy megvenni, ölni tudnának érte a kertes házban lakók
2
2 hete
Fillérekért árulja a Lidl az IKEA sztárédességét: indulhat a roham, lehet, hogy csak a leggyorsabbaknak jut
3
3 hete
Érik a botrány, magasrangú kormánytisztviselő lopott a Lidl-ből: bicskanyitogató módszert talált ki
4
3 hete
Sokkot kapnak a magyar vásárlók a boltok kasszáinál: ha ezt meglátják, nem akarnak fizetni
5
3 hete
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Új érték
Új értéken a biztosításban a vagyontárgy meghatározott időpontban - káridőponti - új állapotban való beszerzési árát vagy ujrabekerülési költségét, vagy újraelőállítási költségét értjük. Fontos szabálya az újérték alkalmazásának, hogy az újértéket a ténylegesen károsult vagyontárgy értékére vonatkoztatjuk, és nem arra a vagyontárgyra, amely helyette beszerezhető, vagy újból előállítható.Az új érték szerinti kártérítés egyik sarkalatos elvi kérdése, hogy a vagyontárgyak csak bizonyos avultsági fokig biztosíthatók ezen az értéken.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 10:01
Ezért csúsznak le most rengetegen az Otthon Start-hitelről: súlyos pénzeket bukhatnak így, mégsem figyelnek erre
Pénzcentrum  |  2025. október 29. 07:48
Megvan az első budapesti kerület, ahol korlátozzák a beköltözést: ezt a városrészt érinti a tiltás
Agrárszektor  |  2025. október 29. 09:01
Több ezer hektárt kellett lepermetezni Magyarországon: mutatjuk, miért