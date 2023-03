Újabb slágertermékeket akcióz le brutálisan a CBA és a Príma: mit lép erre az Aldi, Lidl, Spar?

Csökkenni kezdett a háztartási papíráruk beszerzési ára a piacon, ezért a CBA és a Príma csökkenti a szóban forgó termékek árait. A vállalat kommunikációs igazgatója szerint egyelőre nem minden beszállító csökkentette árait, de ez szerinte idő kérdése. Emlékeztetett: a tésztáknál is dominóhatást indított el, amikor az egyik nagy gyártó olcsóbban kezdte adni termékeit.

Csökkenés állt be a háztartási papíráru termékek árában a CBA és a Príma hálózat boltjaiban - számolt be a Világgazdaságnak Fodor Attila, a vállalat kommunikációs igazgatója. Mint kifejtette, az árcsökkennés mértéke 5–15 százalékos, amelyet teljes egészében átengednek a fogyasztóknak. Az áresés már múlt héten megkezdődött és várhatóan a napokban végbe is megy az üzleteikben, ennek nyomán pedig olcsóbb lesz a konyhai papírtörlő, a kéztörlő, a papírzsebkendő, és a WC-papír is.

Fodor Attila hozzátette, egyelőre nem minden beszállítónál tapasztalják a szóban forgó termékek árcsökkenését, de szerinte csak idő kérdése, hogy ez mindenhol megjelenjen, és a kiskereskedelmi szektor egészét is elérje. Mint mondta, most több multinacionális és hazai gyártó is lejjebb vitte az árait, a többi szereplő pedig nem teheti meg, hogy ne járjon el ugyanígy. Emlékeztetett: a tészták esetében is a Gyermelyi 5 százalékos árcsökkentése dominóhatást indított el a száraztészta gyártóknál, erre számít most is a papír esetében.

A szakember szerint a következő árcsökkenési hullám a friss pékáruknál fog bekövetkezni. Ennek oka, hogy a villamos energia ára konszolidálódott és megkezdődött Ukrajnából az olcsóbb, zsákos liszt beáramlása Magyarországra.