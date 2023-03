Beköszönt a valóság: sokkot kaptak az inflációtól a villából szabaduló ValóVilág játékosok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Több mint 100 napot töltöttek bezárva a ValóVilág legtovább jutó játékosai. Most arról kérdezték őket, milyenek is voltak az első szabad napjaik. Többen is azt mondták, sokkolta őket, mennyivel drágult meg az élet, mialatt ők a valóságshowban szerepeltek.

Több mint 100 nap bezártság után sokuknak furcsa érzés volt új arcokat látni, bevásárolni, mondták a ValóVilág játékosai az rtl.hu-nak. VV Rico azt mondta, elsőre sokkot kapott, amikor bement a boltba: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Megláttam az árakat és nem hittem a szememnek. Mielőtt bementem a villába, 400 forint körül volt egy zacskó chips. Az, hogy most 650, az egy vicc! Tátott szájjal néztem - mondta. VV Renit leginkább az üzemanyagárak sokkolták, hiszen, mint mondta, amikor bement a villába, még benzinárstop volt, és az élelmiszerek sem kerültek ennyibe.

Címlapkép: Getty Images

