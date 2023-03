Kiderült az igazság a Lidl diszkontszerszámairól: tesztelték a Parkside termékcsaládot

Tarantino klasszikusának, a Ponyvaregénynek a híres jelenetéből forgatott tesztvideót két Tiktok-barkácsoló, a fergeteges videóban megismerhetjük a szerszámokat is.

Tavasszal nem csak a kerti-, hanem a barkácsmunkák száma is megsokszorozódik, sok magyar kedvtelésből szerelget vagy csinosítgat otthon. Egy remek stílusparódiának köszönhetően már azt is tudjuk, hogy mivel a leginkább érdemes.

A Lidl Parkside-termékcsaládjával nem csak gyorsan, de kimondottan szakszerűen is barkácsolhatunk, a kínálatban és a szettekben mindent megtalálnak nem csak a lelkes amatőrök és hobbibarkácsolók, de a profik is - hiszen a videót készítő két srác is ebből él.