Több, mint a kötelező: akár féláron is megvehetjük ezeket a termékeket 

Az infláció hatása, az emelkedő árak a vásárlási szokások nagymértékű átalakulását eredményezte, a jelenlegi gazdasági helyzetben az emberek sokkal árérzékenyebbek, egyre jobban megnézik, hogy mire és mennyit költenek. Mindeközben az élelmiszeripar belföldi értékesítési átadási árai tavaly nagyobb ütemben emelkedtek, mint a fogyasztói árak, ami jelentős kihívást jelent a kiskereskedelmi láncok számára, hiszen a vásárlók folyamatosan keresik az akciókat, valamint alacsony árakat várnak el. A Lidl Magyarország a rendeletben előírt 10%-os árcsökkentés helyett többet ad vásárlóinak, így a kedvezmények mértéke 20-50%-ot között alakul a június 1-jétől életbe lépett kötelező akciók esetében.

A kiskereskedelmi szereplők a legnehezebb időszakokban sem hárították át a fogyasztókra a beszerzési árak és más költségeik emelkedését, vagyis azokat részben maguk finanszíroztak, és mindezek ellenére a kereskedők még akciókat is hirdettek.

A kiskereskedők legnagyobb költségét a polcokra jutó áruk beszerzési ára jelenti, de az egyéb költségek is az utóbbi évek többszörösére emelkedtek. Ezek egy részét a működési és az üzemeltetési költségek teszik ki, a másik részét pedig a kormányzat által bevezetett extraprofitadó, vagy az élelmiszerárstop költsége. Amint azt az Országos Kereskedelmi Szövetség kiemelte, az éves beszámolók alapján a növekvő költségek következtében a kiskereskedők többsége veszteséges lett, vagy nyereségessége jelentősen mérséklődött.

“Január óta folyamatosan csökkentjük az árakat, többek között a beszerzési árak csökkenéséből adódó, valamint az azon is túlmutató árelőny azonnali továbbadásának köszönhetően. Már több mint 500 termék árát tudtuk lejjebb vinni, amelyek azóta is az alacsonyabb áron vásárolhatóak meg. A kötelező akciók esetében pedig még többet adunk vásárlóinknak” – mondta el Pénzcentrum-nak Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.

"Ennek eredményeként a piacvezető áruházlánc az akcióköteles termékkategóriákból egy-egy terméket a június 1-jétől életbe lépő rendeletben előírt 10% helyett jelentősen nagyobb mértékben, akár 20-50% közötti kedvezménnyel kínál, ami a fogyasztók számára számottevő mértékű megtakarítást eredményezhet. A június 8-14. közötti időszakban az akcióban érintett tej és tejtermékek esetében 25-50% kedvezményt biztosít az áruházlánc, míg a friss húsokat és húskészítményeket, a pékárukat és a megjelölt gyümölcsöket 25-30% kedvezménnyel lehet megvásárolni" - emelte ki Tőzsér Judit.

A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az egyébként is jó ár-érték arányú termékek értékesítésén túl folyamatos akciókat biztosítson az élelmiszerektől kezdve a tisztító- és tisztálkodószereken át egészen a nem élelmiszer jellegű termékekig.

A százalékos vagy fix összegű árcsökkentések mellett az akciós újságban és az áruházakban is megtalálható „szuper ár” és az „őrületes Lidl ár” szintén a kedvező ár-érték arányra hívja fel a vásárlók figyelmét, de az áruházlánc széles, kiváló árú saját márkás kínálattal is rendelkezik, amelyek különösen kedveltek a vásárlók körében. A fogyasztók emellett időről-időre találkozhatnak az „Együtt olcsóbb” akciókkal, melyek két vagy három termék együttes vásárlása esetén jelentenek extra kedvezményt, valamint az időszakos kínálatban megjelenő XXL termékek vásárlásával is spórolhatnak, tekintve, hogy kilogrammra vetített áruk kedvezőbb, mint a normál kiszerelésű termékeké. Mindezeken túl további megtakarítást jelentenek a digitális hűségprogramban, az ingyenesen letölthető Lidl Plus applikációban elérhető, heti szinten megújuló kuponok, nyereménykártyák vagy a számlavégi kedvezmények is.

A Lidl legfrissebb, 23. heti akciós újsága, amelyben helyet kapnak a kötelező akció alá eső termékek, elérhető online és az áruházakban is.