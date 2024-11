Boltok nyitvatartása december 24-én Magyarországon: Lidl, Spar, Penny, Tesco, Aldi - itt a teljes lista!

December 24 boltok nyitvatartása: mutatjuk, hogyan lesznek nyitva a legnagyobb hazai boltláncok december 24-én. A Lidl, a Rossmann, a MediaMarkt vagy éppen a JYSK például zárva lesz december 24-én, ez azt jelenit, hogy ezen a napon egyik üzletük sem lesz nyitva. Ezzel szemben például a Tesco, a Spar, az Auchan vagy éppen az Euronics nyitva lesznek december 24-én.

Akárcsak tavaly, idén is a Lidl döntötte el az első dominókockát a december 24-i általános zárvatartással kapcsolatban. A döntés bejelentését természetesen most is megelőzte némi színjáték, ugyanis a december 24-iének a hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítása régóta körüllengi a magyar közbeszédet, noha eddig még nem született döntés az ügyben. Népszavazás viszont még lehet a dologból, pláne hogy nagyon úgy néz ki, a lakosság nagyon is szeretné, hogy a december 25-26 mellett a december 24-e is hivatalos munkaszüneti nap legyen.

De visszatérve a boltokra, attól hogy a december 24. egyelőre nem munkaszüneti nap, már most is vannak olyan üzletek, akik elsősorban a munkavállalóikra hivatkozva országos boltzárat rendelnek el ezen a napon, azaz hiába nem piros betűs ünnep a december 24-e, mégsem nyitnak ki sehol. Mutatjuk az eddigi listánkat, amit folyamatosan frissíteni fogunk, ha vannak újabb információink az ügyben.

December 24 boltok nyitvatartása

Lidl nyitvatartása december 24-én

A Lidl idén elsőként jelentette be, hogy december 24-én nem lesz nyitva a bolthálózatuk, viszont december 23-án hosszított nyitvatarással készülnek.

Tesco nyitvatartása december 24-én

A Tesco, ahogy eddig is, a vásárlói igényekre hivatkozva nyitva lesz december 24-én 12 óráig, úgyhogy addig lehet náluk vásárolni.

Spar nyitvatartása december 24-én

Vásárlói igényekre hivatkozva a Spar, Interspar üzletek is nyitva lesznek december 24-én déli 12 óráig.

Auchan nyitvatartása december 24-én

Szintén a vásárlókra hivatkozva az Auchan üzletek is nyitva lesznek délelőtt december 24-én, úgyhogy ezekbe a boltokba is lehet majd menni vásárolni.

Penny nyitvatartása december 24-én

Lapunk úgy tudja a vállalattól, hogy ők egyelőre még nem döntötték el, nyitva lesznek-e december 24-én. Amint hírek érkeznek ezt illetően, frissíteni fogjuk a cikkünket.

Aldi nyitvatartása december 24-én

Egyelőre az Aldi háza tájáról nincsenek hírek, ami a december 24-i nyitvatartást illeti.

CBA/Príma nyitvatartása december 24-én

Egyelőre a CBA/Príma üzletekről sem tudjuk, hogyan számolnak a december 24-el.

Rossmann nyitvatartása december 24-én

A Rossmann december 24-én szabadnapot biztosít a dolgozóinak, így a Rossmann üzletei nem lesznek nyitva december 24-én.

DM nyitvatartása december 24-én

Megkeresésünkre a dm egyelőre annyit reagált, hogy tervezés alatt áll náluk, mi legyen a december 24-i nyitvatartással.

MediaMarkt nyitvatartása december 24-én

A MediaMarkt üzletei nem lesznek nyitva december 24-én. Országos lesz tehát a boltzár.

Euronics nyitvatartása december 24-én

Az Euronics nyitva lesz december 24-én, méghozzá szombati nyitvatartás szerint.

Praktiker nyitvatartása december 24-én

A Praktiker üzletek december 24-én nem lesznek nyitva, országos zárvatartást hirdettek a napra.

JYSK nyitvatartása december 24-én

Munkatársaikra hitvatkozva a JYSK nem nyit ki december 24-én, úgyhogy ezen a napon a hálózatuk zárva tart.