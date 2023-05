Roham indul ezekbe a magyar boltokba: durva készletekkel készülnek, mit keresnek ennyien?

Május első vasárnapja hagyományosan anyák napja, aznap és az azt megelőző néhány napban jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők jellemzően a tavaszias-nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat és a cserepes virágokat egyaránt keresik, de a tulipán, a rózsa is népszerű ajándék ilyenkor.

Anyák napja az egyik legfontosabb nap a virágkereskedelemben – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara piaci körképéből. Az anyák napja közeli napokban számos ballagást is tartanak, a virágárusok forgalma emiatt is jelentősen megnő a napokban. A virágüzletek készülnek az ünnepre, a Flora Hungaria Nagybani Virágpiacon már egy hete megemelkedett a cserepesnövény-vásárlás, a vágott virágok pedig a napokban kerülnek nagyobb mennyiségben a boltokba, árusokhoz.

A szezonális termékek közül a klasszikusnak számító vágott rózsa is kelendő, de most van itt a Lisianthus szezonja, illetve sokan egy-egy orgaonacsokorral kedveskednek az édesanyjuknak, ám a tavaszi hagymások is népszerűek, a tulipán – a szezonjának végén – most is szép ajándék lehet. Elmondható, hogy általánosságban nincs kimondott anyák napi virág, ilyenkor a legtöbben az ajándékozott kedvencét veszik, ami akár cserepes növény is lehet.

Az anyák napja tájékán kapható balkonnövények szinte 100 százaléka hazai előállítású, a vágott virágoknak pedig mintegy fele termett Magyarországon, illetve a cserepes virágzó szobanövények hozzávetőleg 20 százaléka magyar. Anyák napján – a területi elhelyezkedéstől is függően – akár duplájára nőhet az árbevétele egy-egy virágüzletnek egy átlagos vasárnaphoz képest. Ugyancsak kiemelkedő a forgalom ezen a hétvégén a kertészeti árudákban is.