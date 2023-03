Tényleg küszöbön a drasztikus kenyérárzuhanás? Felemás hírek jöttek a magyar boltokból

Több tényező is segíthet abban, hogy a brutálisan elszállt árak végre kissé konszolidálódjanak a friss pékáruk, például a kenyér, a zsömle vagy a péksütemények esetében - ezt mondták a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők. A helyzet azonban így sem egyszerű: a szakértők is megosztottak abban, hogy pontosan mi okozhatja az árcsökkenést, abban viszont biztosak, hogy sokkal nagyobb szerepet játszik a végre visszaálló energiaár.

Lehet, hogy hamarosan végre fellélegezhetünk, és az ezer forint felé közelítő kenyérár csak egy rossz álom lesz? A CBA kommunikációs igazgatója pozitívan áll a kérdéshez, a Pénzcentrum által megkérdeztett szakértő szerint viszont egyáltalán nem azért kezdődött meg máris a pékáruk olcsósodása, mert olcsóbb hozzávaló érkezne tömegével, hanem azért, mert a magyarok lassan már képtelenek kifizetni a brutálisan megdrágult termékeket. Ráadásul jön a Húsvét, ami még kicsit fenntarthatja az árakat, tehát az olcsósodás sem lesz egy gyors folyamat.

Van honnan visszamennie az áraknak

Annyi bizonyos, hogy a kenyér árának lesz hová visszaszelídülnie: mind a lenti grafikonon is ábrázoltuk, 2019 eleje óta az egy kilogrammos fehér kenyér ára csaknem a háromszorosára emelkedett 2023 elejére. A februárban érvényes, 984 forintos átlagár azt jelenti, hogy sok helyen már régen (és bőven) átlépte a fehér kilós kenyér ára a lélektaninak számító ezer forintot. Egy darab zsemle ára is jelentősen emelkedett, a 2019 eleji 25 forintról az átlagár idén februárra 71 forintra ugrott, ami csaknem négyszeres emelkedés.

Mint Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője egy interjúban elmondta: arra számítanak a láncnál, hogy a következő nagy árcsökkenés a friss pékáruk piacán következik majd be. Ezt arra alapozza, hogy Ukrajnából érkezni kezdett az olcsóbb, zsákos fehér liszt, illetve az energiaárak is csökkenni kezdtek: ez sok pékséget sarkallhat arra, hogy végre kicsit lejjebb vigye az elszállt árakat.

Tényleg árcsökkenés lesz, de más az oka

Megkérdeztük Raskó György agrárközgazdász véleményét is, aki gyorsan lehűtötte a lelkesedést. Azt ugyan elismerte, hogy valóban csökkenni fognak a pékáruk árai, de egyáltalán nem az Ukrajnából érkező liszt lesz az oka.

Nem véletlen, hogy magyar malomban igen ritka esetben foglalkoznak ukrán termékkel, az olcsóbb lisztnek például megvan az a hátránya, hogy elég gyenge a minősége. Rögtön érdemes tisztázni egy félreértést: a liszt ára egy kiló kenyérnek sokkal kisebb mértékben képezi az árát, ez a költség mindössze 18 százalék körül van. Az energiaárak emelkedése viszont tényleg komoly mértékben alakította a drágulást, és ott volt még a munkabér, szállításai költségek, anyagköltség, ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ekkora mértékben dráguljanak a pékáruk

- mondta Raskó György lapunk kérdésére. Arra is kitért, hogy az árcsökkenésnek mindettől függetlenül is be kellett következnie, ugyanis a brutálisan elszállt árak miatt a magyarok egyre nagyobb mértékben mondtak le a pékáruról.

A kényelmi termékek, illetve a péksütemények esetében akár nyolcvan százalékos emelkedést is tapasztalhattunk. A drágulás más országokban, például Ausztriában is megvolt, csakhogy a magyar bérek az osztrák szinthez képest 40%-al vannak lejjebb, tehát nem tudjuk kifizetni. Márpedig észrevehető lett az a tendencia, hogy egyre kevésbé vásárolják meg ezeket a termékeket, ha nincs rá elég pénz. Az árcsökkenés máris elkezdődött, mert a pékeknek ez mindenképp kellett a túléléshez - nem várhatták meg, míg még jobban visszaesik a kereslet.

Az energia a legfontosabb tényező

Némileg máshogyan látja a helyzetet Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitákra. Mint lapunknak kifejtette, szerinte egyáltalán nem számíthatunk minden péknél árcsökkenésre, és ez kizárólag az energiaszerződéseken múlik.

Azon pékek és pékségek esetében, ahol kedvező energiaszerződése köttetett a szolgáltatóval, és már csökkent is az energiaköltség, valóban tudtak mérsékelni az áraikon. Ez azonban nincs mindenhol így: akiknek olyan a szerződésük, hogy még hónapokig a magasabban fixált energiaárat kell fizetniük, akár hónapokig nem tehetik ezt meg. Nyilván segít az olcsó búza és liszt érkezése, csakhogy nem mindenki akar olyan kenyeret venni, ami ukrán lisztből készült, akár részben is

- mondta Neubauer Katalin. A szakértő korábban is kifejtette már a véleményét lapunknak a termelők és a boltok energiahelyzetéről, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Más láncnál már elindult a csökkenés

Az biztos, hogy a láncok komoly olcsósodásra számítanak, de vajon van olyan hely, ahol már meg is indult: Úgy tűnik, hogy igen: mint lapunknak küldött válaszukból kiderült, az ALDI nem várt sokáig.

Az ALDI látványpékség folyamatosan bővülő, változatos kínálatában és az üzletek teljes szortimentjében minden vevő megtalálhatja a számára ideális terméket, legyen szó frissen sütött, gyorsfagyasztott vagy mentes péksüteményekről. Az ALDI az energiahelyzet konszolidációjának köszönhetően már csökkenteni tudta napi friss pékáruinak árát, és a jövőbeni kedvező árváltozásokat is minden esetben igyekszik a lehető leghamarabb — termékei árának csökkentésével — vásárlói számára továbbadni

- válaszolta a lánc a Pénzcentrum kérdésére.