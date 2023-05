Óriási bejelentést tett az Aldi, változás jön a boltokban: mit válaszol erre a Lidl, Spar, Tesco?

Jelentős változásokkal fognak találkozni a jövőben az ALDI vásárlói az áruházak tejtermékhűtőinél. A vállalat az ALDI SÜD csoport többi tagvállalatához hasonlóan a „MILFINA” helyett a jövőben egységesített márkanév, a „MILSANI” alatt forgalmazza a tejtermékeket, így megújul majd az árucikkek csomagolása is. A kizárólag magyar beszerzésből, magyar alap-, illetve nyersanyagokból készülő KOKÁRDÁS márka továbbra is elérhető lesz Magyarországon.

Közleményében az Aldi azt írja: arra törekszik a tejválaszték kialakításakor, hogy a lehető legtöbb vásárló megtalálja a számára ideális élelmiszert. Ennek érdekében tovább bővítette tejtermékei választékát, és jelenleg mintegy 270 árucikket kínál üzletei polcain. A hagyományos magyar konyha alapanyagain túl – mint például a rögös túró, a tejföl, a natúr joghurt, a trappista sajt – az ALDI előszeretettel lepi meg a vásárlókat egy-egy különlegességgel, magyar vagy nemzetközi ritkaságokkal – például a skyr joghurttal vagy épp francia és svájci sajtokkal –, hogy minél változatosabb termékekkel, ízekkel gazdagítsa a fogyasztók hétköznapjait.

A tejtermékek még könnyebb azonosítása érdekében az ALDI a jövőben egységesíti tejtermékkínálatát és MILSANI név alatt forgalmazza tejtermékeit, legyen szó akár hazai, akár nemzetközi beszerzésű árucikkekről. A termékek új dizájnnal készülő, egységes arculatú csomagolást kapnak majd. A tejek esetében a még könnyebb beazonosítás érdekében változni fog a termékek zsírszázalék szerinti színezése is: a jövőben a 1,5%-os kék, a 2,8%-os piros, a 3,5%-os pedig fekete színű lesz.

A laktózmentes tejtermékek is MILSANI név alatt lesznek kaphatók; ez a laktózmentes tej a jövőben lila, míg a 3,5%-os laktózmentes tej fekete és lila színű dobozt kap. Három termék, az UHT tejek közül a 2,8%-os MILSANI és az 1,5%-os KOKÁRDÁS, ESL tej esetében a 2,8%-os MILSANI dobozán pedig QR-kódot is találnak a vásárlók, amely beolvasva az ALDI honlapján található online szórólapra vezeti a vásárlót.

A magyar beszerzésű MILSANI tejtermékeket könnyű lesz felismerni, hiszen a csomagoláson a termék eredetére utaló nemzeti színű szalag mellett a már megszokott Magyar Termék, illetve Hazai termék védjegyek jelölésekkel is megtalálhatók lesznek. A MILSANI márka mellett továbbra is elérhetők maradnak az ALDI Magyarország által 2017 óta kínált, belépő árkategóriás KOKÁRDÁS márka termékei, amelyek kizárólag hazai tejből, magyar szállítók üzemeiben készülnek. Ez a termékcsalád is folyamatosan bővül, az elmúlt öt évben megkétszereződött a KOKÁRDÁS név alatt kínált termékek száma, jelenleg immár 21 tejtermék viseli a magyar zászlóból készült kokárdát a csomagolásán, tavaly például jegeskávékkal bővült a választék.

Új tejmárkánk modern dizájnja segíti a vásárlók egyszerűbb tájékozódását. A csomagoláson kívül nem változik sem a receptúra, sem a termékek beltartalma. A jövőben is örömmel veszünk részt a tejtermékek, illetve a származási országok népszerűsítésében, így a Magyar termék, Hazai termék védjegyek, illetve a Tejszív logó továbbra is megtalálhatók lesznek a csomagoláson. A márka egységesítésétől az ALDI SÜD további költségcsökkentést vár, amelynek köszönhetően még alacsonyabb áron biztosíthatjuk a családok ellátását friss, minőségi tejtermékekkel

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.